Rejet des projets de budget à l’Assemblée : À Mbour, Kiiraay accuse les députés de Pastef d’avoir sacrifié les projets du département
La tension politique autour du rejet des lois de finances à l'Assemblée nationale s'invite désormais dans le débat local à Mbour. Lors d'un meeting, les responsables de Kiiraay ont vivement dénoncé l'attitude des députés de Pastef, qu'ils accusent d'avoir compromis plusieurs investissements vitaux pour le département, notamment la construction d'un hôpital de niveau 3 et la réhabilitation des routes.
Durant toute la cérémonie, les responsables de Kiiraay ont ramené le débat à ses conséquences concrètes et locales. Au cœur de leur contestation : les investissements tant attendus par les populations de Mbour.
Aminata Touré charge Ousmane Sonko
Aminata Touré n'a pas mâché ses mots. Elle a directement mis en cause Ousmane Sonko, qu'elle accuse de vouloir prendre en otage le peuple sénégalais, tout en maintenant ses propres députés sous son emprise politique. « Ces derniers, pour ne pas frustrer leur gourou, disent oui à ses caprices », a-t-elle déclaré.
Revenant sur les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), elle a établi un parallèle avec le boycott de certains acteurs. « C'est quand ils ont boycotté que Dieu a fait que tout s'est déroulé merveilleusement bien », a-t-elle lancé, avant d'appeler les responsables à étendre les meetings dans tous les départements du pays.
Elle a également invité les ministres à descendre sur le terrain pour présenter leurs budgets aux populations et leur permettre de mesurer concrètement les conséquences des votes parlementaires sur leurs localités. « Les députés de Pastef ont trahi leur mandat, ils ont trahi le peuple sénégalais », a-t-elle asséné.
S'adressant particulièrement à la jeunesse, Aminata Touré a rappelé que celle-ci doit être porteuse d'innovation et de création, plutôt que de se réduire aux invectives. « Notre jeunesse n'est pas une jeunesse qui insulte, c'est une jeunesse qui innove, qui crée », a-t-elle insisté.
Gana Ngom: « Nous avions beaucoup d'espoir »
Dans la même dynamique, Gana Ngom, membre de Kiiraay Saly, a exprimé son indignation face au rejet de plusieurs textes financiers, notamment la loi de finances rectificative (LFR) et l'examen de la loi de finances initiale (LFI). Selon lui, cette situation compromet les ambitions portées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et les espoirs placés dans sa gouvernance.
Les populations de Mbour avaient nourri de grandes attentes après l'inscription de plusieurs projets dans les prévisions budgétaires de l'État. Parmi les réalisations annoncées figuraient un hôpital de niveau 3 et diverses infrastructures destinées à améliorer leurs conditions de vie.
« Nous avions beaucoup d'espoir dans la gouvernance de Son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, c'est avec indignation que nous constatons que ces mêmes députés du département de Mbour, que nous avions élus pour accompagner son action, reviennent sur leurs engagements en essayant de bloquer des investissements aussi importants pour notre département », a-t-il déploré.
Gana Ngom a également évoqué les bourses de sécurité familiale, ainsi que le projet de transfert d'eau destiné à Touba. Il a rappelé qu'une enveloppe de 50 milliards de francs CFA était prévue pour amorcer ce dernier projet, dont la réalisation devait renforcer l'approvisionnement en eau de la ville sainte.
Bougar Diouf: « Mbour a besoin de son hôpital »
Même son de cloche chez Bougar Diouf, membre de Kiiraay à Nguéniène. Il a dénoncé l'arrêt de plusieurs chantiers et les difficultés du secteur de la santé. Selon lui, le blocage des mesures budgétaires affecte directement les populations, notamment celles qui attendent le renforcement des dispositifs de protection sociale et la réalisation d'infrastructures sanitaires.
« Mbour a besoin de son hôpital », a-t-il rappelé, assurant que la commune de Nguéniène ne compte pas rester en marge de la mobilisation. Il a réaffirmé le soutien de son mouvement au président Bassirou Diomaye Faye et appelé à remettre le Sénégal sur la voie du développement.
Cheikh Issa Sall enfonce le clou
Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a, lui aussi, abondé dans le même sens. Il a dressé un véritable réquisitoire contre les députés qu'il tient pour responsables de la perte annoncée de projets structurants pour le département, notamment les routes et l'hôpital.
Commentaires (6)
À en croire la stratégie qui se dessine, le nouveau mot d’ordre de Kiiraay serait simple : chaque département doit sortir son communiqué pour s’indigner contre le PASTEF, Ousmane Sonko et les députés locaux dès qu’un budget est rejeté.
Apparemment, certains ont trouvé la formule magique pour faire de la politique : un budget rejeté, un communiqué rédigé, une indignation programmée ! 😂
À ce rythme, il faudra bientôt créer un ministère des Communiqués et des Indignations départementales !
Mais chers amis, la politique ne se résume pas à une compétition de copier-coller. On ne construit pas une crédibilité politique en distribuant des consignes d’indignation comme on distribue des devoirs à des élèves.
Le plus amusant, c’est de croire que les Sénégalais ne voient pas la différence entre une conviction sincère et une indignation sur commande.
Vous avez parfaitement le droit de critiquer le PASTEF, Ousmane Sonko et les députés. C’est même le principe de la démocratie. Mais encore faut-il apporter des arguments, des idées et des alternatives.
La politique a évolué. Les citoyens veulent comprendre les enjeux, pas simplement compter les communiqués.
À force de vouloir donner des leçons de stratégie politique, attention à ne pas devenir vous-mêmes un cas pratique de ce qu’il ne faut pas faire !
Et surtout, n’oubliez pas : le bruit d’un communiqué ne remplacera jamais le poids d’un argument.
Le Sénégal mérite un débat politique de fond, pas un championnat national de l’indignation ! 🇸🇳
C'est comme si l'argent du FMI allait servir qu'aux nécessiteux dans le seul but d'avoir de nouveaux adhérents pour espérer gagner les prochaines échéances électorales.
Les politiciens sénégalais ne savent que deux choses : là où ils vont chercher l'argent et où ils vont le distribuer dans le but de toujours rester au pouvoir...
La porte parole du FMI, Julie Kozack, vient de déclarer:
- Le rejet par l'assemblée des LFR et LFI n'est pas une condition pour que le FMI décaisse ou ne décaisse pas d'argent, après l'accord. Dans un langage compréhensible pour les fanatisés et idiots utiles: le blocage des LFR et LFI par Sonko ne fera pas que le FMI sorte l'argent ou ne le sorte pas.
- Ce qui fera sortir l'argent du FMI, c'est le respect par Diomaye et son gouvernement de ce qu'ils ont signé avec le FMI.
- Ce qui fera sortir l'argent c'est que ce que le gouvernement a signé figure (écrit noir sur blanc) dans les LFR et LFI, et que cela soit approuvé par les institutions. Dans un langage compréhensible pour les fanatisés et idiots utiles: il faut que ce que Diomaye a signé avec le FMI soit écrit dans les LFR et LFI, et il faut que Sonko les approuve. Ou encore plus clairement: Pour avoir l'argent du FMI, il faut que Diomaye applique la transparence que Sonko exige, et il faut que Sonko l'approuve.
Maintenant, après cela, même si une certaine presse refuse d'en parler, vous êtes libres d'aller écouter Mimi Touré, ou Abd. Diouf, ou Madiambal, ou Abdou Nguer.
Moi, je vous le répète depuis le début: "Le FMI écoute Sonko ".
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