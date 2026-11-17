Politique

Auteur: Khady NDOYE

il y a 3 heures

PASTEF : Bassirou Diomaye Faye officiellement exclu du parti

Le Conseil national de PASTEF-Les Patriotes a constaté, lors de sa réunion du mardi 17 novembre 2026, la perte automatique de la qualité de 32 membres, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

​Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Conseil national indique avoir pris cette décision en application de l'article 6 des statuts du parti.

​Au total, 32 personnalités sont concernées par cette mesure. Parmi elles figurent le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Moussa Balla Fofana, Yankhoba Diémé, Kéba Ndiaye, Abib Diop, Cheikh Saad Bouh Diouf, Ndèye Fatou Mbodji, Alassane Guèye, Babacar Touré, Alioune Dione et Lamine Niang.

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​La liste comprend également Ndèye Marième Samb, Thierno Alia Mbengue, Ousmane Abdoulaye Barro, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, Awa Ndoye, Maïmouna Dia et Ibrahima Sy, entre autres.

​Le Conseil national précise qu'en conséquence de cette décision, les personnes concernées sont « définitivement rayées de la liste des membres du parti ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Conseil national de PASTEF a constaté le 17 novembre 2026 la perte automatique de la qualité de membre de 32 personnes, dont Bassirou Diomaye Faye. - Cette décision a été prise en application de l'article 6 des statuts du parti. - Les personnes concernées sont « définitivement rayées de la liste des membres du parti ».