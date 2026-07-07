News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Parti pour le Grand Sénégal (PGS) : Doudou Ka s’apprête à lancer sa nouvelle formation politique

Auteur: Awa DIOP

il y a 21 heures 3707 Lectures 60 Commentaires | English
Parti pour le Grand Sénégal (PGS) : Doudou Ka s’apprête à lancer sa nouvelle formation politique

Parti pour le Grand Sénégal (PGS) : Doudou Ka s’apprête à lancer sa nouvelle formation politique

🎧 Écouter l'article
0:00
--:--
101 écoutes

Selon nos informations, l'ancien ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka, s'apprête à faire sa rentrée politique. L'ancien ministre des transports aériens, administrateur général du Fongip et directeur général des aéroports s'apprête à acter son retour au premier plan avec le lancement de sa propre formation politique.

Selon nos indiscrétions, ce nouveau parti va s'appeler le Parti pour le Grand Sénégal (PGS). Une initiative qui marque un tournant dans la trajectoire de l'homme politique, bien décidé à tracer sa propre voie et à peser de tout son poids sur l'échiquier politique national.

Auteur: Awa DIOP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (60)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Macky sall ⭐ Top commentaire il y a 20 heures
    Le reçyclage commence, tous vont rejoindre diomokenyatta, qui sans conviction a oublié son fameu balai, tiey la politique
  • image
    Jean il y a 20 heures
    N'en voulez pas â diomaye. Il vient juste de se réveiller sur l'immoralité de votre gourou. Et , il doit s'en vouloir de l'avoir choisi comme homonyme de son fils.
  • image
    Ancien du Passif apérien il y a 20 heures
    Les hommes politiques sénégalais sont malhonnêtement Fous.
  • image
    Ndeyassaane il y a 18 heures
    THIS COUNTRY HAS LOST IT' SOUL - Allah ait pitie du Senegal , l'ame dette bourgade ouest africaine s'en est allee: -Senegal khelaam demoonah Bay neekh ..." Meme les criminels en rade se lance pour incarner leur soit disant leadership new style esperant ou desormais convaincu d'etre amnesties.
  • image
    Bandam il y a 20 heures
    Parti Pour Le Petit Sénégal, il faut qu'il passe au poule judiciaire et rendre les biens volés , avant de créer un parti
  • image
    DEUG il y a 20 heures
    faut-il en rire ou pleurer.
  • image
    Mathieu Kadiona il y a 20 heures
    Nous encourageons et soutenons cette initiative du président Doudou KA, je Senegal à besoin des hommes se distinguant comme lui pour reprendre ❤️de notre véritable doctrine d’état.
  • image
    Samba Dion il y a 19 heures
    Un privilège énorme pour le Senegal d’avoir un digne Mr comme vous merci pour toute vos réalisation pour ce Pays
  • image
    Diedhiou il y a 19 heures
    Le Sénégal se fera avec vous insha allah sortez les CV de vos leaders nous allons comparer 💪🏾🇸🇳💪🏾 Qui est Doudou Ka👍🏾 ? ➡️ Ancien Ministre de l'économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal ➡️ Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées, Expert en financements structurés et Banquier d'Affaires. #FORMATION ➡️ Cours de DEA de Finance de sept. 2000 à juin 2001 Université Paris Dauphine, PARIS, PARIS ➡️ Diplôme d'Ingénieur Civil de sept. 1999 à juin 2001 ➡️ Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris Maîtrise de Mathématiques Appliquées de sept. 1998 à juin 1999 ➡️ UPMC (Université Pierre et Marie Curie), Paris Licence de Mathématiques Appliquées de sept. 1997 à juin 1998 ➡️ UPMC (Université Pierre et Marie Curie), Paris ➡️ DEUG Science de la Matière de sept. 1996 à juin 1997 ➡️ UPMC (Université Pierre et Marie Curie), Paris Classes Préparatoires de Mathématiques Supérieures et Spéciales de sept. 1994 à juin 1996 ➡️ Lycée Janson De Sailly, Paris ➡️ Baccalauréat Série C de sept. 1993 à juin 1994 Lycée Turgot, Paris #EXPÉRIENCE_PROFESSIONNELLE ➡️ PDG KACI HOLDING de avr. 2024 à ce jour KACI HOLDING, Dakar ➡️ Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération de oct. 2023 à mars 2024 Gouvernement du Sénégal, Dakar ➡️ Ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures terrestres de sept. 2022 à oct. 2023 Gouvernement du Sénégal, DAKAR ➡️ Directeur Général de déc. 2020 à sept. 2022 Aéroport International Blaise DIAGNE, Dakar ➡️ Conception et Implémentation du plan stratégique du hub aérien Mise en oeuvre de la fusion de AIBD SA et ADS ➡️ Administrateur Général de janv. 2013 à déc. 2020 FONGIP (Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires), Dakar, Dakar ➡️ Services financiers de Garantie des crédits bancaires et de la micro finance en faveur des PME/PMI Services financiers de Garantie aux particuliers (Logement) ➡️ Membre du Conseil de Surveillance de janv. 2012 à déc. 2019 AGEROUTE, Dakar, Dakar du Conseil de Surveillance de l'AGEROUTE Agence Nationale chargée de l'exploitation, du suivi et de l'entretien du réseau routier et autoroutier ➡️ Coordonnateur Pôle des Grands Projets de janv. 2012 à déc. 2013 Présidence de la République du Sénégall, Dakar, Dakar Associé de janv. 2010 à jan Associé de janv. 2010 à janv. 2012 Interface Africa, Paris ➡️ Conseils en Intelligence économique Coordination de la rédaction du programme présidentiel du candidat Macky SALL Directeur Général de janv. 2009 à déc. 2012 ➡️ AFISS Conseils, Paris Recherche et développement en Mathématiques Financières et en Finance de Marchés.Directeur Financier et du Système d'Information de janv. 2006 à déc. 2008 ➡️ SOMAT (Groupe COMANAV), DAKAR, DAKAR Filiale de la COMANAV (Compagnie Marocaine de Navigation) ➡️ Concessionnaire de la gestion de la liaison maritime DakarZiguinchor (2005-2008) Directeur de Mission de janv. 2004 à janv. 2006 BMCE Capital, Dakar, Dakar ➡️ Montages financiers des projets : nouvel aéroport international Blaise Diagne, Centrale thermique(67,5 MW) de Kounoune, Autoroutes à péage... ➡️ Conseiller Technique du Directeur Général de janv. 2002 à janv. 2004 APIX, Dakar, Dakar ➡️ Chargé des aspects Economiques et Financiers des Grands Travaux de l'Etat du Sénégal ➡️ Ingénieur Financier de janv. 2001 à janv. 2002 SONATEL, Dakar, Dakar ➡️ Opérateur de Télécommunication et de téléphonie mobile Consultant junior en Système d'Information de janv. 2000 à janv. 2001 Deloitte, Paris Cabinet d'Audit et de Consei Qui dit mieux ?
  • image
    Nabou ndiaye il y a 19 heures
    Niongui ce guinaw mr le ministre niongui Senegal ya meun ci rew mi daara
  • image
    Youssou dieng il y a 20 heures
    Doudou ka Rék
  • image
    Gassama il y a 20 heures
    Ohh le meilleur de sa génération DKA❤️
  • image
    Sone il y a 20 heures
    Doudou ka ❤️essamay le maestros l’homme fort
  • image
    Djibanfa il y a 20 heures
    Son parcours politique et son expérience étatique font de lui un acteur déterminant dans la construction d'un Grand Sénégal 🇸🇳, un Sénégal du Futur où il y aura de la place pour tout le monde. Le lancement de ce Parti est vraiment attendu par les Sénégalais.
  • image
    Cheikh Beye il y a 20 heures
    Bonne réussite au Président Doudou Ka et à toute son équipe dans cette nouvelle aventure au service du Grand Sénégal. 🇸🇳
  • image
    Badiane il y a 20 heures
    Nous saluons son retour sur la scène politique et lui adressons nos encouragements pour cette grande ambition. Que cette nouvelle formation soit porteuse d’espoir, d’unité et de solutions concrètes pour notre pays.
  • image
    Mathieu Kadiona il y a 20 heures
    Nous encourageons et soutenons cette belle initiative du président Doudou KA, le Sénégal à besoin des hommes se distinguant comme lui pour reprendre notre véritable doctrine de l’état.
  • image
    Lamine Seydi il y a 20 heures
