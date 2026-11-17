Politique

Auteur: Youssouf SANE

Plénière sur le Budget 2027 : Les 4 principaux points que les députés vont examiner

Après les travaux en commission, place désormais aux séances plénières. Comme annoncé par Seneweb, les députés sont convoqués ce mercredi 18 novembre pour l’examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 du Sénégal.

En effet, quatre points principaux sont inscrits à l’ordre du jour : les considérations générales, l’examen des recettes, ainsi que le plafond des autorisations de dépenses du budget général et les autorisations des opérations d’emprunt au titre de la dette publique.

Pour rappel, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a rejeté les projets relatifs aux recettes et à la dette publique, ainsi que les budgets de la Présidence de la République, de la Primature, de l’Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême et de la Cour des comptes.

Elle a également rejeté les projets de budget de l’ensemble des ministères, les charges communes et, au terme de ses travaux, le projet de loi de finances initiale pour l’année 2027.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les députés sont convoqués ce mercredi 18 novembre pour l'examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 du Sénégal. - Quatre points principaux sont inscrits à l'ordre du jour : les considérations générales, l'examen des recettes, le plafond des autorisations de dépenses du budget général et les autorisations des opérations d'emprunt au titre de la dette publique. - La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a rejeté les projets relatifs aux recettes et à la dette publique, ainsi que les budgets de plusieurs institutions et de l'ensemble des ministères, et au terme de ses travaux, le projet de loi de finances initiale pour l'année 2027.