Politique

Auteur: Seneweb News

"Pastef ne croit pas à la République" : Le ministre Alioune Badara Dione acte sa rupture avec Sonko

​Le parti Kiiraay – Les Patriotes Républicains a tenu un meeting départemental ce samedi 14 novembre 2026 au stade omnisports de Bambey. Organisée à l’initiative de son responsable local, le Dr Alioune Badara Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, la rencontre a rassemblé des militants et sympathisants venus des différentes localités du Baol. Elle était placée sous le signe du soutien au président Bassirou Diomaye Faye, de la défense de son programme gouvernemental et de la critique des tensions entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale autour de l'examen du budget.

​La rencontre a été marquée par la présence de sept membres du gouvernement, accompagnés de directeurs généraux, du président du Conseil départemental et des maires des douze communes du département.

​En marge des discours, la cérémonie a donné lieu à la remise officielle des clés du nouveau siège départemental et communal de Kiiraay à la coordination locale, une étape destinée à structurer l’implantation territoriale du parti dans le département.

​Clarification politique et défense du bilan local

​Devant les militants, Alioune Badara Dione a justifié son ancrage dans la mouvance présidentielle et revendiqué la primauté politique de sa formation dans le département à travers la formule : « Bambey Diomaye a ko mom » (« Bambey appartient à Diomaye »), reprise par l'assistance avec le slogan « Ñun jëf la ñu xam » (« Nous, c'est par les actes que nous nous illustrons »). Le ministre a rappelé que son action en faveur du développement de Bambey est antérieure à son entrée au gouvernement.

​Revenant sur l'affluence enregistrée, il a insisté sur le caractère volontaire de la participation : « Personne n’a reçu de l’argent pour être ici. Notre politique est basée sur des actes concrets, pas sur des paroles en l’air », a-t-il affirmé.

​Le responsable de Kiiraay a également saisi cette tribune pour revenir sur le divorce politique avec son ancienne formation, le Pastef, évoquant des désaccords sur la conception de la République et la gouvernance : « Nous avons quitté le Pastef parce qu’il ne croit pas à la République. Avec Kiiraay, le président Diomaye est en train de redonner à la République toute sa valeur », a-t-il déclaré.

​Répondant aux accusations de trahison, il a soutenu que « n'est jamais traître la personne qui a contribué à la force et à la défense de son parti et de son leader ; le traître est cette personne qui manifeste une ingratitude et n’a pas peiné pour la cause partagée ». Estimant que le chef de l'État doit son parcours aux militants engagés à ses côtés, il a ajouté : « C'est seulement le militant qui peut être trahi après avoir tout donné au prix de sa vie. »

​Tensions budgétaires : L'Exécutif cible l'Assemblée nationale

​L’autre volet central du meeting a concerné le différend opposant le gouvernement à l’Assemblée nationale au sujet des textes budgétaires. Alioune Badara Dione a dénoncé ce qu’il considère comme une obstruction parlementaire à l’action de l'Exécutif : « L’Assemblée nationale bloque tous les budgets. Elle n’a pas le pouvoir d’exécution. On prend comme prétexte les fonds spéciaux pour bloquer le budget du Sénégal », a-t-il déclaré, estimant que cette situation affecte le fonctionnement des institutions et la mise en œuvre des projets présidentiels.

​Également présent, le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a salué la mobilisation des habitants du Baol avant de s'adresser aux parlementaires : « Le président veut que vous l’accompagniez pour un second mandat et j’espère que Bambey est prêt pour ça », a-t-il lancé, prévenant ensuite que « les blocages parlementaires risquent de compromettre les efforts engagés par l’Exécutif pour mobiliser les financements nécessaires aux politiques publiques ».

​Prenant la parole à son tour, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a présenté les priorités sociales du gouvernement, citant notamment le programme de bourses familiales destiné à un million de ménages. Alertant sur les conséquences financières du blocage budgétaire — évoquant les 1 300 milliards de FCFA attendus du Fonds monétaire international (FMI) —, il a exprimé le souhait de voir l'Assemblée nationale dissoute afin de permettre l'élection d'une nouvelle majorité parlementaire en accord avec les orientations de l'Exécutif.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre Alioune Badara Dione a déclaré lors d'un meeting de son parti Kiiraay à Bambey que le Pastef a été quitté parce qu'il « ne croit pas à la République ». - Il a dénoncé un blocage parlementaire des budgets par l'Assemblée nationale, estimant que celle-ci n'a pas le pouvoir d'exécution. - Le ministre Moussa Balla Fofana a évoqué les 1 300 milliards de FCFA attendus du FMI et souhaité la dissolution de l'Assemblée nationale.