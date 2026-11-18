PLFI 2027 : Guy Marius Sagna refuse de voter le texte et réclame des poursuites contre Macky Sall
Guy Marius Sagna voit dans le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 le résultat d’un accord dont les Sénégalais supporteraient l’essentiel du coût, tandis que les créanciers seraient préservés et les anciens responsables de l’endettement épargnés. C’est l’accusation formulée par le député de la majorité PASTEF en séance plénière, ce mercredi 18 novembre 2026, où il a fustigé ce qu’il qualifie de « deal entre Diomaye et le FMI ».
Son réquisitoire s'articule autour de trois griefs majeurs : le remboursement de la dette, la protection des créanciers et l’absence de poursuites contre les responsables de l’endettement accumulé sous le régime de Macky Sall. En effet, selon le parlementaire, le budget 2027 place le paiement des engagements financiers de l’État au-dessus des besoins immédiats des populations. Il reproche ainsi aux autorités de faire supporter aux citoyens l’effort nécessaire pour honorer la dette, y compris celle qu’il qualifie d’« odieuse ».
Par ailleurs, Guy Marius Sagna estime que les partenaires financiers du Sénégal ne sont pas exposés aux conséquences de la situation budgétaire, contrairement aux ménages qui doivent subir les restrictions et les arbitrages opérés dans les dépenses publiques.
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Sur l’absence de reddition des comptes concernant l’endettement accumulé sous la précédente administration, le député considère que le budget 2027 organise le remboursement de cette dette sans que les responsabilités politiques et judiciaires liées à sa constitution soient établies. « Que les délinquants de la dette sénégalaise, à savoir le président Macky Sall et ses complices, ne soient pas poursuivis », a-t-il déclaré en présentant ce qu’il considère comme le troisième terme de cet accord.
En ce sens, Guy Marius Sagna refuse que les contribuables sénégalais soient les seuls à payer le prix de cet endettement alors que les fautifs présumés de l’ancien régime ne sont pas inquiétés. Le député a ainsi annoncé qu'il ne voterait pas cette loi de finances.
Commentaires (37)
Mieux, ce qu'une presse, l'APR et Kiiraay, font tout pour que les sénégalais ne le comprennent jamais, c'est que ce désir de Guy Marius Sagna, c'est ce que le FMI aussi veut. Mais puisque le FMI ne viendra pas déposer plainte au Sénégal pour se laver de l'accusation d'avoir été complice de la dette cachée, et parce que le FMI sera obligé de rester dans le langage diplomatique, cela offre tout un large boulevard de manipulations que APR, Kiiraay et une certaine presse vont exploiter au maximum.
Deukk bien meetti na.
Le peuple réclame le retour du président Mavky Sall
Is ont tous peur.de son retour car ils savent qu'il est l'élu du peuple
C'est fini
Tu vas retourner chez toi avec le MFDC manger
Du poulokh
Diomaye doit dégager tous ces beaux parleurs, vendeurs d'illusions.
Ils bénéficient de gros salaires, de grosses 4x4 et des privilèges mais ne font que manipuler, mentir et divertir les gens.
Ils pensent que les 19 millions de sénégalais sont tous des moutons du gourou nullard.
Del rouss nakk. Tu prends les Sénégalais pour des demeurés. Vraiment tu es une honte tu n'es même pas Sénégalais
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