Rejet des budgets ministériels : Serigne Guèye Diop réclame la dissolution de l’Assemblée nationale
La crise entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale a été largement évoquée lors du meeting de Kiiraay à Mbour. Le ministre Serigne Guèye Diop a dénoncé avec véhémence le rejet des budgets de plusieurs ministères et a appelé ouvertement à la dissolution de l’institution parlementaire.
« Il est temps qu’on remette l’Assemblée nationale à sa place », a lancé Serigne Guèye Diop. Selon lui, les blocages parlementaires compromettent plusieurs projets et secteurs stratégiques, notamment les hôpitaux, les autoroutes et le financement des entreprises.
Le ministre estime que la situation ne peut plus perdurer. Il affirme que vingt ministères sont déjà passés devant les députés et que leurs budgets ont été rejetés. Une situation qu’il considère comme préjudiciable aux intérêts du Sénégal.
Face à ce qu’il qualifie de blocage institutionnel, Serigne Guèye Diop appelle à une mobilisation nationale. Il invite les chefs religieux, les femmes et les jeunes des 46 départements à se mobiliser pour dénoncer l’attitude de la majorité parlementaire.
Dans ses accusations, il met directement en cause Ousmane Sonko et ses partisans, auxquels il impute une volonté de paralyser l'action gouvernementale et de compromettre le quotidien des Sénégalais.
« Nous ne pouvons plus dialoguer avec cette Assemblée. Ce qui n’est pas bon pour un pays, il faut tout simplement le dissoudre », a-t-il insisté, avant de réitérer son appel à la dissolution immédiate de l’Assemblée nationale.
Commentaires (45)
Pauvre mouton
Rien ne sera comme avant.
Déjà nous continuons de subir les conséquences du plan d ajustement structurel sous Diouf : éducation, santé, industrie en lambeaux
C’est le seul commentaire qui a du sens.
Le Peuple a choisi Pastef avec plus de 130 deputes..
Diomaye doit faire avec….
Si Diomaye est battu à plate couture comme prévoient tous les sondages. Il ne restera que la démission pure et simple ou laisser la future majorité gouverner ce pays.
Serigne Gueye flop n'a qu'à convaincre son ''mentor'' pour qu'il appuie sur le bouton.
Les sénégalais n'attendent que biss bou rafete.
On saura qui est qui et qui pèse quoi !
Il n'a ni projet, ni stratégie et maintenant, il fait de la politique qu'il attend sa part du gâteau du FMI.
Diomaye est comme un homme perdu et il voit qu'il ne devait jamais se mettre à mal avec Sonko et qu'il est entouré que de gens incompétents. De plus, il y a Macky qui va revenir en politique mais jamais pour s'allier avec Diomaye.
Il n'est pas tard de se réconcilier avec Sonko qui l'a porté au pouvoir. Si Diomaye ne réagit pas vite, il risque de continuer d'être le président le plus impopulaire de l'histoire politique du Sénégal et le premier président du Sénégal à démissionner pour impopularité.
Il sera poursuivi à vie par les sénégalais qui lui repellerons toujours Sonko.
Pastef doit gouverner c’est la première leçon de démocratie qu’on nous apprend à science po respecter la démocratie maintenant tous les hypocrites qui parlent de chefs religieux, de gens qui doivent se soulever sont anticonstitutionnels et ne respectent pas la démocratie.
La politique c’est un rapport de force et quand on la gagne il faut assumer
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