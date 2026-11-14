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Politique

Rapport d'exécution Budgétaire (3T) : Le département de Cheikh Diba dément formellement Amadou Bâ

Auteur: Youssouf SANE

13744 Lectures 36 Commentaires | English
Rapport d'exécution Budgétaire (3T) : Le département de Cheikh Diba dément formellement Amadou Bâ

Rapport d'exécution Budgétaire (3T) : Le département de Cheikh Diba dément formellement Amadou Bâ

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Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan n’a pas tardé à réagir aux déclarations du député de Pastef, Amadou Bâ. À la suite de la publication du Rapport trimestriel d’exécution budgétaire (RTEB) du troisième trimestre 2026, le parlementaire avait affirmé que « ces documents, l’Assemblée nationale les a réclamés à plusieurs reprises depuis l’examen de la LFR ».

https://www.facebook.com/share/p/1L44TgBRi1/

Selon lui, « le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan ne les a transmis qu’hier, la veille de la fin de l’examen des budgets en commission ». Amadou Bâ estimait ainsi que ces documents, qui devaient permettre aux députés d’apprécier la sincérité des prévisions budgétaires, auraient dû accompagner le dépôt du projet de loi de finances.

Ce samedi, le département dirigé par Cheikh Diba est monté au créneau pour apporter un démenti formel à ces déclarations. Dans sa mise au point, le ministère précise que, contrairement aux allégations sur les délais de transmission du Rapport trimestriel d’exécution budgétaire du troisième trimestre 2026, la situation d’exécution budgétaire arrêtée au 30 septembre 2026 avait déjà été transmise à l’Assemblée nationale le 22 octobre 2026.

Cette transmission, effectuée par bordereau d’envoi n° 02072/MEFP/DGB/DPB/SP, était accompagnée des éléments relatifs à l’évolution de la conjoncture économique et à son impact sur les recettes et les dépenses du PLFR 2026.

https://www.facebook.com/share/p/1N2hejq13Z/

Le ministère ajoute que le 13 novembre 2026, il a également transmis le Rapport trimestriel d’exécution budgétaire (RTEB) arrêté au 30 septembre 2026, par lettre n° 6461/MEFP/DGB. Une transmission qui, selon ses services, est intervenue « dans le respect de l’échéance réglementaire, fixée au 15 novembre 2026 ».

Le département de Cheikh Diba affirme ainsi avoir transmis les deux documents dans les délais réglementaires, conformément à ses obligations en matière d’information parlementaire et de transparence des finances publiques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan dément formellement les déclarations du député Amadou Bâ sur les délais de transmission du RTEB du troisième trimestre 2026. - Le ministère affirme avoir transmis la situation d'exécution budgétaire arrêtée au 30 septembre 2026 à l'Assemblée nationale le 22 octobre 2026, par bordereau d'envoi n° 02072/MEFP/DGB/DPB/SP. - Le ministère indique avoir également transmis le RTEB arrêté au 30 septembre 2026 le 13 novembre 2026, par lettre n° 6461/MEFP/DGB, dans le respect de l'échéance réglementaire fixée au 15 novembre 2026.
Auteur: Youssouf SANE
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Commentaires (36)

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    Deug Nekhoul ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Il aurait suffit d'un gosse de CE2 pour faire les calculs et le démentir. Démentir ce juriste en chef de Pastef, rédacteur des propositions de loi invalidées par le Conseil Constitutionnel, est très élémentaire.
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    Irving il y a 1 jour
    Sincèrement on en a marre des mensonges de ces gens du pastef. Il est temps de criminaliser le mensonges dans ce pays. Trop c’est trop vraiment. Et puis sans vergogne, dès demain ils vont encore se remettre à mentir ces pastefiens. Un peu de dignité quand même, et pensez à vos femmes, enfants, proches, familles etc.
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    Azou il y a 1 jour
    Pastéf mom louniou leu wakh diappal ni 99,99 % yeup ay fén leu
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    ahan il y a 1 jour
    Heureusement que le mensonge ne tue pas sinon tous les c'est pleins de personnes qui seraient enterrés dans ce pays
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    King il y a 1 jour
    "Erroné" ak "Honorable" mënta and. Portez vos couilles !
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    Padr il y a 1 jour
    Wakh Lo khamoul est la marque des pastefs, ils ne vérifient même pas.
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    Mafia il y a 1 jour
    L'éxécutif doit arreter de se laisser entrainer à chaque fois dans des guerres de communiqués qui lui sont défavorables et se focaliser sur l'éssentiel : Mise en place d'un plan (hors FMI) pour sortir le pays du 5e sous-sol et organiser rapidement les élections (municipales ou législatives). Mais ça ne va pas être facile pour le traitre kaw-kaw !!!
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    Vraiment il y a 1 jour
    Fou fène amé fok tontou am sinon fène doufi diougué
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    Djey il y a 1 jour
    Eux mais je comprends rien mais le gars il gagne quoi à mentir ??
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    Ta eu lou Bonn rekk il y a 15 heures
    Ils mentent pour vivre. Regardez le gars gonflé comme un ballon. Il s’est empiffré en deux ans. Et ils sin5 arrivés au pouvoir par le mensonge, ils vont gouverner par le mensonge et le mensonge leur fer@ perdre le pouvoir
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    Nianthio il y a 1 jour
    Le borgne Amadou a troque son oeil avec le mensonge
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    GR il y a 1 jour
    Adouna mingui sa kanane.
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    Mbalit il y a 1 jour
    C est quand j ai écouté malick gakou avant hier que j ai su que Pastef dey soûl ndanane walay azim ndeyssan il était un grand monsieur avec beaucoup de classe mais legui …..

