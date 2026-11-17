PASTEF : Bassirou Diomaye Faye officiellement exclu du parti
Le Conseil national de PASTEF-Les Patriotes a constaté, lors de sa réunion du mardi 17 novembre 2026, la perte automatique de la qualité de 32 membres, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Conseil national indique avoir pris cette décision en application de l'article 6 des statuts du parti.
Au total, 32 personnalités sont concernées par cette mesure. Parmi elles figurent le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Moussa Balla Fofana, Yankhoba Diémé, Kéba Ndiaye, Abib Diop, Cheikh Saad Bouh Diouf, Ndèye Fatou Mbodji, Alassane Guèye, Babacar Touré, Alioune Dione et Lamine Niang.
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La liste comprend également Ndèye Marième Samb, Thierno Alia Mbengue, Ousmane Abdoulaye Barro, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, Awa Ndoye, Maïmouna Dia et Ibrahima Sy, entre autres.
Le Conseil national précise qu'en conséquence de cette décision, les personnes concernées sont « définitivement rayées de la liste des membres du parti ».
Commentaires (55)
Pastef qui es tu ?
N'oublie pas non plus kes " 72 h"... Les gars se sont crus ( se croient encore, peut-être) tout permis.
Il faut leur faire un marquage à la culotte, sinon..
En attendant, le gars a "émigré " ses enfants...Ubuesque !
En 2026 avec pétrole et gaz....
Vive internet
Vive internet
INTERNET est le ptemier parti du senegal
guenon par-ci, guenon-par-là! toujours dans les arbres, beaucoup de grimaces et d'insinuations. zero argument..
s'y ajoutent tous les frais de deplacement pour Ndiaganiao, le carburant, les temps passes en reunion, les heures supplementaires , les frais de restauration, indemnites de fatigue, les perdiems des journees de mobilisation.
et ajouter au decompte les sejours en prison, les frais de visite, les colis alimentaires, les deplacements des familles, les nuits blanches, les consultations, et les indemnites pour prejudice moral, etc.
Il a fait le don de soi pour la patrie, pas le don de son temps, de son argent et de son energie a fonds perdus!
ll faut solder les comptes avant de tourner la page. le cout total de son PATRIOTISME passé apeut ete estimé a 8000 milliards de nos francs.
place au recouvrement! Cheque, Virement ou Especes ? j'ecoute Pastef...
Bref tu perds rien
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