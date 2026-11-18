Politique

Auteur: Khady NDOYE

PASTEF : Absent des exclus, le Dr El Hadji Mansour Diop revendique un départ volontaire depuis juillet

Absent de la liste des personnes exclues de PASTEF, Dr El Hadji Mansour Diop, directeur de l’hôpital Le Dantec, a tenu à apporter une clarification qui sonne comme un réquisitoire contre son ancienne formation politique. Pour cause, il affirme avoir quitté le parti bien avant cette vague d'exclusions.

​Dans une déclaration sans détour, il révèle avoir personnellement remis sa lettre de démission au siège de PASTEF, le 22 juillet 2026, « en toute responsabilité et en connaissance de cause ». Une manière de rappeler qu'il n'a pas attendu une quelconque décision disciplinaire pour tourner la page.

​Mais l'ancien militant ne s'est pas limité à cette précision. Il met également en doute l'exhaustivité de la liste des exclus, estimant que sa publication intégrale aurait révélé l'ampleur des départs au sein du parti.

​« Cette liste semble avoir honte d'être complète. Elle aurait mis à nu l'ampleur de la défection dans les rangs de PASTEF. Le parti a choisi d'exposer ses 32 dents », lance-t-il, dans une formule particulièrement sarcastique.

​Sur les raisons de son absence, le message est donc sans équivoque : il ne se considère plus comme un membre de PASTEF depuis plusieurs mois. Et il n'est visiblement pas question pour lui de faire marche arrière.

​« Ma séparation d'avec PASTEF est définitive. Je suis très résilient, mais quand je prends une résolution, elle est irrévocable », martèle-t-il.

​L'ancien membre termine sa sortie par une nouvelle pique adressée à son ex-parti, mettant en doute son poids militant à travers le nombre de cartes vendues.

​« Même si 19 millions de Sénégalais, y compris le président de la République, rejoignaient PASTEF, qui n'a même pas vendu 200 000 cartes, je préfère rester seul », nargue-t-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dr El Hadji Mansour Diop affirme avoir remis sa lettre de démission au siège de PASTEF le 22 juillet 2026. - Il estime que la liste des exclus n'est pas complète et aurait révélé l'ampleur des défections au sein du parti. - Il déclare que sa séparation d'avec PASTEF est définitive et irrévocable.