    La création du Parti pour le Grand Sénégal (PGS) constitue une initiative porteuse d’espoir et une nouvelle offre politique qui mérite d’être saluée. Le choix du nom traduit une ambition claire : placer la grandeur du Sénégal, le développement et l’intérêt général au cœur de l’engagement politique. C’est également le signe d’une volonté d’apporter une vision nouvelle et de contribuer au renforcement du débat démocratique. Tous mes encouragements à Doudou Ka pour cette nouvelle étape. Que cette dynamique soit guidée par le sens des responsabilités, le dialogue et des propositions concrètes au service des Sénégalaises et des Sénégalais. Le Sénégal a besoin d’idées, d’engagement et d’acteurs prêts à travailler pour son avenir.
  • image
    Youssou dieng il y a 20 heures
    Félicitations doudou ka bonne continuation
  • image
    Omar Ndiaye il y a 20 heures
    Doudou KA dit : "Le Sénégal n’a pas besoin de promesses. Il a besoin de TRAVAIL, de JUSTICE et d’OPPORTUNITÉS." La jeunesse = la solution Les régi priorité Le mérite = la règle Toi aussi tu veux un Grand Sénégal ? #PGS #DoudouKA #NouvelleGeneration
  • image
    Daouda Sow Bou Doudou Ka il y a 20 heures
    PGS est attendu en grade pompe par les populations œuvrant pour l’unité et la cohésion sociale. M. Doudou Ka une figure emblématique de la droiture et le social.
  • image
    Sadio Mane il y a 20 heures
    Doudou KA dit : "Le Sénégal n’a pas besoin de promesses. Il a besoin de TRAVAIL, de JUSTICE et d’OPPORTUNITÉS." La jeunesse = la solution Les régi priorité Le mérite = la règle Toi aussi tu veux un Grand Sénégal ? #PGS #DoudouKA #NouvelleGeneration
  • image
    Safia tou bary il y a 19 heures
    Nous la jeunesse du peuple nous somme derrière toi
  • image
    Iba guey il y a 19 heures
    Extension de la flotte nationale Air Sénégal*: Acquisition de 2 Airbus A330 neo et 2 ATR 72. Commande de 5 Airbus A321 neo et 5 L410-NG pour le transport national et sous-régional li yeup grand y’a ligueye merci me Doudou ka
  • image
    Souaibou Sané il y a 19 heures
    Merci et félicitations à son excellence le Président doudou ka. Vous avez compris que votre retour dans la scène politique du Sénégal était une demande de tout un peuple. Les sénégalais réclamé votre retour dans la scène politique. Vous êtes la fierté de tout un continant. Le bâtisseur, l'homme des grands chantiers. L'homme qui a radicalement changé le Sénégal. L'homme fort de Ziguinchor, vous avez la nostalgie des ziguinchorois.
  • image
    Ouzin Diawara il y a 19 heures
    Bonne initiative et belle continuité dans l’engagement politique. Monsieur le Ministre Doudou Ka a toujours été un acteur discret mais efficace. Le lancement du PGS est un signal fort : il ne s’agit pas d’une simple aventure personnelle, mais d’une volonté affichée de peser sur le débat national avec des idées nouvelles. Le Grand Sénégal n’attend que des actes et des propositions concrètes pour relever les défis de l’heure. Bon vent à ce nouveau mouvement !
  • image
    Dg il y a 18 heures
    Nous n'avons pas oublié le FONGIP..que des scandales
  • image
    Bamba Diedhiou il y a 18 heures
    Le président Doudou ka la seul solution pour le Sénégal, tout les projets que macky sall a réaliser c’est grâce à vous. SANKALAMBA
  • image
    Pape il y a 10 heures
    Il devait faire sa rentrée politique en prison
  • image
    Beye il y a 20 heures
    Félicitations à Monsieur Doudou Ka pour cette nouvelle étape politique avec le lancement annoncé du Parti pour le Grand Sénégal (PGS). Cette initiative témoigne d’une volonté de poursuivre l’engagement au service du Sénégal et de proposer une nouvelle dynamique autour des valeurs de rassemblement, de développement et de progrès.
  • image
    Taibou il y a 20 heures
    Son parcours politique et son expérience étatique font de lui un acteur déterminant dans la construction d'un Grand Sénégal 🇸🇳, un Sénégal du Futur où il y aura de la place pour tout le monde. Le lancement de ce Parti est vraiment attendu par les Sénégalais.
  • image
    Cheikh Bèye il y a 20 heures
