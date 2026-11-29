Politique

Auteur: Yande Diop

Ouverture à Macky Sall, Khalifa Sall et Idrissa Seck : Bassirou Diomaye Faye revendique le dialogue sans tabou

Le président de la République entend briser tout tabou autour des concertations politiques. En marge de sa tournée dans le Sénégal oriental, Bassirou Diomaye Faye a récusé l’idée de rencontres clandestines, revendiquant le droit de dialoguer ouvertement avec l’ensemble de la classe politique — de Macky Sall à Khalifa Sall, en passant par Idrissa Seck et Barthélémy Dias. Le chef de l’État a également révélé la rupture de contact avec le président de l’Assemblée nationale depuis la formation du gouvernement, tout en se disant prêt à reprendre le fil du dialogue.

​Bassirou Diomaye Faye a tenu à clarifier sa position sur les concertations entre responsables politiques, alors que des rumeurs font état de possibles pourparlers avec le président de l’Assemblée nationale pour trouver un terrain d’entente institutionnel. Le président de la République récuse fermement l’idée de tractations secrètes, assurant pouvoir échanger ouvertement avec n’importe quel acteur politique, que ce soit au Palais, à Koundara ou à Kolda.

​Pour le chef de l'État, les dirigeants doivent pouvoir se parler sans que leurs entrevues soient systématiquement interprétées comme des manœuvres occultes. « Les acteurs politiques doivent assumer le fait qu’ils doivent se parler, être en accord ou en désaccord, mais ils n’ont pas à se rencontrer en cachette », insiste-t-il. Il estime que ces échanges sont parfaitement légitimes, dès lors que les responsables concernés partagent le même pays et assument des responsabilités envers les citoyens.

​Le président de la République révèle néanmoins que ses rapports avec le président de l’Assemblée nationale sont distendus depuis le désaccord survenu lors de la formation du gouvernement. « C’est depuis ce temps-là qu’on ne s’est plus parlé au téléphone, qu’on ne s’est plus assis ensemble, qu’on ne s’est plus envoyé de messages », confie-t-il. Les deux hommes ne se seraient croisés que brièvement lors de la Journée des forces armées.

​Bassirou Diomaye Faye ne ferme toutefois pas la porte à une reprise des discussions : « Le jour où je constaterai qu’il y a quelque chose à dire, je prendrai mon téléphone pour l’appeler, comme je peux le faire avec n’importe quel acteur politique », assure-t-il.

​Dans cette même dynamique d'ouverture, le chef de l'État cite plusieurs figures de l'opposition avec lesquelles il se dit prêt à échanger, notamment Macky Sall, Idrissa Seck, Barthélémy Dias et Khalifa Sall. Affirmant ne nourrir ni rancune ni animosité envers qui que ce soit, il rejette toute logique de règlement de comptes.

​Sur les consultations avec l’opposition, la société civile, les médias ou le secteur privé, le président revendique une disponibilité totale : « Je les considère tous comme ma famille », déclare-t-il, précisant toutefois qu’il ne compte contraindre personne à venir discuter.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bassirou Diomaye Faye revendique le droit de dialoguer ouvertement avec toute la classe politique, citant Macky Sall, Khalifa Sall, Idrissa Seck et Barthélémy Dias. - Il révèle que ses contacts avec le président de l'Assemblée nationale sont rompus depuis le désaccord sur la formation du gouvernement. - Il se dit prêt à reprendre le dialogue et affirme ne nourrir ni rancune ni animosité envers quiconque.