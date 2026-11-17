Politique

Auteur: Mass Massamba NDAO

Pastef et le pouvoir : l’étrange équation du gouvernant-opposant

Il y a des phrases qui en disent parfois plus long que de grands discours. En affirmant que « Pastef n’est pas encore au pouvoir », Ousmane Sonko a lâché une petite bombe politique. Une déclaration qui a tout l’air d’une tentative de dissociation entre le parti qu’il dirige et un pouvoir auquel il a pourtant largement contribué à donner naissance.

Le paradoxe est saisissant. En mars 2024, les Sénégalais n’ont pas voté pour deux projets distincts. Ils ont adhéré à une offre politique portée par un tandem, avec un slogan qui avait valeur de contrat moral :

« Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye ». Le président Bassirou Diomaye Faye a été élu, Ousmane Sonko est devenu « super » Premier ministre, les responsables du parti ont investi les institutions et la majorité parlementaire est estampillée Pastef.

Alors, de quel pouvoir parle-t-on ? Celui de la République ou celui d’un parti qui attendrait encore son heure ?

Plus troublant encore, Sonko a lui-même rappelé, au cours de cette même intervention, son rôle dans les nominations aux postes ministériels et dans les directions générales. Il a expliqué avoir personnellement appelé certains responsables pour leur proposer des fonctions, après concertation avec le chef de l’État. Difficile, dans ces conditions, de se présenter comme un acteur extérieur à la mécanique du pouvoir.

La question n’est donc pas de savoir si Pastef contrôlait chaque rouage de l’État. Elle est de déterminer qui assume politiquement les choix opérés depuis avril 2024. Car on ne peut pas être aux commandes pour distribuer les postes et spectateur lorsqu’il faut rendre compte des résultats.

Cette sortie intervient dans un contexte de tensions politiques, de désaccords au sommet de l’exécutif et d’impatience grandissante autour des résultats attendus. Elle alimente forcément les interrogations sur la cohabitation politique entre Diomaye et Sonko, mais aussi sur la stratégie du parti face à son propre bilan.

Le Pastef serait-il déjà en train de préparer l’après-bilan ? Une manière de préserver son capital politique en distinguant le pouvoir institutionnel du pouvoir partisan ? La question mérite d’être posée.

En tout cas en politique, les responsabilités ne se distribuent pas à géométrie variable. Le 24 mars 2024, les Sénégalais ont confié les clés du pays à une équipe politique qui promettait une rupture. Deux ans plus tard, cette équipe ne peut pas invoquer une absence au pouvoir pour expliquer les lenteurs ou les difficultés.

On ne peut pas réclamer les lauriers du pouvoir et laisser les épines à la République.

Au fond, le problème n’est pas que Pastef veuille conquérir de nouveau le pouvoir. C’est qu’il doit d’abord expliquer comment il peut ne pas y être, alors que ses hommes gouvernent, ses responsables sont nommés et son projet sert de boussole à l’action publique.

Le pouvoir n’est pas une affaire de déclaration. C’est une responsabilité. Et celle-là, les Sénégalais l’ont déjà confiée à leurs dirigeants.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko a déclaré que « Pastef n’est pas encore au pouvoir », alors que le parti a investi les institutions et que la majorité parlementaire est estampillée Pastef. - Sonko a rappelé son rôle personnel dans les nominations aux postes ministériels et directions générales, après concertation avec le chef de l’État. - L’article souligne qu’on ne peut pas être aux commandes pour distribuer les postes et spectateur lorsqu’il faut rendre compte des résultats.