    Félicitations et plein succès au Président Doudou Ka pour son retour sur la scène politique nationale. Nous saluons avec beaucoup d’enthousiasme le lancement du Parti pour le Grand Sénégal (PGS), une nouvelle étape qui traduit une vision, une ambition et un engagement renouvelé au service de notre nation. En homme de conviction et de rassemblement, Monsieur Doudou Ka porte une dynamique fondée sur le travail, la responsabilité, la loyauté et la volonté de contribuer à bâtir un Sénégal plus fort, plus juste et plus prospère. Nous lui renouvelons notre soutien, notre confiance et notre engagement à ses côtés pour accompagner cette grande ambition collective au service du peuple sénégalais. Ensemble, avec détermination et foi en l’avenir, construisons le Grand Sénégal. 🇸🇳
  • image
    Chérif Kaba il y a 20 heures
    Il était temps yow rék lagnouy top homme audacieux le visionner L'homme fort des projets de développement # Atémite apoyi 🙏
  • image
    Diémé il y a 20 heures
    Félicitations au Président Doudou Ka pour son retour sur la scène politique et le lancement du Parti pour le Grand Sénégal (PGS). Nous saluons cette nouvelle étape qui marque la continuité d’un engagement fondé sur la vision, la détermination et la volonté de servir notre pays. À travers cette nouvelle formation politique, Monsieur Doudou Ka réaffirme son ambition de contribuer à l’émergence d’un Sénégal uni, souverain et tourné vers le développement. Nous lui adressons nos encouragements et lui renouvelons notre soutien dans cette nouvelle dynamique. Que le PGS soit une force de rassemblement, d’espoir et de propositions au service des Sénégalais.
  • image
    Diatta il y a 20 heures
    Félicitations au Président Doudou Ka pour son retour sur la scène politique nationale avec la création du Parti pour le Grand Sénégal (PGS). Ce retour constitue une nouvelle étape dans son parcours d’engagement public et traduit sa volonté de participer activement au débat politique national en portant une vision et des propositions pour l’avenir de notre pays. Dans un contexte où le Sénégal a besoin d’idées nouvelles, de responsabilité et d’une classe politique engagée, nous saluons cette initiative qui ouvre une nouvelle perspective dans la construction d’un projet collectif au service des citoyens. Nous adressons nos encouragements au Président Doudou Ka ainsi qu’à l’ensemble des militants et responsables du PGS pour cette nouvelle aventure politique. La réussite de cette formation dépendra de sa capacité à rassembler, à écouter les préoccupations des Sénégalais et à proposer des solutions concrètes aux défis du pays. Le chemin est ouvert, l’engagement commence. 🇸🇳
  • image
    Sagna il y a 20 heures
    La création d’une nouvelle formation politique par Monsieur Doudou Ka marque une étape majeure dans son engagement au service de la Nation et dans sa volonté de contribuer davantage à l’évolution de la vie politique sénégalaise. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de rassemblement, de renouvellement et de participation citoyenne autour d’un projet porteur d’espoir, fondé sur les valeurs de responsabilité, de progrès, de solidarité et de développement durable. À travers cette démarche, Monsieur Doudou Ka entend offrir un cadre d’expression et d’action à toutes celles et ceux qui partagent l’ambition de bâtir un Sénégal plus performant, plus équitable et davantage tourné vers les aspirations de sa jeunesse. Cette nouvelle étape constitue également une opportunité de renforcer le débat démocratique, de promouvoir une gouvernance proche des populations et de mobiliser les compétences nationales au service de l’intérêt général. Nous saluons cette initiative et appelons l’ensemble des citoyens engagés à participer à cette dynamique constructive, dans un esprit de responsabilité, d’unité et de respect des principes républicains.
  • image
    Il est le meilleur il y a 20 heures
    Il est le meilleur
  • image
    Sadio Mané il y a 20 heures
    Je suis engagé . Doudou KA dit : "Le Sénégal n’a pas besoin de promesses. Il a besoin de TRAVAIL, de JUSTICE et d’OPPORTUNITÉS." La jeunesse = la solution Les régi priorité Le mérite = la règle Toi aussi tu veux un Grand Sénégal ? #PGS #DoudouKA #NouvelleGeneration