    Pour amadou ba nak c un je dirai pas handicapé mais dal mogui nonu nitou Pastef dal
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    Verite il y a 1 jour
    Le PASTEF qui n'a jamais voulu remettre les rapports d audits,les rapports trimestriels nous emmerde avec ces documents qu'ils n'ont jamais voulu mettre a la disposition des citoyens
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    Xeme il y a 1 jour
    Le ministère dément par un démenti adressé au public, ou alors ouvert au public.
    Et pourtant lorsque l'assemblée demande les documents qui fondent les orientations des LFI et LFR, le ministre a refusé de les fournir sous prétexte que ces documents pourraient fuiter vers le public. Donc, le public ne doit pas savoir. Mais pour "démentir " Amadou Bâ, le ministre parle au public. Donc, il choisit ce que le public doit savoir. Pour cette raison, le fait de cacher des preuves au public, le ministre peut jamais avoir raison sur Amadou Bâ, surtout dans le cas où il prend le public en témoin.
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    Le borgne Menteur BA il y a 1 jour
    Amadou Ba est un menteur hors pair doublé d’une malhonnêteté intellectuelle qui démontre à suffisance ses carences. Il est à l’image de son mentor, un champion du mensonge. Féne ba dieul rèw, fène ba perte rèw. Doul rék. Ki bane khéth leu?
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    ly il y a 1 jour
    Toujours dans la négation ce Amadou BA.
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    Logement il y a 1 jour
    A quand le paiement des rappels indemnités de logement
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    Observateur il y a 16 heures
    Attends d'avoir un budget.
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    Adji Sweet il y a 1 jour
    Aussi Nous voulons que le bugget de sweet spit voté pour que Adji Sarr soigne au salon agréé où les filles massent le gland Bodian
    il faut dissoudre Assemblée et le gland d'OusSunko

    Aussi Nous voulons que Adji Sarr nous soigne au salon agrément où elles massent le gland.;.;
    il faut dissoudre Assemblée et le gland d'OusSunko

    Aussi Nous voulons que Adji Sarr nous soigne au salon agrément où elles massent le gland.;.;
    il faut dissoudre Assemblée et le gland d'OusSunko
  • avatar
    OK il y a 1 jour
    Le résultat du mensonge n'est jamais fructueux.
  • avatar
    Peuple il y a 1 jour
    Et pourtant le ministère nous dit que le RTEB n'est transmis qu'hier le 13 novembre 2026 mais dites moi qui ment ???? Merci honorable vraiment 🙏
  • avatar
    Le client il y a 16 heures
    Tu es un doulkate comme lui. Ceux qui se ressemblent s'assemblent.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Bien nourris ces deux chiens
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    Amuch Loja il y a 1 jour
    Le 13 novembre 2026, CT hier non? Le communiqué ne démentit pas mais justifie le pourquoi?
  • avatar
    Samba1 il y a 22 heures
    Comprends tu français ? Saison tu lire ? Vas relire le communiqué ou fais toi traduire cela par quelqu'un honnête.
  • avatar
    Théâtre des députés il y a 16 heures
    La situation d'exécution budgétaire du troisième trimestre a été transmise le 22 octobre. Trop de mauvaise foi. Tout le monde a compris qu'il y a un refus politique de Pastef de débattre du budget en plénière parce qu'Amadou Bâ et compagnie ont décidé de bloquer Diomaye sur instruction de Sonko. Tout le reste c'est de la comédie parlementaire faite sur le dos des Sénégalais. Ces députés croient qu'ils sont payés et véhiculés avec notre argent pour gérer l'agenda politique de Sonko.
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    Gor il y a 1 jour
    La racaille, le nullarf
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    Senegal il y a 1 jour
    RTEB transmis qu'hier, 13 novembre 2026 😢
  • avatar
    Plus grand menteur du Sénégal il y a 16 heures
    Né dabs le mensonge et mort dans le mensonge,moy nittou pastef.
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    Sage il y a 23 heures
    Que de répondeurs automatique. Svp, dites moi ce que la république a bati depuis son ascension a part vie cher, tatonnage , polémique, politique. Engageant les voleurs et pilleurs de l'ancien régime sous la parapluie de kiiray. Le pays est malade.
  • avatar
    Gatsa gatsa il y a 16 heures
    C'est votre bilan Sonko moy Diomaye et Diomaye moy Sonko. Un mandat de 5 ans pour rien. A part nous servir des querelles de coépouses.
  • avatar
    Jko il y a 23 heures
    Le pays va mal, mal, mal. Dementi ou pas, y a quoi comme réalisations. Vrai qu'ils ne pense qu'à son parti kiiray de protéger les voleurs
  • avatar
    Moi il y a 17 heures
    Amadou ba peut se tromper de bonne foi mais il reste sincère digne et très honnête. Diba un imbécile qui a fait des dérives depuis après dans les finances, encore avec diomaye pour donner toujours des chiffres qui manquent de sincérité. Vive Pastef Vive RV - ACD Cheikh Oumar Diagne

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