Politique : Les dessous de la rencontre de Sonko avec des ex-ministres et directeurs généraux
Ousmane Sonko a rencontré, ce samedi 14 novembre 2026, les membres de son parti, qui furent responsables dans l’administration publique et parapublique, ayant quitté leurs fonctions ces derniers mois. La rencontre a réuni d’anciens ministres, des directeurs généraux, des présidents d’organes délibérants ainsi que d’anciens chargés de mission.
Selon une publication de Jotna Media, cette rencontre, organisée par le président de PASTEF-Les Patriotes, a été l’occasion pour les participants de revenir sur leur expérience à la tête des structures qu’ils ont eu à diriger. Les échanges ont notamment porté sur les réformes engagées, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les pratiques développées dans le cadre de leurs missions.
Au-delà de ce partage d’expériences, Ousmane Sonko entend surtout capitaliser sur l’expertise de ces anciens responsables. Le parti souhaite ainsi préserver et valoriser leurs connaissances de l’administration et des secteurs stratégiques, afin de les mettre à contribution dans la réflexion sur les grandes questions nationales.
L’objectif affiché est également de mobiliser ces compétences dans la perspective des réformes que le pays doit engager. Autrement dit, les expériences accumulées par ces anciens responsables pourraient continuer à être mises au service du projet politique de PASTEF, même après leur départ des fonctions qu’ils occupaient.
À cette occasion, « Ousmane SONKO a salué l'engagement, la rigueur et le sens de l'État dont ces responsables ont fait preuve dans l'exercice de leurs missions. Il a également tenu à saluer le courage et la dignité de toutes celles et tous ceux qui ont fait le choix de la constance et de la fidélité aux valeurs du Projet plébiscité par le peuple sénégalais», renseigne Jotna Media.
Commentaires (77)
Le peuple sénégalais vous attend dans les urnes et le réveil sera brutàl pour vous
Même lr titre de simple fonctionnaire il ne le mérite pas.
De toute façon le peuple sénégalais vous a vomis
Tchim niake djome
Sonko doit parler à Adji pour revoir la LFI de 2021
Vous êtes tous des bandes d'incompétents !
Franchement Pastef est une mauvaise farce!
Salutations de Mohamed et Soybou Sonko depuis le Portugal et le Canada!
Cette réunion est une preuve que Pastef n'avait pas de cadres mais des stagiaires qui viennent de vivre leur première expérience!
Signé le fya
Mais Karim, vous êtes vraiment un mouton qui va droit vers la falaise!
En tout cas parmi les ex, figure un ancien étudiant tricheur à Sanar!
Bolene amone ligguey ndey dolene nangou suivre ce menteur,ce cupide
Certains sont au pouvoir pour profiter de leur poste avec les miettes qu’on vous donne vous êtes là entrain de perdre votre jeunesse pour rien
Changez rien ne sera comme avant TOOK MOUDOOKHE WAKHE MOUDOOKHE SAAGA MOUDOOKHE AMAATOUL
Maintenant c’est LAMBI GOOLO KOU LAMBAA DAANOU GOOLO YAKOOMOOM🙏👏👏
C'est un mythomane, il y a les Var. Et il est nul. Bilan à Primature négative.
Cette réunion ne devait pas durer 5 minutes, apres la salamalek et salutations de politesse
Cette assemblée sera dissoute pour permettre au pays d’avancer .
Et ce qui est grave et désolant est que ces gens là se considèrent comme des personnes compétentes.
PAUVRE PAYS.
A cause de ces gens , le Sénégal est devenu la risée de l'Afrique.
C’est l’une des faiblesses de Pastef.
Un parti qui parlait d’appels à candidatures et qui compte beaucoup de promus incompétents.
Sonko doit le constater et arrêter de promouvoir le militantisme exclusivement!
Evidemment Diomaye est presque pire
C'était facile de tromper les jeunes : leur promettre le paradis sur terre. Les chômeurs incultes, les citoyens affamés sont sensibles au populisme.
PASTEF n'est pas responsable de ce qui leur arrive. Il ne savait pas que les jeunes allaient les suivre aussi facilement.
Le colis populiste leur colle au pied, un vrai boulet en fer.
Il faut bien qu'ils essaient de gérer la meute populaire qui est violente et exigeante.
Pastef a plus de problème à gérer que les autres partis.
Ils sont suivis par des fous qui attendent que le PROJET voit le jour. Et ce ne sera jamais le cas.
La fin ne sera pas agréable à voir. Ils seront obligés de fuir une meute en furie.
Sonko a profité de sa position pour arnaquer d'honnêtes Sénégalais qui croyaient à ses mensonges.
Cette fois-ci la victimisation ne passera pas.
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