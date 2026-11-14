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Politique

Rejet des budgets ministériels : Serigne Guèye Diop réclame la dissolution de l’Assemblée nationale

Auteur: khady ndoye

9411 Lectures 45 Commentaires | English
Rejet des budgets ministériels : Serigne Guèye Diop réclame la dissolution de l’Assemblée nationale

Rejet des budgets ministériels : Serigne Guèye Diop réclame la dissolution de l’Assemblée nationale

La crise entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale a été largement évoquée lors du meeting de Kiiraay à Mbour. Le ministre Serigne Guèye Diop a dénoncé avec véhémence le rejet des budgets de plusieurs ministères et a appelé ouvertement à la dissolution de l’institution parlementaire.

« Il est temps qu’on remette l’Assemblée nationale à sa place », a lancé Serigne Guèye Diop. Selon lui, les blocages parlementaires compromettent plusieurs projets et secteurs stratégiques, notamment les hôpitaux, les autoroutes et le financement des entreprises.

Le ministre estime que la situation ne peut plus perdurer. Il affirme que vingt ministères sont déjà passés devant les députés et que leurs budgets ont été rejetés. Une situation qu’il considère comme préjudiciable aux intérêts du Sénégal.

Face à ce qu’il qualifie de blocage institutionnel, Serigne Guèye Diop appelle à une mobilisation nationale. Il invite les chefs religieux, les femmes et les jeunes des 46 départements à se mobiliser pour dénoncer l’attitude de la majorité parlementaire.

Dans ses accusations, il met directement en cause Ousmane Sonko et ses partisans, auxquels il impute une volonté de paralyser l'action gouvernementale et de compromettre le quotidien des Sénégalais.

« Nous ne pouvons plus dialoguer avec cette Assemblée. Ce qui n’est pas bon pour un pays, il faut tout simplement le dissoudre », a-t-il insisté, avant de réitérer son appel à la dissolution immédiate de l’Assemblée nationale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Serigne Guèye Diop a dénoncé le rejet des budgets de plusieurs ministères lors du meeting de Kiiraay à Mbour et appelé à la dissolution de l'Assemblée nationale. - Il affirme que vingt ministères sont déjà passés devant les députés et que leurs budgets ont été rejetés, ce qu'il juge préjudiciable aux intérêts du Sénégal. - Il invite les chefs religieux, les femmes et les jeunes des 46 départements à se mobiliser et met en cause Ousmane Sonko et ses partisans.
Auteur: khady ndoye
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Commentaires (45)

