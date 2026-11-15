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Politique

"Pastef ne croit pas à la République" : Le ministre Alioune Badara Dione acte sa rupture avec Sonko

Auteur: Seneweb News

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"Pastef ne croit pas à la République" : Le ministre Alioune Badara Dione acte sa rupture avec Sonko

"Pastef ne croit pas à la République" : Le ministre Alioune Badara Dione acte sa rupture avec Sonko

​Le parti Kiiraay – Les Patriotes Républicains a tenu un meeting départemental ce samedi 14 novembre 2026 au stade omnisports de Bambey. Organisée à l’initiative de son responsable local, le Dr Alioune Badara Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, la rencontre a rassemblé des militants et sympathisants venus des différentes localités du Baol. Elle était placée sous le signe du soutien au président Bassirou Diomaye Faye, de la défense de son programme gouvernemental et de la critique des tensions entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale autour de l'examen du budget.

​La rencontre a été marquée par la présence de sept membres du gouvernement, accompagnés de directeurs généraux, du président du Conseil départemental et des maires des douze communes du département.

​En marge des discours, la cérémonie a donné lieu à la remise officielle des clés du nouveau siège départemental et communal de Kiiraay à la coordination locale, une étape destinée à structurer l’implantation territoriale du parti dans le département.

Clarification politique et défense du bilan local

​Devant les militants, Alioune Badara Dione a justifié son ancrage dans la mouvance présidentielle et revendiqué la primauté politique de sa formation dans le département à travers la formule : « Bambey Diomaye a ko mom » (« Bambey appartient à Diomaye »), reprise par l'assistance avec le slogan « Ñun jëf la ñu xam » (« Nous, c'est par les actes que nous nous illustrons »). Le ministre a rappelé que son action en faveur du développement de Bambey est antérieure à son entrée au gouvernement.

​Revenant sur l'affluence enregistrée, il a insisté sur le caractère volontaire de la participation : « Personne n’a reçu de l’argent pour être ici. Notre politique est basée sur des actes concrets, pas sur des paroles en l’air », a-t-il affirmé.

​Le responsable de Kiiraay a également saisi cette tribune pour revenir sur le divorce politique avec son ancienne formation, le Pastef, évoquant des désaccords sur la conception de la République et la gouvernance : « Nous avons quitté le Pastef parce qu’il ne croit pas à la République. Avec Kiiraay, le président Diomaye est en train de redonner à la République toute sa valeur », a-t-il déclaré.

​Répondant aux accusations de trahison, il a soutenu que « n'est jamais traître la personne qui a contribué à la force et à la défense de son parti et de son leader ; le traître est cette personne qui manifeste une ingratitude et n’a pas peiné pour la cause partagée ». Estimant que le chef de l'État doit son parcours aux militants engagés à ses côtés, il a ajouté : « C'est seulement le militant qui peut être trahi après avoir tout donné au prix de sa vie. »

Tensions budgétaires : L'Exécutif cible l'Assemblée nationale

​L’autre volet central du meeting a concerné le différend opposant le gouvernement à l’Assemblée nationale au sujet des textes budgétaires. Alioune Badara Dione a dénoncé ce qu’il considère comme une obstruction parlementaire à l’action de l'Exécutif : « L’Assemblée nationale bloque tous les budgets. Elle n’a pas le pouvoir d’exécution. On prend comme prétexte les fonds spéciaux pour bloquer le budget du Sénégal », a-t-il déclaré, estimant que cette situation affecte le fonctionnement des institutions et la mise en œuvre des projets présidentiels.

​Également présent, le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a salué la mobilisation des habitants du Baol avant de s'adresser aux parlementaires : « Le président veut que vous l’accompagniez pour un second mandat et j’espère que Bambey est prêt pour ça », a-t-il lancé, prévenant ensuite que « les blocages parlementaires risquent de compromettre les efforts engagés par l’Exécutif pour mobiliser les financements nécessaires aux politiques publiques ».

​Prenant la parole à son tour, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a présenté les priorités sociales du gouvernement, citant notamment le programme de bourses familiales destiné à un million de ménages. Alertant sur les conséquences financières du blocage budgétaire — évoquant les 1 300 milliards de FCFA attendus du Fonds monétaire international (FMI) —, il a exprimé le souhait de voir l'Assemblée nationale dissoute afin de permettre l'élection d'une nouvelle majorité parlementaire en accord avec les orientations de l'Exécutif.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministre Alioune Badara Dione a déclaré lors d'un meeting de son parti Kiiraay à Bambey que le Pastef a été quitté parce qu'il « ne croit pas à la République ». - Il a dénoncé un blocage parlementaire des budgets par l'Assemblée nationale, estimant que celle-ci n'a pas le pouvoir d'exécution. - Le ministre Moussa Balla Fofana a évoqué les 1 300 milliards de FCFA attendus du FMI et souhaité la dissolution de l'Assemblée nationale.
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Commentaires (22)

