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Politique

Politique : Les dessous de la rencontre de Sonko avec des ex-ministres et directeurs généraux

Auteur: SenewebNews

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Politique : Les dessous de la rencontre de Sonko avec des ex-ministres et directeurs généraux

Politique : Les dessous de la rencontre de Sonko avec des ex-ministres et directeurs généraux

Ousmane Sonko a rencontré, ce samedi 14 novembre 2026, les membres de son parti, qui furent responsables dans l’administration publique et parapublique, ayant quitté leurs fonctions ces derniers mois. La rencontre a réuni d’anciens ministres, des directeurs généraux, des présidents d’organes délibérants ainsi que d’anciens chargés de mission.

Selon une publication de Jotna Media, cette rencontre, organisée par le président de PASTEF-Les Patriotes, a été l’occasion pour les participants de revenir sur leur expérience à la tête des structures qu’ils ont eu à diriger. Les échanges ont notamment porté sur les réformes engagées, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les pratiques développées dans le cadre de leurs missions.

Au-delà de ce partage d’expériences, Ousmane Sonko entend surtout capitaliser sur l’expertise de ces anciens responsables. Le parti souhaite ainsi préserver et valoriser leurs connaissances de l’administration et des secteurs stratégiques, afin de les mettre à contribution dans la réflexion sur les grandes questions nationales.

L’objectif affiché est également de mobiliser ces compétences dans la perspective des réformes que le pays doit engager. Autrement dit, les expériences accumulées par ces anciens responsables pourraient continuer à être mises au service du projet politique de PASTEF, même après leur départ des fonctions qu’ils occupaient.

À cette occasion, « Ousmane SONKO a salué l'engagement, la rigueur et le sens de l'État dont ces responsables ont fait preuve dans l'exercice de leurs missions. Il a également tenu à saluer le courage et la dignité de toutes celles et tous ceux qui ont fait le choix de la constance et de la fidélité aux valeurs du Projet plébiscité par le peuple sénégalais», renseigne Jotna Media.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Ousmane Sonko a rencontré le samedi 14 novembre 2026 des membres de son parti ayant quitté leurs fonctions dans l'administration publique et parapublique. - La rencontre a réuni d'anciens ministres, directeurs généraux, présidents d'organes délibérants et anciens chargés de mission, pour revenir sur leurs expériences et les réformes engagées. - Sonko entend capitaliser sur l'expertise de ces anciens responsables pour la réflexion sur les grandes questions nationales et les réformes à venir.
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Commentaires (77)

