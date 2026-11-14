Politique

Auteur: Youssouf SANE

Rapport d'exécution Budgétaire (3T) : Le département de Cheikh Diba dément formellement Amadou Bâ

Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan n’a pas tardé à réagir aux déclarations du député de Pastef, Amadou Bâ. À la suite de la publication du Rapport trimestriel d’exécution budgétaire (RTEB) du troisième trimestre 2026, le parlementaire avait affirmé que « ces documents, l’Assemblée nationale les a réclamés à plusieurs reprises depuis l’examen de la LFR ».

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Selon lui, « le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan ne les a transmis qu’hier, la veille de la fin de l’examen des budgets en commission ». Amadou Bâ estimait ainsi que ces documents, qui devaient permettre aux députés d’apprécier la sincérité des prévisions budgétaires, auraient dû accompagner le dépôt du projet de loi de finances.

Ce samedi, le département dirigé par Cheikh Diba est monté au créneau pour apporter un démenti formel à ces déclarations. Dans sa mise au point, le ministère précise que, contrairement aux allégations sur les délais de transmission du Rapport trimestriel d’exécution budgétaire du troisième trimestre 2026, la situation d’exécution budgétaire arrêtée au 30 septembre 2026 avait déjà été transmise à l’Assemblée nationale le 22 octobre 2026.

Cette transmission, effectuée par bordereau d’envoi n° 02072/MEFP/DGB/DPB/SP, était accompagnée des éléments relatifs à l’évolution de la conjoncture économique et à son impact sur les recettes et les dépenses du PLFR 2026.

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Le ministère ajoute que le 13 novembre 2026, il a également transmis le Rapport trimestriel d’exécution budgétaire (RTEB) arrêté au 30 septembre 2026, par lettre n° 6461/MEFP/DGB. Une transmission qui, selon ses services, est intervenue « dans le respect de l’échéance réglementaire, fixée au 15 novembre 2026 ».

Le département de Cheikh Diba affirme ainsi avoir transmis les deux documents dans les délais réglementaires, conformément à ses obligations en matière d’information parlementaire et de transparence des finances publiques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan dément formellement les déclarations du député Amadou Bâ sur les délais de transmission du RTEB du troisième trimestre 2026. - Le ministère affirme avoir transmis la situation d'exécution budgétaire arrêtée au 30 septembre 2026 à l'Assemblée nationale le 22 octobre 2026, par bordereau d'envoi n° 02072/MEFP/DGB/DPB/SP. - Le ministère indique avoir également transmis le RTEB arrêté au 30 septembre 2026 le 13 novembre 2026, par lettre n° 6461/MEFP/DGB, dans le respect de l'échéance réglementaire fixée au 15 novembre 2026.