Politique

Auteur: Awa DIOP

il y a 21 heures

Parti pour le Grand Sénégal (PGS) : Doudou Ka s’apprête à lancer sa nouvelle formation politique

Selon nos informations, l'ancien ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka, s'apprête à faire sa rentrée politique. L'ancien ministre des transports aériens, administrateur général du Fongip et directeur général des aéroports s'apprête à acter son retour au premier plan avec le lancement de sa propre formation politique.

Selon nos indiscrétions, ce nouveau parti va s'appeler le Parti pour le Grand Sénégal (PGS). Une initiative qui marque un tournant dans la trajectoire de l'homme politique, bien décidé à tracer sa propre voie et à peser de tout son poids sur l'échiquier politique national.