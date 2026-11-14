Politique

Auteur: khady ndoye

Rejet des projets de budget à l’Assemblée : À Mbour, Kiiraay accuse les députés de Pastef d’avoir sacrifié les projets du département

La tension politique autour du rejet des lois de finances à l'Assemblée nationale s'invite désormais dans le débat local à Mbour. Lors d'un meeting, les responsables de Kiiraay ont vivement dénoncé l'attitude des députés de Pastef, qu'ils accusent d'avoir compromis plusieurs investissements vitaux pour le département, notamment la construction d'un hôpital de niveau 3 et la réhabilitation des routes.

Durant toute la cérémonie, les responsables de Kiiraay ont ramené le débat à ses conséquences concrètes et locales. Au cœur de leur contestation : les investissements tant attendus par les populations de Mbour.

Aminata Touré charge Ousmane Sonko

Aminata Touré n'a pas mâché ses mots. Elle a directement mis en cause Ousmane Sonko, qu'elle accuse de vouloir prendre en otage le peuple sénégalais, tout en maintenant ses propres députés sous son emprise politique. « Ces derniers, pour ne pas frustrer leur gourou, disent oui à ses caprices », a-t-elle déclaré.

Revenant sur les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), elle a établi un parallèle avec le boycott de certains acteurs. « C'est quand ils ont boycotté que Dieu a fait que tout s'est déroulé merveilleusement bien », a-t-elle lancé, avant d'appeler les responsables à étendre les meetings dans tous les départements du pays.

Elle a également invité les ministres à descendre sur le terrain pour présenter leurs budgets aux populations et leur permettre de mesurer concrètement les conséquences des votes parlementaires sur leurs localités. « Les députés de Pastef ont trahi leur mandat, ils ont trahi le peuple sénégalais », a-t-elle asséné.

S'adressant particulièrement à la jeunesse, Aminata Touré a rappelé que celle-ci doit être porteuse d'innovation et de création, plutôt que de se réduire aux invectives. « Notre jeunesse n'est pas une jeunesse qui insulte, c'est une jeunesse qui innove, qui crée », a-t-elle insisté.

Gana Ngom: « Nous avions beaucoup d'espoir »

Dans la même dynamique, Gana Ngom, membre de Kiiraay Saly, a exprimé son indignation face au rejet de plusieurs textes financiers, notamment la loi de finances rectificative (LFR) et l'examen de la loi de finances initiale (LFI). Selon lui, cette situation compromet les ambitions portées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et les espoirs placés dans sa gouvernance.

Les populations de Mbour avaient nourri de grandes attentes après l'inscription de plusieurs projets dans les prévisions budgétaires de l'État. Parmi les réalisations annoncées figuraient un hôpital de niveau 3 et diverses infrastructures destinées à améliorer leurs conditions de vie.

« Nous avions beaucoup d'espoir dans la gouvernance de Son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, c'est avec indignation que nous constatons que ces mêmes députés du département de Mbour, que nous avions élus pour accompagner son action, reviennent sur leurs engagements en essayant de bloquer des investissements aussi importants pour notre département », a-t-il déploré.

Gana Ngom a également évoqué les bourses de sécurité familiale, ainsi que le projet de transfert d'eau destiné à Touba. Il a rappelé qu'une enveloppe de 50 milliards de francs CFA était prévue pour amorcer ce dernier projet, dont la réalisation devait renforcer l'approvisionnement en eau de la ville sainte.

Bougar Diouf: « Mbour a besoin de son hôpital »

Même son de cloche chez Bougar Diouf, membre de Kiiraay à Nguéniène. Il a dénoncé l'arrêt de plusieurs chantiers et les difficultés du secteur de la santé. Selon lui, le blocage des mesures budgétaires affecte directement les populations, notamment celles qui attendent le renforcement des dispositifs de protection sociale et la réalisation d'infrastructures sanitaires.

« Mbour a besoin de son hôpital », a-t-il rappelé, assurant que la commune de Nguéniène ne compte pas rester en marge de la mobilisation. Il a réaffirmé le soutien de son mouvement au président Bassirou Diomaye Faye et appelé à remettre le Sénégal sur la voie du développement.

Cheikh Issa Sall enfonce le clou

Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a, lui aussi, abondé dans le même sens. Il a dressé un véritable réquisitoire contre les députés qu'il tient pour responsables de la perte annoncée de projets structurants pour le département, notamment les routes et l'hôpital.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - À Mbour, les responsables de Kiiraay ont accusé les députés de Pastef d'avoir compromis des investissements vitaux pour le département, notamment un hôpital de niveau 3 et la réhabilitation des routes. - Aminata Touré a mis en cause Ousmane Sonko, l'accusant de vouloir prendre en otage le peuple sénégalais et de maintenir ses députés sous son emprise politique. - Gana Ngom a exprimé son indignation face au rejet de la LFR et de l'examen de la LFI, citant notamment les bourses de sécurité familiale et une enveloppe de 50 milliards FCFA prévue pour le projet de transfert d'eau destiné à Touba.