Trier par :
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    Damilo ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Parmi ces gens il y en a qui n’ont même pas diplômes et presque analphabètes comment peuvent ils avoir une expérience de l’administration ou des secteurs stratégiques mais de qui se moque le pastef
    Le peuple sénégalais vous attend dans les urnes et le réveil sera brutàl pour vous
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    Tu es vraiment un méchant types il y a 22 heures
    Tu est vraiment un méchant type
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    Jean-le-fou il y a 22 heures
    Cet exercice (ou récital de talibé devant leur guide spirituel) ne devrait pas prendre 2 minutes par doungourou. Pour dire qu'ils n'ont rien foutu à leur poste. Le Sénégal n'a pas besoin de votre pietre et bancal expérience. Allez oust.
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    masti il y a 22 heures
    arrete de te masturber le cerveau waye!
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    LePrince il y a 20 heures
    On marche sur la tête avec ces gens de Pastef, si on commet l'erreur fatale de leurs confier le pouvoir, le Sénégal va reculer de 50 ans !
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    Sweet Beauty il y a 20 heures
    @masti  Qui se faisait masturber à Sweet Beauty?
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    Galass il y a 20 heures
    Topelenn kou juub, ce gourou jubuul demoule bayy juub, gueumlenn senn bope, ta gueume yalla, ta setti lenenn
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    Khaly il y a 20 heures
    KI DAFELENN DI GONNDI REKK, RÉVEILLEZ VOUS IL ROULE SUR DES MILLIARDS DU CONTRIBUABLE, NAIKELENN NITE, BAYYI NEKK KHARRE
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    Galsen il y a 20 heures
    @Tu es vraiment un méchant types  AKKA CON CE GOUROU ,
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    Lol il y a 20 heures
    Les diplômés et les pseudos expérimentés ont montré leurs limites..Nous leur avons fait confiance pendant 64 ans et résultat des courses pays très pauvre et fonctionnaire milliardaire.L’ère du complexe des diplôme est révolue !
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    Lool il y a 19 heures
    Les diplômés et les expérimentés ce sont les fonctionnaires milliardaires sortis de l’école de Colobane qui ont placé le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète ..De vrais diplômes de Colobane 😂😂😂😂
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    Siki il y a 19 heures
    @Lool  Vos deux patrons sont sortis de la même école. Simples fonctionnaires en 15 ans de service, l'un habite à Mermoz et l'autre à Keur Gorguy dans des maisons dont le coût avoisine le demi milliard. C'est de purs produits du système.
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    Lool il y a 19 heures
    @Siki  PROS a par la suit me été radié de l’administration cette école de Colobane n’a pas besoin de personnes fortes comme Sonko 😜😜😜
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    Forte? il y a 19 heures
    @Lool  Forte personne? Sonko? Et alors pourquoi fuir la petite Adji qui l'attendait au tribunal juste armée d'une robe rouge!!!
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    Lool il y a 18 heures
    @Forte?  Remettez votre logiciel à jour ! la politique d’invectives et du complot sont révolu.Tant que vous ne changerez pas de disque,Sonko restera maître du jeu .La population attend une opposition qui fait des propositions mais pas une opposition de calomnie mdr 😂
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    Azou il y a 17 heures
    @Tu es vraiment un méchant types  Y'a qu'au sénégal, qu'un individu comme sonko peut s'imaginer ne serait ce qu'une fraction de secondes président.
    Même lr titre de simple fonctionnaire il ne le mérite pas.
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    Patriote il y a 17 heures
    Ils sont vraiment nul,ces incapables pastefiens
    De toute façon le peuple sénégalais vous a vomis
    Tchim niake djome
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    Diouf Adji Sorralé il y a 12 heures
    @Sweet Beauty  Pendant que Adji SARR et Ndeye khady et Mya lui ont tordu le gland.
    Sonko doit parler à Adji pour revoir la LFI de 2021
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    1 indigné il y a 1 jour
    Conglomérat d'incompétents !
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    Pfff il y a 22 heures
    On a vu les qualités inexistantes de leurs remplaçants mdr tu es un comique
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    Amoul yakar il y a 21 heures
    Ceux qui ont enfoui le pays au 20eme sous sol
