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Politique

Remobilisation générale à Pastef : Ousmane Sonko fixe le cap pour 2027 et 2029

Auteur: Yandé Diop

2721 Lectures 6 Commentaires | English
Remobilisation générale à Pastef : Ousmane Sonko fixe le cap pour 2027 et 2029

Remobilisation générale à Pastef : Ousmane Sonko fixe le cap pour 2027 et 2029

Face aux responsables, députés et cadres de son parti, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a livré un vibrant appel à l'unité et à la discipline. Entre bilan des épreuves traversées, reconnaissance envers ceux qui sont restés en poste et projection stratégique vers les échéances de 2027 et 2029, le président du parti entend resserrer les rangs face aux turbulences.

Ousmane Sonko veut éviter que les divergences internes ne prennent le dessus sur les ambitions politiques de Pastef. Lors d'une rencontre d'envergure avec des responsables et des élus du parti, le leader de la formation politique a lancé un appel pressant à l'unité, à la discipline et à la fidélité aux engagements collectifs. Un message adressé à des camarades qui, depuis les changements intervenus dans le paysage politique et institutionnel, ont connu des trajectoires différentes.

​Cette rencontre, organisée pour échanger avec plusieurs catégories de responsables, n'a pas été improvisée. Ousmane Sonko a expliqué avoir pris le temps nécessaire pour réunir les concernés plutôt que de multiplier les entretiens individuels. Selon lui, les situations rencontrées présentaient des similitudes et méritaient un cadre collectif de discussion pour analyser les comportements face aux mutations institutionnelles.

​Soutien aux démissionnaires et aux cadres maintenus en fonction

​Le leader de Pastef a tenu à saluer ceux qui ont conservé leurs responsabilités dans l'administration et les structures publiques, malgré les tensions politiques. Directeurs généraux, présidents de conseils d'administration et autres responsables ont ainsi été associés aux échanges, qu'ils aient choisi de démissionner ou non.

​Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité de ne pas ériger ces choix en opposition frontale : certains ont préféré quitter leurs fonctions par conviction et en accord avec les orientations du parti, tandis que d'autres ont opté pour la continuité de leur mission au service de l'État. Pour lui, ces deux postures méritent le respect dès lors que l'engagement demeure intact. « Il s'agit de servir le pays et non de servir un homme », a-t-il rappelé.

​L'accent a également été mis sur le rôle stratégique des députés. Saluant la résilience de la majorité parlementaire face aux pressions, il a rappelé que l'Assemblée nationale demeure l'un des piliers majeurs de la force institutionnelle du parti.

​2027 et 2029 déjà dans le viseur

​Pour mesurer le chemin parcouru, Ousmane Sonko a invité ses troupes à se remémorer la situation du parti trois ans auparavant, marquée par les arrestations, les emprisonnements et la dissolution de Pastef. Rappelant la résilience qui a mené à la victoire de 2024, il prévient toutefois que les succès passés ne garantissent pas l'avenir.

​Les échéances de 2027 et 2029 imposent une mobilisation sans faille. Le projet politique porté par le parti exige rigueur et travail de fond, loin des querelles de personnes. En consolidant ses bases et en préservant sa discipline militante, Pastef entend maintenir son cap pour les batailles à venir.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Ousmane Sonko a appelé les responsables, députés et cadres de Pastef à l'unité, à la discipline et à la fidélité aux engagements collectifs. - Il a salué ceux qui ont conservé leurs responsabilités dans l'administration et les structures publiques, qu'ils aient démissionné ou non, rappelant qu'« il s'agit de servir le pays et non de servir un homme ». - Il a invité ses troupes à se remémorer la situation du parti trois ans auparavant (arrestations, emprisonnements, dissolution de Pastef) et insisté sur la mobilisation pour 2027 et 2029.
Auteur: Yandé Diop
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Commentaires (6)

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    Nianthio il y a 5 heures
    La purge n est pas terminee,les hypocrites et cancres que tu appelle cadres seront demasques et boutes dehors
  • avatar
    Voyous de Pastef il y a 5 heures
    Oui Sonko sous pression nous a promis d'indemniser sur les fonds spéciaux de l'Assemblée les voyous de Pastef!
  • avatar
    Jud il y a 3 heures
    Sol sey lunette tok di wakh rek niak jom li accident de la démocratie leu sonko heure bi warone na fek niou tegual ndem bou yagu
  • avatar
    Cherche un deumeu il y a 3 heures
    Je cherche un deumbe pour qu’il mange Sonko
  • avatar
    Nianthio il y a 5 heures
    UN VRAI TARTUFFE,mais le senegal n est pas une demeure de OROGON
  • avatar
    bof il y a 9 minutes
    Avec ce type rester ou partir c'est la mort assuré il reprend son blabla pour retrouver sa vie avec les jets privés et les palaces rien de plus

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