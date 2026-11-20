Polémique autour de la RTS : Le Dr El Hadji Mansour Diop renvoie les militants de Pastef à leurs contradictions
Au lendemain de la Journée des forces armées, les tensions politiques entre les partisans de Pastef et le camp présidentiel se sont ravivées sur les réseaux sociaux. Le Dr El Hadji Mansour Diop, directeur général de l'hôpital Aristide Le Dantec et membre fondateur du parti présidentiel Kiiraay, a réagi avec ironie aux critiques visant la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS).
À l'issue de la commémoration de la Journée des forces armées, des cadres et militants de Pastef ont dénoncé la couverture médiatique de la chaîne publique, qu'ils accusent d'avoir passé sous silence ou escamoté la poignée de main entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le leader de Pastef, Ousmane Sonko.
Dans un post sur sa page Facebook, le Dr Diop a pris le contre-pied de cette indignation : « Je vous vois vous offusquer du comportement républicain de la RTS. Inutile de vous rappeler que quand le micro de la RTS a été extirpé du lot en pleine campagne électorale, vous et moi avions applaudi. Alors par constance et cohérence, continuons tout simplement d'applaudir.»
Commentaires (10)
quand les jeunes brulaient le TER "vous et moi avions applaudi."
quand les jeunes brulaient luniversité "vous et moi avions applaudi."
quand les jeunes brulaient le BRT"vous et moi avions applaudi."
quand les jeunes brulaient LES AUCHAN"vous et moi avions applaudi."
quand les jeunes brulaient LES CASERNES DE POLICE"vous et moi avions applaudi."
PASTEF - KIIRAY Qui l'eût cru ? ceux qui étaient sensés révolutionner le pays les meilleurs fils que le Sénégal ait connu d'après leurs discours de 2020 aujourd'hui se sont les mêmes qui se déchirent pour un micro ou poignet de main .
on vous disait que la MANIPULATION n'a jamais eu de vieux jours.
Il fait hors sujet en parlant du passé. On vote pour que le nouveau ne reproduise pas ce qui s’est. Donc il n’y a aucune contradiction
C’est plutôt un besoin de changement
Vous etes juste malhonnete et idiot
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