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    LePrince il y a 20 heures
    @Pfff  C'est la même m...de, Djomaye moy Sonko !
    Vous êtes tous des bandes d'incompétents !
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    Deg il y a 19 heures
    Un conglomérat d’incompétents honnêtes vaut mieux un conglomérat d’intellectuels expérimentés en matière de vol et de détournement de derniers.Le peuple a compris que vos diplômes et votre expérience ne lui sert à lui vaut mieux choisir des incompétents qui ne volent pas leur argent 😂😂
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    ... il y a 19 heures
    @Deg  Ils ont le. Mérite d'avoir fait couler le pays du 4ieme au 20 ième sous sol. Et ceci est une expérience à capitaliser pour que plus jamais ça ne puisse se répéter.
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    Deg il y a 19 heures
    @...  Que dites vous de ceux qui ont pillé le pays depuis 1960 ? Le Sénégal avait le même niveau de développement que certains pays asiatiques qui sont devenus aujourd’hui émergent .Si le Sénégal est pauvre c’est la faute de ceux qui n’ont fait que deux ans au pouvoir…et le système qui vole depuis 60 ans 😜😜😜
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    yoli il y a 17 heures
    @Deg  honnete ne rime pas avec sonko et tous ces detourneurs de pastef
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    Stagiaires il y a 1 jour
    Évidemment après leur première expérience, les stagiaires font leur rapport de stage!
    Franchement Pastef est une mauvaise farce!
    Salutations de Mohamed et Soybou Sonko depuis le Portugal et le Canada!
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    Bilan il y a 1 jour
    Enfin, il va faire un rapport pour présenter son bilan à la premature!
    Cette réunion est une preuve que Pastef n'avait pas de cadres mais des stagiaires qui viennent de vivre leur première expérience!
    Signé le fya
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    Ras-le-bol il y a 1 jour
    Arrêtez de nous parler des ex, ils n'ont plus d'importance.
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    Karim-USA il y a 22 heures
    La France nous tient en esclaves ! Les jeunes des pays de l’AES n’emigrent plus et ne font plus partie des morts de l’émigration clandestine. Vraiment la trahison de DIOMAYE est une trahison puante et répugnante et jamais on ne lui pardonnera, jamais ! Beaucoup de jeunes sont morts par désespoir et c'est à cause de lui. Yambar bimu doon et il semble très soumis à Macron qui n'a même pas l’âge pour être son père. Loumouy ragal ???? Si SONKO arrive au pouvoir, tous les contrats secrets entre la France et notre pays seront dévoilés et les plus injustes et pillards seront annulés.
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    Général Doumbya il y a 20 heures
    Pauvre petit! Et les maliens de Montreuil? Et les mineurs que je viens de renvoyer vers le Mali et le Burkina?
    Mais Karim, vous êtes vraiment un mouton qui va droit vers la falaise!
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    Benoit il y a 22 heures
    Bande d'incompétents. Vous avez bloqué le pays pendant deux ans.
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    Patriote il y a 1 jour
    Où sont passés les 4000 cadres qui sont toujours en train de rédiger le fameux "Porogé"? 😂😂😂🔥🔥🔥🔥
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    Fallou il y a 23 heures
    Sonko son projet c'est de détruire le Sénégal pour l'indépendance de la Casamance !!! Il est dans son projet méthodiquement
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    La dèche il y a 1 jour
    Ah Sonko est dans la merd... Ils commencent à lui réclamer des sous! Fini les privilèges et les gros salaires!
    En tout cas parmi les ex, figure un ancien étudiant tricheur à Sanar!
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    Canada il y a 1 jour
    Pastef et sa merde de soit disant cadres. FINI.......
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    Djibson il y a 23 heures
    Le "gouvernement " Pastef pour "peuple " Pastef. Ces gens-là vivent parmi les Sénégalais, mais font tout parallèlement, séparément. Ils nous "parasitent". Ils n'ont plus rien à voir avec nous, sauf profiter de nous. C'est ",LEUR Projet,", seul qui les intéresse.
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    Warning il y a 1 jour
    C'est la panique
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    Sokhna il y a 1 jour
    Deja sur dakarposte
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    Lebou il y a 20 heures