  • image
    Soly il y a 19 heures
    La création de cette nouvelle formation politique par Monsieur Doudou Ka s’inscrit dans une vision d’engagement et de responsabilité au service du Sénégal. Comme nous l’enseigne Nelson Mandela, « ce qui compte dans la vie, ce n’est pas le simple fait d’avoir vécu, mais la différence que nous avons faite dans la vie des autres ». C’est dans cet esprit que toute initiative politique doit trouver son sens : servir, rassembler et construire un avenir meilleur pour les générations futures. Cette nouvelle étape politique porte l’ambition de réunir les Sénégalaises et les Sénégalais autour d’un projet fondé sur la dignité, la justice, la solidarité, le développement et la confiance dans les capacités de notre peuple. Au-delà d’une organisation politique, il s’agit d’une démarche collective visant à faire de l’engagement citoyen une force de transformation, en plaçant l’intérêt général au cœur de l’action publique. Nous saluons cette initiative et réaffirmons notre volonté d’accompagner une dynamique de rassemblement, de dialogue et de construction nationale, dans le respect des valeurs républicaines et démocratiques.
  • image
    Dame il y a 19 heures
    Doudou Ka le meilleur de ca génération
  • image
    Nafy diediou il y a 19 heures
    Stratégie du Hub aérien 2021-2025 : Plan validé en Conseil présidentiel avec 4 piliers, 13 objectifs et 23 projets pour faire d’AIBD un hub régional Vraiment merci dame Doudou ka
  • image
    Demba Aly Ba il y a 19 heures
    L’un des meilleur réalisation du ministre Doudou ka Mobilisation de financements*: Signature de nombreux accords financiers avec des partenaires internationaux pour soutenir le développement sans alourdir le budget national
  • image
    Baba SOW il y a 19 heures
    De out cœur avec yow Mr le ministre dokhal ba keneu wakh la dara
  • image
    Ambou Diatta il y a 19 heures
    *Mai 2013*: Administrateur général du FONGIP - *Depuis Septembre 2024*: PDG de KACI HOLDING, société d’investissement et de promotion immobilière basée au Sénégal, Maroc et France - *Depuis novembre 2024*: Président Exécutif de l’URGS - Union pour la Refondation du Grand Sénégal
  • image
    Bodian il y a 19 heures
    Le Président Abdoulaye Wade a souvent salué les qualités intellectuelles et la capacité d’innovation de Doudou Ka, allant jusqu’à le qualifier de « génie ». Cette reconnaissance témoigne de la perception d’un homme doté d’une vision, d’une intelligence stratégique et d’une capacité à porter des projets ambitieux au service du Sénégal. Nous serons avec vous pour un Senegal meilleur et prospère
  • image
    Thierno birahim dia il y a 18 heures
    Félicitations Mr le ministre Doudou Ka thia kaw thia kanam inshallah
  • image
    Mor Lakadien il y a 18 heures
    Très bonne nouvelle et il était temsp 🔥🔥🔥
  • image
    Cheikh Camara il y a 16 heures
    Niongui sa guinaw les sénégalais on besoin d’un vraiment homme d’état comme vous
  • image
    Daba sané il y a 16 heures
    Niongui sa guinaw Mr le ministre Bilahi la république que nous voulons ci ioe lanou ko yakara
  • image
    Baye Darou bi il y a 16 heures
    Soutient total à vous le ministre Doudou Ka
  • image
    Kanouté il y a 16 heures
    Notre Dg Dagua wara dieul rew mi Dakh mou changer soutient total à vous
  • image
    Malick il y a 16 heures
    Doudou Ka fièreté casamaancaise Niongui sa guinaw
  • image
    Taryl il y a 15 heures
    Il a mon soutien inconditionnel car c’est un travail un grand intellectuel et doublé d’une efficacité sans commune mesure. Doudou ka rek

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 22 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 5 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 12 heures

NÉCROLOGIE

Abdourahmane SAMB
Avis de DécèsAbdourahmane SAMBDate de Deces: 23 juin, 2026🤲 17 prières · 💬 15 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances