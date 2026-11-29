Politique

Auteur: SenewebNews

Rentrée politique à Paris : Kiiraay Diaspora mobilise ses coordinations en présence d'Aminata Touré et d'Amy Mara Dièye

​Kiiraay Diaspora a marqué sa rentrée politique par un rassemblement organisé ce samedi 28 novembre 2026 à l’hôtel Novotel de Paris. Devant une salle comble, militants, responsables politiques, sympathisants et représentants des différentes coordinations internationales ont répondu massivement à l’appel de l’organisation, selon un communiqué signé par le président de la Commission Communication de Kiiraay Diaspora, Ibrahima Yally.

​Dans une atmosphère à la fois fraternelle, militante et solennelle, les délégations présentes ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de justice, de souveraineté, de progrès social et de transformation nationale, tout en affichant leur volonté de prendre toute leur place dans la consolidation du projet politique porté par les Patriotes républicains. La rencontre a été rehaussée par la présence de personnalités politiques de premier plan, notamment la superviseure générale de Kiiraay, Aminata Touré, la ministre chargée de la Pêche, Amy Mara Dièye, ainsi que le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Ndéné Mbodj, aux côtés de plusieurs cadres et responsables de Kiiraay et des Patriotes républicains.

​Une mobilisation internationale d'Europe jusqu'aux États-Unis

​Sous le leadership du professeur Doudou Sidibé, Kiiraay Diaspora a réuni dans la capitale française des responsables et militants ayant effectué le déplacement depuis l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les États-Unis, ainsi que des pays regroupés au sein de la Fédération du Benelux.

​Au-delà de la démonstration de force organisationnelle, cette rentrée politique a constitué un cadre de communion, de dialogue et de clarification des orientations, permettant de renforcer les liens entre les coordinations, d’harmoniser les messages et de souligner la nécessité d’une action politique mieux structurée à l’échelle internationale.

​Faire de la diaspora une force de proposition et d'action

​À travers cette rencontre parisienne, Kiiraay Diaspora entend inscrire son engagement dans une démarche responsable, disciplinée et constructive afin de faire de la diaspora une véritable force de proposition, capable de mobiliser ses compétences, son expérience et ses réseaux au service du développement du Sénégal. Considérant que les Sénégalais établis à l’étranger ne sont pas de simples observateurs de la vie nationale mais une composante essentielle de la Nation, l’organisation réaffirme sa détermination à accompagner les nouvelles orientations du pays, à défendre les acquis du projet politique et à œuvrer à l’unité des forces engagées pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

​Adressant ses félicitations à l’ensemble des responsables, militants, délégations étrangères et équipes techniques ayant contribué au succès de l'événement, Kiiraay Diaspora voit dans ce rassemblement parisien le point de départ d'une nouvelle étape axée sur une coordination accrue entre les représentations nationales et une mobilisation permanente au service du projet collectif.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Kiiraay Diaspora a organisé sa rentrée politique le samedi 28 novembre 2026 à l'hôtel Novotel de Paris, en présence d'Aminata Touré, d'Amy Mara Dièye et de Ndéné Mbodj. - Des responsables et militants sont venus d'Italie, d'Espagne, de Suisse, des États-Unis et des pays du Benelux, sous le leadership du professeur Doudou Sidibé. - L'organisation veut faire de la diaspora une force de proposition et d'action au service du développement du Sénégal.