    Senghor était agrégé de grammaire. En vingt ans de pouvoir, il n’a rien fait, à part servir les intérêts de la France. Abdou Diouf, formé à l’ENFOM en France, a détruit jusqu’aux infrastructures que nous avions héritées de la colonisation et fermé de nombreuses entreprises. L’École de Colobane forme des littéraires avec des bac + 6 ou bac + 7. Mais quand on nous dit que cette école ne produit que des personnalités comme Diomaye, intellectuellement très limitées, on comprend mieux pourquoi nous sommes toujours pauvres. De grands voleurs, des fonctionnaires milliardaires… Lula, le président brésilien, n’a presque aucun diplôme, et c’est pourtant lui qui a contribué à transformer son pays. Arrêtez donc votre complexe des diplômes et votre mentalité des kaw-kaw. Ce ne sont pas les diplômes qui construisent un pays, mais la vision, la compétence, le courage et les résultats .Quand on a comme conseiller Mor Sarr charretier de métier on ne peut pas avoir une vision.La vision de Diomaye se limite aux fonds politiques 😂
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    Balivernes il y a 19 heures
    Vous répéter les mêmes conneries que votre gourou! Le Sénégal est un pays pauvre et la misère au Brésil est pire! La ségrégation raciale au Brésil est pire!
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    Lebou il y a 18 heures
    @Balivernes  C’est du concret surtout Abdou Diouf qui a placé le Sénégal sous tutelle du fmi : ajustements structurels,radiations de policiers,baisse de salaire,dévaluation,année blanche,année invalide et la liste est loin d’être exhaustive.Et ce sont ces lâches traîtres qui ont vendu le pays aux occidentaux qui vous appelez diplômés expérimentés.Si Abdou Diouf entre au paradis ibliss y sera également à noter que c’est un serére 😜😂
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    Lebou? il y a 18 heures
    @Lebou  Tes propos ciblant une ethnie sont dangereux et je considère que vous n'êtes pas sénégalais! Pastef n'a ni projet ni expérience. En ce qui concerne le FMI même la Chine a été soutenu par le FMI. J'ignore si votre culture générale vous permet de comprendre le rôle du FMI.
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    Sonkiss il y a 1 jour
  • avatar
    Nianthio il y a 21 heures
    Qu ils vous remboursent les 10%. Lui a un salaire
    Bolene amone ligguey ndey dolene nangou suivre ce menteur,ce cupide
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    Hé! il y a 1 jour
    RAF !
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    XYZ il y a 1 jour
    le 02 décembre c'est bientôt et DIOS va donner un coup de pied à la fourmilière et fini la bamboula et c'est la diète ou le pain au thon😂😂😂😂
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    Koo kanko il y a 22 heures
    Au lieu d’aller travailler ou prendre les pirogues pour sauver l’honneur et la dignité de la famille mais vous restez là sans avenir en recevant 15000 ou 25000f etc pour insulter Sonko
    Certains sont au pouvoir pour profiter de leur poste avec les miettes qu’on vous donne vous êtes là entrain de perdre votre jeunesse pour rien
    Changez rien ne sera comme avant TOOK MOUDOOKHE WAKHE MOUDOOKHE SAAGA MOUDOOKHE AMAATOUL
    Maintenant c’est LAMBI GOOLO KOU LAMBAA DAANOU GOOLO YAKOOMOOM🙏👏👏
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    Djibson il y a 19 heures
    Sonko est un bouffeur de fonds publics haram. Ce n'est pas l'insulter que de dire. Saarhie la. Workatt la. Il a promis le Paradis à la jeunesse tout en envoyant ses enfants chez "l'ennemi".
    C'est un mythomane, il y a les Var. Et il est nul. Bilan à Primature négative.
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    Tiokel il y a 19 heures
    @Djibson  Apporte tes preuves qu'il a volé, alaxira dina méti dée.
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    Djibson il y a 18 heures
    @Tiokel  1,7 milliards ci deux ans, tu sais combien par mois la plus de 166 millions. Lou mou ci mouna deff ? Où est passé cet argent ? Supposons même que ça fût légal, tout cet argent pour une personne qui a dénonçait un train de vie élevé de l'Etat, la dilapidaton de nos laigres ressources, et qui qualifiait les fonds secrets haram, cest quand contradictoire et paradoxal. Le gars, il se croit autorisé à faire tout ce qu'il refuse aux autres.
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    Boy town il y a 20 heures
    Bilan personnel (negatif) ou bilan professionnel dans l'administration (negatif). Bilan individividuel (negatif), Bilan collectif (negatif)
    Cette réunion ne devait pas durer 5 minutes, apres la salamalek et salutations de politesse
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    OK il y a 19 heures
    Limogé, il est allé rapidement arraché le poste de son collègue de parti. Il a sa caisse. Allez vous concentrer sur votre avenir. Ce gars ne pense qu'à sa propre personne, rien de plus.
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    Anti kulunas il y a 20 heures
