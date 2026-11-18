Politique

Auteur: Léna THIOUNE

PRES : Pourquoi l'État du Sénégal revoit-il ses ambitions à la baisse pour 2027

Le ministre chargé du Budget, Bassirou Sarr, a justifié la révision à la baisse des recettes attendues du Programme de redressement économique et social (PRES), en évoquant les contre-performances de plusieurs mesures fiscales et de mobilisation des ressources initialement inscrites dans le budget 2026. « Nous gardons les ambitions. Par contre, nous ne pouvons pas ignorer la réalité », a déclaré le ministre devant les députés ce mercredi 18 novembre lors de l’examen du projet de loi de finances initial.

Selon lui, les recettes du PRES, qui s’élevaient à 171 milliards F CFA à fin septembre, devraient atteindre 311 milliards à la fin du mois de décembre.

S’agissant des jeux de hasard, le gouvernement avait initialement prévu 300 milliards F CFA en 2026. Cette prévision a été ramenée à 120 milliards F CFA. Bassirou Sarr a expliqué cette contre-performance par plusieurs facteurs, notamment le doublement de la redevance de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), passée de 15 à 30 %, qui a réduit la rentabilité des opérateurs agréés. Il a également évoqué le recul de l’activité légale. Au cours des sept premiers mois de 2026, les dépôts sur les plateformes agréées ont baissé de 23 %, tandis que leur nombre a diminué de 50 %. Une évolution que le ministre attribue notamment au départ de petits joueurs vers une vingtaine de plateformes informelles. Depuis juillet, la LONASE rencontre également des difficultés pour reverser une partie de l’impôt dû à l’État.

La régularisation foncière est l’autre recette dont le recouvrement accuse du retard. Une enveloppe de 100 milliards F CFA était attendue de cette opération, qui repose sur la délivrance de titres fonciers par les services des impôts et des domaines. Le ministre a toutefois souligné le caractère progressif de ce processus, qui nécessite du temps.

Concernant les concessions téléphoniques, le budget 2026 tablait sur 50 milliards F CFA issus de négociations avec les opérateurs Expresso et EAS. Les discussions se poursuivent, a indiqué Bassirou Sarr, précisant que ce montant correspond à des recettes ponctuelles attendues en 2026, sous réserve de la conclusion favorable des négociations et non à des versements annuels.

Le ministre a également rappelé que 9 milliards F CFA étaient attendus de mesures concernant l’exploitation de l’arachide. Celles-ci ont finalement été abandonnées par le gouvernement à la suite des difficultés rencontrées lors de la campagne de commercialisation précédente, notamment pour l’enlèvement des récoltes.

Pour Bassirou Sarr, ces différentes mesures n’ont pas encore produit les résultats escomptés. Il a assuré que le gouvernement poursuivait les efforts pour améliorer leur rendement, tout en défendant la révision des prévisions au nom de la prudence et de la sincérité budgétaires. « Nous ne pouvons pas inventer de recettes », a-t-il insisté.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre du Budget, Bassirou Sarr, justifie la révision à la baisse des recettes du PRES par les contre-performances de mesures fiscales inscrites au budget 2026. - La prévision sur les jeux de hasard est ramenée de 300 à 120 milliards F CFA, en raison notamment du doublement de la redevance de la LONASE et du recul de l'activité légale. - Le recouvrement de la régularisation foncière (100 milliards F CFA attendus) accuse du retard, et les 9 milliards F CFA liés à l'arachide ont été abandonnés.