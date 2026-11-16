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Auteur: Senewebnews

Pikine : le mouvement ELAN réussit un grand rassemblement populaire et porte un message fort sur les priorités nationales

Le Mouvement ÉLAN a réussi son méga rassemblement populaire organisé dimanche 15 novembre 2026 à Pikine, sur le terrain de l'École 12, à Djiddah Thiaroye Kao. Une forte mobilisation des responsables, militants, sympathisants et populations a marqué cette rencontre présidée par El Hadji Malick Djitté, Président du Mouvement. À cette occasion, le leader du mouvement a lancé un appel à l'unité nationale, à l'apaisement institutionnel et à une meilleure prise en charge des préoccupations quotidiennes des Sénégalais.

Pikine a été, le temps d'une journée, le point de convergence des forces vives du Mouvement ÉLAN. Le méga rassemblement populaire organisé ce dimanche 15 novembre 2026 a enregistré une importante mobilisation, témoignant de la dynamique d'organisation du mouvement et de sa volonté de renforcer son ancrage auprès des populations.

Dans une atmosphère empreinte d'enthousiasme, de fraternité et d'engagement, responsables, militants, sympathisants, jeunes et femmes se sont retrouvés autour d'un idéal commun : celui d'un Sénégal fondé sur la liberté, l'action et la construction nationale.

L'unité nationale au-dessus des divergences

Prenant la parole devant les nombreux participants, le président du Mouvement ÉLAN, El Hadji Malick Djitté, a placé son intervention sous le signe de l'unité nationale et de la responsabilité collective.

Dans un contexte national marqué par des tensions et des divergences entre les institutions, il a appelé les acteurs politiques et institutionnels à dépasser les confrontations pour se retrouver autour de l'essentiel : l'intérêt supérieur de la Nation.

Son message a notamment insisté sur la nécessité de mettre un terme au bras de fer institutionnel entre l'Exécutif et le Législatif. Pour lui, les divergences entre institutions ne devraient jamais prendre le dessus sur les urgences nationales. Le Sénégal a davantage besoin de dialogue, de concertation et de cohésion que de confrontations institutionnelles prolongées.

L'enjeu, selon cette orientation, est de préserver la stabilité des institutions et de faire de leur complémentarité un véritable instrument au service du développement national.

Le coût de la vie et les urgences sociales au cœur des préoccupations

Autre axe majeur de son intervention : le pouvoir d'achat des ménages et les difficultés économiques auxquelles sont confrontées de nombreuses familles sénégalaises.

El Hadji Malick Djitté a particulièrement insisté sur la nécessité de faire de la réduction du coût de la vie une priorité concrète de l'action publique. Au-delà des débats politiques et institutionnels, les populations attendent des réponses tangibles à leurs difficultés quotidiennes : alimentation, logement, transport, emploi et accès aux services sociaux essentiels.

Il a également appelé à accorder une attention particulière aux couches les plus défavorisées, notamment les familles à faibles revenus, les jeunes en quête d'emploi, les femmes confrontées à la précarité économique et les personnes les plus vulnérables.

Le message porté est clair : les préoccupations des populations doivent rester au centre des décisions publiques. La réussite d'une politique de développement se mesure aussi à sa capacité à améliorer concrètement les conditions de vie des citoyens.

Une ambition qui dépasse les frontières de Pikine

Au-delà de la dimension événementielle, cette rencontre constitue une étape importante dans la structuration du Mouvement ÉLAN et dans sa volonté de renforcer sa présence au plus près des populations.

Le choix de Pikine, territoire profondément lié à l'histoire sociale et humaine de la banlieue dakaroise, revêt une portée particulière. Il traduit l'attachement du mouvement aux réalités des quartiers populaires et aux aspirations de leurs habitants.

Au terme de cette rencontre, El Hadji Malick Djitté a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des responsables, militants, sympathisants et participants qui ont contribué à la réussite de l'événement.

Il a salué leur mobilisation, leur enthousiasme et leur engagement, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre le travail d'organisation, de proximité et de participation citoyenne.

Avec cette mobilisation à Pikine, le Mouvement ÉLAN entend inscrire son action dans la durée, consolider ses structures et poursuivre son déploiement à l'échelle nationale.

« Ensemble pour la Liberté, l'Action et la Nation » : au-delà d'une devise, une ambition que le Mouvement ÉLAN entend porter dans le débat public national.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Mouvement ÉLAN a organisé un méga rassemblement populaire le dimanche 15 novembre 2026 à Pikine, sur le terrain de l'École 12, à Djiddah Thiaroye Kao, présidé par El Hadji Malick Djitté. - El Hadji Malick Djitté a appelé à l'unité nationale, à l'apaisement institutionnel et à la fin du bras de fer entre l'Exécutif et le Législatif. - Il a insisté sur la nécessité de faire de la réduction du coût de la vie une priorité concrète de l'action publique, en particulier pour les couches les plus défavorisées.