Politique

Auteur: SenewebNews

Politique : Les dessous de la rencontre de Sonko avec des ex-ministres et directeurs généraux

Ousmane Sonko a rencontré, ce samedi 14 novembre 2026, les membres de son parti, qui furent responsables dans l’administration publique et parapublique, ayant quitté leurs fonctions ces derniers mois. La rencontre a réuni d’anciens ministres, des directeurs généraux, des présidents d’organes délibérants ainsi que d’anciens chargés de mission.

Selon une publication de Jotna Media, cette rencontre, organisée par le président de PASTEF-Les Patriotes, a été l’occasion pour les participants de revenir sur leur expérience à la tête des structures qu’ils ont eu à diriger. Les échanges ont notamment porté sur les réformes engagées, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les pratiques développées dans le cadre de leurs missions.

Au-delà de ce partage d’expériences, Ousmane Sonko entend surtout capitaliser sur l’expertise de ces anciens responsables. Le parti souhaite ainsi préserver et valoriser leurs connaissances de l’administration et des secteurs stratégiques, afin de les mettre à contribution dans la réflexion sur les grandes questions nationales.

L’objectif affiché est également de mobiliser ces compétences dans la perspective des réformes que le pays doit engager. Autrement dit, les expériences accumulées par ces anciens responsables pourraient continuer à être mises au service du projet politique de PASTEF, même après leur départ des fonctions qu’ils occupaient.

À cette occasion, « Ousmane SONKO a salué l'engagement, la rigueur et le sens de l'État dont ces responsables ont fait preuve dans l'exercice de leurs missions. Il a également tenu à saluer le courage et la dignité de toutes celles et tous ceux qui ont fait le choix de la constance et de la fidélité aux valeurs du Projet plébiscité par le peuple sénégalais», renseigne Jotna Media.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko a rencontré le samedi 14 novembre 2026 des membres de son parti ayant quitté leurs fonctions dans l'administration publique et parapublique. - La rencontre a réuni d'anciens ministres, directeurs généraux, présidents d'organes délibérants et anciens chargés de mission, pour revenir sur leurs expériences et les réformes engagées. - Sonko entend capitaliser sur l'expertise de ces anciens responsables pour la réflexion sur les grandes questions nationales et les réformes à venir.