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    Ben brou ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Que les gens arrêtent la chanson inutile pour réclamer la dissolution de l' assemblée nationale à partir du 02 décembre. Pastef va encore rafler la mise.
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    Patriote il y a 1 jour
    Oui on verra
    Pauvre mouton
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    Ilaraison il y a 21 heures
    @Patriote  Malheureusement y’a plus de moutons que de gens normaux pastef va encore gagner. Je pense que la démocratie ne permettra pas de se débarrasser de ce parti de satans c trop tard. Face à ce sabotage il faut d’autres moyens sauf le vote.
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    Expert électoral il y a 18 heures
    Pastef ne peut plus gagner des élections au senegal. Non seulement l'assemblée sera dissoute mais parti même va disparaître.
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    Thiey il y a 18 heures
    Donc c'est maître tall l'avocat de ndiaga seck. Apparemment ça panique grave du côté de pastef. Maître tall avec tout ce qu'il disait à l'assemblée ndekeyo il défend ndiaga.
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    Lebou il y a 18 heures
    Vraiment Kiray un conglomérat de retraités qui demande à ce que la jeunesse leur confie sa destinée…Serere ak majorité mom jamais déjà on nomme Mor Sarr charretier de métier et ami d’enfance de Diomaye ministre conseiller.Ces broussard merci rek Pastef aura au moins 140 députés.Que Diomaye ait la dignité de démissionner même si mon sait que la démission ne fait pas partie de la culture des broussards 😂😂
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    Lol il y a 18 heures
    @Ilaraison  Le mouton c’est le kaw kaw président qui ne qui ne prends aucune décision sans consulter son patron..Diomaye lui a une mentalité d’esclave pire qu’un mouton vrai kaw kaw complexé !
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    moo il y a 17 heures
    les pastefiens sont beaucoup plus pressés pour une dissolution car ils savent très bien de science certaine qu'ils sont majoritaires dans le choix des sénégalais, ils n'ont rien.à caindre d'une dissolution de l'assemblée, ils vont revenir avec plus de députés et surtout un gouvernement obligatoirement choisi par eux, c'est un risque énorme pour diomaye qui va devoir gouverner avec les lieutenants de sonko ou bien démissionner, le peuple reste souverain et il est encore majoritairement pastef
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    Reply il y a 17 heures
    Tu es idiot double d'un imbécile.
    Rien ne sera comme avant.
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    Deg il y a 17 heures
    @Reply  Serere mom abana gasi c’´est fini ! Depuis Senghor quand ces kaw kaw arrivent au pouvoir, le Sénégal vit des crises institutionnelles et économiques.Ils portent la poisse même chef de quartier ils portent malheur au quartier tout entier 😎😎😎😎
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    Ndandane. il y a 15 heures
    Les députés de Pastef ne vont pas valider un budget du FMI, un budget de RESTRUCTURATION qui plonger notre pays dans la CATASTROPHE pour des décennies..
    Déjà nous continuons de subir les conséquences du plan d ajustement structurel sous Diouf : éducation, santé, industrie en lambeaux
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    Bol il y a 15 heures
    @Reply  Tes insanités sont sans effet sur la réalité. Les Sénégalais.e.s veulent très majoritairement Pastef et ils défendront la volonté populaire malgré vos menaces. Ceux qui tenteront quelque chose contre le choix des sénégalais seront tous simplement mis au gnouf et jugés pour leurs crimes
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    Jahman il y a 15 heures
    @Patriote  effectivement on verra le parti du président va recevoir une raclée mémorable avec des idiots comme toi
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    Bbd il y a 1 jour
    On attend que ça. Ayez les couilles de démissionner après avoir reçu votre humiliation. Comme ça on organise une élection présidentielle et elire un vrai président
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    Lucresse il y a 17 heures
    Je crois que ce serait plus logique. Merci
    C’est le seul commentaire qui a du sens.
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    Jeunesse il y a 20 heures
    Un parti qui gagne , gouverne…
    Le Peuple a choisi Pastef avec plus de 130 deputes..
    Diomaye doit faire avec….
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    diomaye démission il y a 1 jour
    c'est ce traitre qui doit être viré . ton président par diokhogne n'osera pas dissoudre l'assemblée il va essayer de neutraliser sonko avec son conseil anticonstitutionnel avant de voler les élections. Il va se ridiculise et entrer dans l'histoire du président traitre le plus impopulaire du monde
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    Loso il y a 21 heures
    Le même décret de la dissolution fixera la date des prochaines législatives..
    Si Diomaye est battu à plate couture comme prévoient tous les sondages. Il ne restera que la démission pure et simple ou laisser la future majorité gouverner ce pays.
    Serigne Gueye flop n'a qu'à convaincre son ''mentor'' pour qu'il appuie sur le bouton.
    Les sénégalais n'attendent que biss bou rafete.
    On saura qui est qui et qui pèse quoi !
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    Patience il y a 1 jour
    C'est ce connard qu'on va bientôt dissoudre. Depuis qu'il est ministre, qu'est ce qu'il a fait ? Et pourtant son ministère dispose du plus gros budget du Sénégal.
    Il n'a ni projet, ni stratégie et maintenant, il fait de la politique qu'il attend sa part du gâteau du FMI.
    Diomaye est comme un homme perdu et il voit qu'il ne devait jamais se mettre à mal avec Sonko et qu'il est entouré que de gens incompétents. De plus, il y a Macky qui va revenir en politique mais jamais pour s'allier avec Diomaye.
    Il n'est pas tard de se réconcilier avec Sonko qui l'a porté au pouvoir. Si Diomaye ne réagit pas vite, il risque de continuer d'être le président le plus impopulaire de l'histoire politique du Sénégal et le premier président du Sénégal à démissionner pour impopularité.
