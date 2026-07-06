Politique

Auteur: Cheikhou AIDARA

Paix et sécurité dans l’espace UEMOA : Le Comité des experts fait le point sur l’état des lieux

La réunion des experts préparatoire à la 7ème réunion du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s’est ouverte, ce lundi 6 juillet 2026, à Dakar, au Sénégal. Cette importante rencontre de trois jours (06 au 08 juillet) vise à examiner les dossiers destinés à la réunion des ministres et des autres membres du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité de l’UEMOA, prévue le 10 juillet 2026, à Dakar. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le Directeur de l’Intégration africaine et du Panafricanisme, M. Babacar Ba, représentant le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ; en présence de M. Iba Mar Oularé, Délégué général à la paix et à la sécurité par intérim de la Commission de l’UEMOA.

Objectif : « examiner tous les dossiers destinés à la réunion des ministres et des autres membres du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité de l’UEMOA »

Il s’agit ici, d’évaluer l’état de mise en œuvre des diligences issues de la 6ème réunion du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité ; d’analyser la situation sécuritaire dans les États membres de l’UEMOA; d’apprécier le rapport d’étape sur la mise en œuvre du Chantier paix et sécurité de l’UEMOA et formuler les recommandations appropriées; d’examiner enfin le projet de relevé de conclusions de la 7ème réunion du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité de l’UEMOA.

« Ces dossiers revêtent tous une importance particulière dans le contexte sécuritaire actuel »

Sous ce rapport, le Délégué général à la paix et à la sécurité par intérim de la Commission de l’UEMOA, dans son propos introductifs, a rappelé que la plupart de ces points inscrits à l’ordre du jour ont déjà fait l’objet d’examens lors des réunions de suivi de l’Accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement. Selon lui, ces points revêtent tous une importance particulière dans le contexte sécuritaire actuel et méritent, à ce titre, toute leur attention.

Revenant sur les enjeux, M. Iba Mar Oularé a souligné que le Chantier paix et sécurité de l’UEMOA constitue aujourd’hui un cadre de référence de l’action communautaire en matière sécuritaire. Il permet de renforcer la solidarité entre les États membres et d’adapter la réponse collective à l’évolution rapide des menaces.

« Sa portée dépasse le seul domaine sécuritaire, en ce qu’il participe à la préservation de l’intégration régionale, à la protection des populations et à la création d’un environnement propice au développement durable. En cela, il demeure l’une des réponses institutionnelles majeures de l’UEMOA face aux défis sécuritaires auxquels notre sous-région est confrontée », a-t-il soutenu.

A ce titre, le Délégué général à la paix et à la sécurité de la Commission de l’UEMOA a réitéré l’engagement constant de la Commission de l’UEMOA à « poursuivre et à renforcer ses actions en faveur de l’instauration d’un climat de paix, de sécurité et de stabilité dans notre sous-région ».

La nécessité d’une réponse collective, fondée sur la coopération, le partage d’informations, la prévention des conflits et la mutualisation des efforts face aux crises

Le Directeur de l’Intégration africaine et du Panafricanisme et représentant du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, pour sa part, a soutenu que cette 7ème réunion du Comité de haut niveau se tient dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant. « L’espace UEMOA fait face à une aggravation des vulnérabilités, marquée notamment par le terrorisme, la criminalité organisée, les trafics illicites et les tensions politico-sociales », a relevé M. Babacar Ba.

Il ajoute : « Les menaces auxquelles nos États sont confrontés dépassent les capacités de réponse isolée de chacun d’eux. C’est pourquoi l’UEMOA a fait le choix d’une réponse collective, fondée sur la coopération, le partage d’informations, la prévention des conflits et la mutualisation des efforts face aux crises ».

Dans cette perspective, le représentant du ministre Cheikh Niang estime que le Chantier paix et sécurité s’affirme comme « un instrument politique et stratégique essentiel au service de la résilience collective ». Parce que, soutient-il, « les plus hautes autorités de l’Union, jamais, ne se sont départies de leur ferme volonté d’offrir à nos populations un cadre de vie paisible, stable et porteur d’espoir ».

Sous ce rapport, M. Ba a invité l’ensemble des participants à faire preuve d’assiduité, de rigueur et de sens élevé des responsabilités dans l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, afin de formuler des recommandations à la hauteur des défis de l’heure et des attentes de nos populations.

La rencontre a réuni les experts des ministères en charge de la sécurité, les experts des ministères en charge des Affaires étrangères, les experts des ministères en charge de l’Économie et des Finances, les experts de la BCEAO, de la Cour de justice de l’UEMOA, du CCT et du CIP.

A rappeler que le Comité de haut niveau réunit, au plan gouvernemental, trois départements ministériels essentiels, à savoir : ceux en charge des Affaires étrangères, de la Sécurité et des Finances. S’y associent également des institutions et organes communautaires majeurs, notamment la BCEAO, la BOAD, le Comité interparlementaire et la Cour de Justice de l’UEMOA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La réunion des experts préparatoire à la 7ème réunion du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité de l’UEMOA s’est ouverte le 6 juillet 2026 à Dakar. - L’objectif est d’examiner les dossiers destinés à la réunion des ministres, notamment l’évaluation de la mise en œuvre des diligences et l’analyse de la situation sécuritaire dans les États membres. - Le contexte sécuritaire est marqué par le terrorisme, la criminalité organisée et les tensions politico-sociales, nécessitant une réponse collective fondée sur la coopération et le partage d’informations.