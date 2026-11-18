Politique

Auteur: Léna THIOUNE

PLFI 2027 : Guy Marius Sagna refuse de voter le texte et réclame des poursuites contre Macky Sall

Guy Marius Sagna voit dans le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 le résultat d’un accord dont les Sénégalais supporteraient l’essentiel du coût, tandis que les créanciers seraient préservés et les anciens responsables de l’endettement épargnés. C’est l’accusation formulée par le député de la majorité PASTEF en séance plénière, ce mercredi 18 novembre 2026, où il a fustigé ce qu’il qualifie de « deal entre Diomaye et le FMI ».

​Son réquisitoire s'articule autour de trois griefs majeurs : le remboursement de la dette, la protection des créanciers et l’absence de poursuites contre les responsables de l’endettement accumulé sous le régime de Macky Sall. En effet, selon le parlementaire, le budget 2027 place le paiement des engagements financiers de l’État au-dessus des besoins immédiats des populations. Il reproche ainsi aux autorités de faire supporter aux citoyens l’effort nécessaire pour honorer la dette, y compris celle qu’il qualifie d’« odieuse ».

​Par ailleurs, Guy Marius Sagna estime que les partenaires financiers du Sénégal ne sont pas exposés aux conséquences de la situation budgétaire, contrairement aux ménages qui doivent subir les restrictions et les arbitrages opérés dans les dépenses publiques.

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​Sur l’absence de reddition des comptes concernant l’endettement accumulé sous la précédente administration, le député considère que le budget 2027 organise le remboursement de cette dette sans que les responsabilités politiques et judiciaires liées à sa constitution soient établies. « Que les délinquants de la dette sénégalaise, à savoir le président Macky Sall et ses complices, ne soient pas poursuivis », a-t-il déclaré en présentant ce qu’il considère comme le troisième terme de cet accord.

​En ce sens, Guy Marius Sagna refuse que les contribuables sénégalais soient les seuls à payer le prix de cet endettement alors que les fautifs présumés de l’ancien régime ne sont pas inquiétés. Le député a ainsi annoncé qu'il ne voterait pas cette loi de finances.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Guy Marius Sagna a annoncé en séance plénière du 18 novembre 2026 qu'il ne voterait pas le PLFI 2027. - Il reproche au budget 2027 de faire payer la dette aux Sénégalais tout en préservant les créanciers. - Il réclame des poursuites contre Macky Sall et ses « complices » pour l'endettement accumulé sous son régime.