Politique

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Pastef/Mbacké : Mbaye Seck, directeur du CNFMETP de Kaffrine, rejoint le président Diomaye

Membre du Bureau exécutif de Pastef/Mbacké et de la commission justice et questions juridiques du Moncap, Mbaye Seck a officiellement quitté le parti dirigé par Ousmane Sonko pour rejoindre Kiiraay, le parti du président Bassirou Diomaye Faye.

Le directeur du Centre national de formation des maîtres de l'enseignement technique et professionnel (CNFMETP) de Kaffrine a rendu publique sa démission après une audience avec le coordonnateur communal de Kiiraay/Touba, Abib Diop, directeur général de la SAR. Ce dernier lui a souhaité la bienvenue dans la mouvance présidentielle.

« Monsieur Mbaye Seck, membre du Bureau exécutif de Pastef/Mbacké, vient de faire le choix de rejoindre Kiiraay ! Bienvenue, cher frère », a écrit Abib Diop.

Dans sa déclaration, le démissionnaire a notamment écrit : « […] Aujourd'hui, après mûre réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à mon militantisme au sein de Pastef. Si une page se tourne, le livre de mon engagement au service de mon pays reste quant à lui grand ouvert. Les nouvelles pages de mon parcours politique s'écriront désormais au sein de Kiiraay, sous le leadership de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Je lui réaffirme mon soutien total dans l'accomplissement de la haute mission que le peuple sénégalais lui a confiée.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mbaye Seck, membre du Bureau exécutif de Pastef/Mbacké et directeur du CNFMETP de Kaffrine, a quitté Pastef pour rejoindre Kiiraay, le parti du président Bassirou Diomaye Faye. - Sa démission a été rendue publique après une audience avec Abib Diop, coordonnateur communal de Kiiraay/Touba, qui lui a souhaité la bienvenue. - Dans sa déclaration, Mbaye Seck réaffirme son soutien total au président Bassirou Diomaye Faye.