    Les kulunas de l'apr et d'une certaine opposition sont reconvertis en defenseurs de diomokenyata , yen gueumoulene dara ! Allez chercher du boulot c"est mieux que de passer votre temps a denigrer sonko .
  • avatar
    Assi il y a 20 heures
    Il vous prive de salaire alors que lui est dans l’opulence,et vous le suivez encore. Je vous plains vraiment.Pastef c’est terminé dans ce pays. Incompétents,manipulateurs,paresseux,avides de pouvoir. Après le 2 décembre,ce sera la catastrophe.
    Cette assemblée sera dissoute pour permettre au pays d’avancer .
  • avatar
    VERITE il y a 17 heures
    Depuis leurs arrivés dans la politique, le Sénégal est à terre.
    Et ce qui est grave et désolant est que ces gens là se considèrent comme des personnes compétentes.
    PAUVRE PAYS.
    A cause de ces gens , le Sénégal est devenu la risée de l'Afrique.
  • avatar
    Kenieta il y a 1 jour
    Et le cas Ndiaga Seck ?
  • avatar
    Genre il y a 20 heures
    Allez vous nous foutre la paix… Bande de tarés incapables de gouverner ce pays.
  • avatar
    Djibril. SECK il y a 19 heures
    Dois je qu ́il n'y avait pas de projet encore moins de solutions
  • avatar
    yaki il y a 17 heures
    Moi ce que je ne comprend pas avec ces soi-disants ex cadres : comment pouvez vous etre dirigé par quelqu’un plus nul que vous. Aladji Mbaye est politiquement fini et vous risquez de finir comme lui si vous ne lui arrachez pas la direction du parti pastef. pastef est un parti politique et il n’appartient a personne. La justice vous donnera raison.. défiez cet imposteur et chasser le du parti. Les senegalais connaissent son incompetence, son manque de serieux et de vertu, maintenant il ne pourra plus les tromper.
  • avatar
    Diaga il y a 16 heures
    Il occupe le temps rek. Il n'a rien à faire deysann
  • avatar
    Deugue il y a 16 heures
    Quelle expérience ont pu avoir ces moutons après leur passage dans l'administration ? Rien du tout. Que des nullards qui ont appauvri notre pays.
  • avatar
    AZ il y a 1 jour
    IL A BIEN FAIT
  • avatar
    salif1 il y a 1 jour
    Et Sonko , il va présenter quand son bilan à la primature? conglomérat d 'incompétents ..; Pastef et Diomaye Kifff Kiff . Tous nuls
  • avatar
    Incompetences il y a 21 heures
    Encore un effort sur la qualité des ressources humaines.
    C’est l’une des faiblesses de Pastef.
    Un parti qui parlait d’appels à candidatures et qui compte beaucoup de promus incompétents.
    Sonko doit le constater et arrêter de promouvoir le militantisme exclusivement!
    Evidemment Diomaye est presque pire
  • avatar
    Xeme il y a 19 heures
    Mon texte parlant de la dernière sortie de la porte parole du FMI très fortement censuré. Cela devient une tradition.
  • avatar
    Jean-le-fou il y a 17 heures
    Xeme le conspirationniste waxal ci aali kalác ji. Ici il est question du récital des defenestrés devant leur gourou. On se fout de ton post débile. C'est tant mieux pour nous et pour le forum que tu pollues avec tes inepties.
  • avatar
    Citoyen lambda il y a 19 heures
    Abdou Diouf n'avait rien fait. AbdoulayebWade a fait mais avec beaucoup de gaspillage. Macky Sall est un dealer qui s'est enrichi sur nos dos avec des investissements tape-a-l'oeil. Il a fini par affamer le peuple
    C'était facile de tromper les jeunes : leur promettre le paradis sur terre. Les chômeurs incultes, les citoyens affamés sont sensibles au populisme.
    PASTEF n'est pas responsable de ce qui leur arrive. Il ne savait pas que les jeunes allaient les suivre aussi facilement.
    Le colis populiste leur colle au pied, un vrai boulet en fer.
    Il faut bien qu'ils essaient de gérer la meute populaire qui est violente et exigeante.
    Pastef a plus de problème à gérer que les autres partis.
    Ils sont suivis par des fous qui attendent que le PROJET voit le jour. Et ce ne sera jamais le cas.
    La fin ne sera pas agréable à voir. Ils seront obligés de fuir une meute en furie.
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 15 heures
    Kilifeu PCA faussaire est mort de rire
  • avatar
    Self il y a 22 heures
    Kor N.S
  • avatar
    Laam Tooro il y a 16 heures
    c'est la première fois au Sénégal les responsables sortent n'ont pas vider les caisses
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    Zéro réalisation il y a 14 heures
    Qui peut me montrer une réalisation de Sonko à part ses mensongeS? Sonko n'a aucun niveau, il n'a jamais pu défendre publiquement un projet avec des objectifs SMART qui pourra entrainer in fine un changement durable.
    Sonko a profité de sa position pour arnaquer d'honnêtes Sénégalais qui croyaient à ses mensonges.
    Cette fois-ci la victimisation ne passera pas.

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