    Il sera poursuivi à vie par les sénégalais qui lui repellerons toujours Sonko.
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    Conseil il y a 1 jour
    Il faut éviter de brandir la menace de dissolution. C'est un aveux du faiblesse. La politique c'est comme le sport ça se gagne sur le terrain et non dans les bureaux.
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    Deug il y a 19 heures
    Diomay soit il dissout l’assemblée et on va sur de nouvelles élections ou il démissionne on peut pas gouverner quand on a pas de majorité .
    Pastef doit gouverner c’est la première leçon de démocratie qu’on nous apprend à science po respecter la démocratie maintenant tous les hypocrites qui parlent de chefs religieux, de gens qui doivent se soulever sont anticonstitutionnels et ne respectent pas la démocratie.
    La politique c’est un rapport de force et quand on la gagne il faut assumer
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    Zakinho il y a 18 heures
    Au moment ou il demande de l'aide aux chefs religieux et la société civile, cela prouve leur faiblesse. Il sait qu'ils ont aucune chance dans les urnes c'est soi-disant démocrate 2.0
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    Bayal il y a 18 heures
    Ce Serigne Gueye diop ne peut rien apporter à Diomaye. Vous martelez tous les jours la dissolution de l'Assemblée nationale mais faîtes -le , le 2 Décembre. Rien n'interdit le président de le faire. Et vous en tirerez lucidement toutes les conséquences.
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    Nandite il y a 18 heures
    Kiray c’est BYY bis : APR, PS,AFP,REWMI etc de nombreux autre petits partis cabines téléphoniques.Cette coalition avait été laminée par la coalition Yewi amenée par Sonko, en 2022 .Macky avait déjà fait dix ans au pouvoir,plus charismatique que Diomaye n’avait pas pu obtenir une majorité à l’assemblée nationale.C’est cette même Mimi qui avait échoué qui promet au traitre kaw kaw une majorité 😂😂
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    Jean il y a 21 heures
    Je vois pastef se retrouver avec au maximum 20 députés au soir des législatives et crier au hold up électoral. 😂
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    aaaa il y a 20 heures
    ...et des élections presidentielles anticipées couplées à la presidentielle please! 😂
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    le Sénégal il y a 17 heures
    Apparemment Pastef n'entend que ça. Comme ça le jeu sera clair. Si pastef gagne, son parti gouverne. Et si Kiiray gagne, le parti continue de gouverner. C'est simple dans 3 mois au plus tout le peut être édifié.
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    Reponse a jean il y a 21 heures
    Le mangeur de cochon toujours la a debiter des conneries , organisez les elections et on verra bien qui est majoritaire dans ce pays .
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    Liz il y a 18 heures
    sheut Papi yagui wo Pasteef si loumou beug 😂😂😂
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    oui il y a 22 heures
    Non seulement il faut dissoudre mais il faut tous les traduire en cours martial
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    Pfff il y a 22 heures
    Pour avoir servi et protégé les intérêts du peuple? Ignorant va
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    Naqba il y a 18 heures
    Toi aussi
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    Senegal sunu yité il y a 19 heures
    Au moment où les jeunes n’ont plus de perspective, ce clown de ministre se permet de supprimer des projets stratégiques. Exemple des Agropoles. Parce que lanla? Elle veut mettre une dulcinée à la tête des Agropoles et les Bailleurs se sont opposés à cette nomination en suggérant l’appel à candidatures. L’appel à été fait, sa dulcinée n’est pas passée lais le clown dit que par force c’est elle ou bien on annule tous les projets.
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    Out il y a 17 heures
    Nous on réclame ton expulsion de la sphère décisionnelle pour incompétences. Malheureusement tu n'es pas le seul dans ce qui nous sert actuellement d'executif.
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    Le gladiateur il y a 17 heures
    Si pastef gagne, la population pourra faire une marche nationale pour exiger la démission du Président qui sera encore plus que illégitime.
  • avatar
    Cayorman il y a 17 heures
    Ces doctorants et professeurs de bouffons ont pris en otage ce pays malheureusement un pauvre broussard kaw kaw domou lapato qui a une chance en or d’etre designé president veut sacrifier des millions de gens par son complexe des doctorants et lobbies. Diomaye doit etre recirconscis. Il se fout des senegalais.
  • avatar
    Damel diop il y a 14 heures
    C est sur que pastef va avoir encore la majorite si on le dessous. Diomaye n a qu a chercher a negocier avec l assemblee nationale c est mieux de faire semblant que tu as ton kiray qui est un parti bidon pour leq transhumants et des veillards politiciens.
  • avatar
    Pap il y a 21 heures
    Dissoudre l'Assemblée Nationale...Et le haro des banques sur les crédits impayés surtout immobiliers'' honorables''.Dès lors ,s'il y a saisie de maisons, beaucoup de Sénégalais,la besace pleine viendrons enchérir pour payer une maison dont le prix a été sacrfié.Les banques ne perdent pas et... Président de la République dou morome.
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 16 heures
    Un zoo de moutons qui ont validé GUENON ne mérite que des détritus....
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 16 heures
    Les chiens comptent les pirogues...caisses noires ya bon...le nègre est une hyène pour le nègre
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 15 heures
    Noiraud......Diabète : Faute de moyens, des patients contraints d'interrompre leurs soins
  • avatar
    Thiakhane fakhe il y a 15 heures
    Rejet par force weu yaye cane espèce de moins que rien un kirayiste qui n'a pas sa raison d'être à part l'argent du contribuable la dissolution de l'assemblée nationale c'est diomaye faye qui a tout retardé car il sait que son mandat est fini tu crois que les sénégalais vont se laisser avoir une 2e fois sous diomaye faye non c'est fini le Sénégal est un pays qui se respecte fini la rigolade

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