Politique

Auteur: Yandé DIOP

Ousmane Sonko : « Il y aura forcément des élections en 2027 »

​ Le président de Pastef-Les Patriotes appelle ses militants à se préparer aux prochaines échéances électorales, qu’il juge inévitables en 2027. Entre l’objectif d’un million de cartes de membre, un grand meeting annoncé à Thiès le 6 décembre 2026 et l’ambition de dépasser les 60 % à la présidentielle de 2029, Ousmane Sonko remet sa formation politique en ordre de bataille.

​Ousmane Sonko a déjà les yeux rivés sur les prochaines échéances électorales. Lors d’une intervention adressée aux militants et sympathisants de Pastef-Les Patriotes, le président du parti a lancé un appel à la mobilisation générale, estimant que le Sénégal se dirige inévitablement vers de nouvelles élections en 2027. « Il ne peut pas ne pas y avoir d’élections, inch’Allah, en 2027 », a-t-il affirmé. Pour le leader des Patriotes, les élections locales constituent notamment un rendez-vous incontournable, compte tenu de l’échéance des mandats. Il entend ainsi préparer son parti à toutes les configurations politiques.

​Mais au-delà des élections locales, Ousmane Sonko a surtout remis sur la table la question de la majorité parlementaire. Face à la situation qu’il décrit comme une divergence profonde entre l’exécutif et l’Assemblée nationale, il estime qu’une clarification par les urnes devient nécessaire. Il plaide notamment pour une dissolution de l’Assemblée nationale afin de permettre aux Sénégalais de renouveler leur confiance aux différentes forces politiques. À ses yeux, le verdict des électeurs doit permettre de déterminer qui dispose réellement de la légitimité pour conduire les affaires publiques.

​ Un million de cartes pour préparer les échéances

​Pour matérialiser cette ambition, Pastef a lancé l’opération « Montre ta carte, prépare les élections ». Le parti veut atteindre un million d’adhérents grâce à la vente de cartes numérisées permettant de mieux identifier ses militants et de moderniser son organisation. Ousmane Sonko a demandé à chaque militant de se photographier avec sa carte et de publier le cliché sur les réseaux sociaux.

A lire aussi : "Affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko : Le dossier de la mutation de la villa de Keur Gorgui mis en délibéré"

​Cette campagne doit se poursuivre jusqu’au grand rassemblement prévu le 6 décembre 2026 à Thiès. Ce rendez-vous doit également permettre de réunir les coordinations, les sections communales, les mouvements de soutien et les alliés de la coalition autour d’échanges sur l’organisation du parti, son élargissement et les stratégies électorales. Le leader de Pastef a aussi lancé un challenge entre les sections, les coordinations, les départements et la diaspora pour récompenser ceux qui réussiront à placer le plus grand nombre de cartes de membre durant la dernière semaine de mobilisation.

​ Plus de 60 % en ligne de mire pour 2029

​Si 2027 constitue la prochaine bataille, Ousmane Sonko nourrit déjà de grandes ambitions pour l’élection présidentielle de 2029. Il ne cache pas son souhait de voir Pastef réaliser un score largement supérieur à celui obtenu lors des précédentes consultations. « Je ne veux même pas de 52 % ou 54 % : je demande à Dieu, avec vous, dans le travail que nous faisons, de dépasser les 60 % », a-t-il lancé devant ses militants.

​Pour y parvenir, il appelle à resserrer les rangs, à dépasser les querelles internes et à accueillir de nouveaux adhérents, demandant aux responsables de ne pas considérer les nouveaux arrivants comme des concurrents, mais comme des renforts. Ousmane Sonko a enfin exhorté ses troupes à éviter les provocations et les confrontations avec leurs adversaires, afin de concentrer leurs efforts sur la préparation électorale, dans le calme et la discipline.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko affirme qu'« il ne peut pas ne pas y avoir d'élections, inch'Allah, en 2027 » et plaide pour une dissolution de l'Assemblée nationale. - Pastef a lancé l'opération « Montre ta carte, prépare les élections » visant un million d'adhérents, avec un grand rassemblement prévu le 6 décembre 2026 à Thiès. - Ousmane Sonko ambitionne de dépasser les 60 % à la présidentielle de 2029.