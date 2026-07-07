Parti pour le Grand Sénégal (PGS) : Doudou Ka s’apprête à lancer sa nouvelle formation politique
🎧 Écouter l'article
0:00
--:--
101 écoutes
Selon nos informations, l'ancien ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka, s'apprête à faire sa rentrée politique. L'ancien ministre des transports aériens, administrateur général du Fongip et directeur général des aéroports s'apprête à acter son retour au premier plan avec le lancement de sa propre formation politique.
Selon nos indiscrétions, ce nouveau parti va s'appeler le Parti pour le Grand Sénégal (PGS). Une initiative qui marque un tournant dans la trajectoire de l'homme politique, bien décidé à tracer sa propre voie et à peser de tout son poids sur l'échiquier politique national.
Commentaires (60)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.