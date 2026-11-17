Plénière sur le Budget 2027 : Les 4 principaux points que les députés vont examiner
Après les travaux en commission, place désormais aux séances plénières. Comme annoncé par Seneweb, les députés sont convoqués ce mercredi 18 novembre pour l’examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 du Sénégal.
En effet, quatre points principaux sont inscrits à l’ordre du jour : les considérations générales, l’examen des recettes, ainsi que le plafond des autorisations de dépenses du budget général et les autorisations des opérations d’emprunt au titre de la dette publique.
Pour rappel, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a rejeté les projets relatifs aux recettes et à la dette publique, ainsi que les budgets de la Présidence de la République, de la Primature, de l’Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême et de la Cour des comptes.
Elle a également rejeté les projets de budget de l’ensemble des ministères, les charges communes et, au terme de ses travaux, le projet de loi de finances initiale pour l’année 2027.
Commentaires (3)
Ceux qui sèment la discorde entre Diomaye et Sonko agissent de mauvaise foi. Ils savent pertinemment que c’est le PASTEF, incarné par Ousmane Sonko, qui, depuis 2014, représente « l’alternative politique ». Cette alternative s’oppose à un système composé d’opportunistes, de flagorneurs, de transhumants et de corrompus ayant érigé la corruption en mode de gouvernance ; un système qui a, en somme, privatisé l’État, où des individus: politiciens et fonctionnaires à tous les niveaux, exploitent leurs fonctions, positions et responsabilités à des fins personnelles.
Ousmane incarne le changement et le retour à une gestion de l’État rigoureuse et fondée sur des principes, rejetant la corruption et le clientélisme. Les tentatives visant à l’empêcher d’accéder au pouvoir et d’initier ces changements ont échoué, qu’on le veuille ou non, puisqu’il a réussi à porter celui qui était son propre protégé au pouvoir.
Aujourd’hui, le duo « Diomaye-PASTEF » domine tout le paysage politique, instaurant une forme de double leadership qui rappelle la dynamique « PS-PDS » d’autrefois.
Pourtant, ses détracteurs n’ont pas désarmé. À coups de démagogie médiatique et en se présentant comme des dissidents politiques, ils cherchent désormais à transformer les tensions naturelles, inhérentes à toute relation entre pairs, entre lui et son ancien protégé, en une crise nationale majeure, une arme qu’ils espèrent retourner contre lui. Toutefois, ceux qui ont su déjouer tous les pièges tendus par Macky Sall sauront, le moment venu, se retrouver et agir de concert pour le bien du peuple sénégalais, avec pour objectif d’écarter la vieille garde politique corrompue. Ils trouveront assurément le moyen de contrer les manœuvres de leurs adversaires actuels, dont certains se sont infiltrés dans leurs rangs via le « KIIRAY », incluant d’anciens membres du PASTEF ainsi que des transfuges politiques qui opéraient jusqu’alors dans l’ombre. Dans ce contexte, la seule issue logique pour l’aventure « KIIRAY » est un retour au bercail, une réconciliation qui tire parti du paysage politique à double structure, né précisément de son émergence. En jouant habilement la carte du « bon et du méchant », ses deux acteurs pourraient définitivement évincer la vieille garde de la scène politique. Cela leur permettrait de rétablir et de concrétiser la vision initiale pour laquelle ils s’étaient battus lorsqu’ils étaient dans l’opposition ; un combat qui leur a coûté des amis et des soutiens au sein de la jeunesse sénégalaise, dont beaucoup ont sacrifié leur vie pour cette victoire.
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