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  • avatar
    Reponse a grave ⭐ Top commentaire il y a 13 heures
    Et pourtant il a un compte seneweb , l'idiot qui se fait appeler oustaz jacuzzi , il n'ecrit jamais rien de cense , que des injures , des enfantillages , quand seneweb lui autorise a avoir son propre compte , on doit se poser des questions sur le serieux de ce site .
  • avatar
    Compris il y a 6 heures
    Mercu maintenance jai compris et cette compte c toujours comme un sponsor
    Ki daa bonne
  • avatar
    Lazelaze il y a 14 heures
    Fixer une date pour les élections et fermer la . C'est tout ce que l'on vous donne et n'oublier pas de dissoudre l'assemblee nationale .On saura qui et qui beurrie nguenn waxx torop
  • avatar
    Bof il y a 13 heures
    Franchement quoi on s'en fout royalement de ces kirayens là, le pastef et sonko n'ont nullement besoin de vous, on a déjà tout ce qu'il faut pour remporter n'importe quelle élection dans ce pays, on attend que vous.
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    lol il y a 14 heures
    Va le dire a ta famille que ceux avec qui tu te battais de 2014 jusqu a il y a 6 mois ne "croit pas a la republique".
  • avatar
    Calamité faye il y a 12 heures
    profite de la caisse noire du kawkaw. 2029 celui qui aura bouffé un franc sera en taule et si un marabout essaye de te protéger on le mettra aussi au gnouf.
    Fini le massla il faut qu'on donne l'exemple en mettant en taule un président qui a détourné les fonds spéciaux et celui qui a contracté cette dette cachée
  • avatar
    entre vous il y a 13 heures
    c'était entre vous hier Diomaye mooy Sonko, Sonko mooy Diomaye, Koromack et Serigne Ngoundou, la fraternité et maintenant la guerre fratricide au grand préjudice de l'Etat, de la nation du peuple, de l'économie, de tout. Mais tant qu à parler de République respectez au moins le calendrier électoral, c'est aussi cela la Républqiue, si vous ne respectez pas les sénégalais. On ne regrette pas d'avoir dégagé ceux qui étaient là, et demain aussi vous aurez à dégager. Les ELECTIONS
  • avatar
    Demos il y a 14 heures
    Alioune badara dione , la ferme way , prend ton fromage et casse toi ! Pastef n"a pas besoin de gens comme toi , c'est meme bien pour pastef que les fake quittent le navire , operation rakhass pastef , quinconque qui ne croit pas au projet et aux idees de sonko n'a qu'a degager . Le senegal est rempli de faux types .
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    Anonyme il y a 9 heures
    C'est lui qui se disait baye fall de sonko. Sans ce dernier il ne serait jamais sorti de l'anonymat dans lequel il a toujours vécu avec sa voix fluette. Un poste jamais espéré ni rêvé de ministre mérite bien qu'il crache du venin sur son mentor qui l'avait choisi. Il fait juste comme le biquet ingrat qui avait ete désigné
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    Xeme il y a 12 heures
    Le dernier succès de Sonko, c'est le FMI qui lui donne raison, et qui fait comprendre qu'il faut qu'il accepte les LFR et LFI pour que le programme signé avec le Sénégal entraîne des décaissements.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 12 heures
    "Barça ou Barsakh" : 154 Sénégalais parmi les 215 migrants interceptés en Gambie
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    Var il y a 13 heures
    Var du ministre sur sa déclaration insinuant qu une grande personnalité aurait adhéré au Pastef si elle était aujourd'hui vivante
  • avatar
    Repu il y a 13 heures
    Nous sommes identiques, comme je deteste la république. Je ne saurai la digérer ou meme la tolérer.

    Aka ma bagn république... Dama ci khekh di ci xouloo... Tee kenn douko dindi.
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 12 heures
    ,,,,,,,,,,@psy.va gerer ta poubellede gourou....sur le fond tu dis quoi espece de noiraud ?
  • avatar
    Dione Kirray il y a 12 heures
    Tous issus d'un même gand qui a dévalisé les Impots et Domaines .. avec Oustman tête de Gland
    Chapeau à Adji SARR qui avait réussi à traire le gland du OUsteman Sanko devenu corrupteur de la jeunesse .
    Heureusement qu' il était bien surveillé pendant les jeux pour ne pas trainer dans les stades...
    Le prochain gland à dissoudre est l' assemblee
  • avatar
    aet il y a 8 heures
    Ba tay yow rek yaye wakh

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