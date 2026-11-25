Politique

Auteur: Yandé DIOP

Résolution sur le décret relatif à la LFR : Abdou Mbow dénonce une « mascarade institutionnelle » et accuse Pastef de vouloir démolir les institutions

Lors de l’examen de la résolution portant sur l’exécution du décret relatif à la loi de finances rectificative (LFR) 2026, le député Abdou Mbow a soulevé une question préalable au nom de l’article 83 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Il a appelé à mettre fin à ce qu’il considère comme une instrumentalisation de l’institution parlementaire à des fins de règlement de comptes politiques.

Le ton est monté à l’Assemblée nationale. Prenant la parole pour défendre sa question préalable, Abdou Mbow n’a pas ménagé la majorité parlementaire de Pastef. Le député a dénoncé ce qu’il qualifie de « mascarade institutionnelle », estimant que l’Assemblée nationale est progressivement transformée en un instrument de confrontation politique. Au cœur de son intervention, la résolution visant le décret du président de la République. Pour l’élu, cette initiative parlementaire pose un sérieux problème au regard de la séparation des pouvoirs.

« Une résolution parlementaire n’est pas un instrument magique qui permet de neutraliser un décret présidentiel », a-t-il martelé, avant de s’interroger sur la pertinence de la démarche engagée par la majorité. Abdou Mbow estime que les députés auraient plutôt dû saisir les juridictions compétentes, notamment le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême.

‎Poursuivant son réquisitoire, le député a accusé Pastef de vouloir faire de l’Assemblée nationale une tribune pour régler des différends politiques. « L’Assemblée nationale n’est ni une propriété, ni le siège de votre parti politique, ni un théâtre destiné à mettre en scène vos batailles politiques », a-t-il lancé. Il a également reproché à la majorité de fragiliser les institutions à travers ses initiatives parlementaires successives. Pour lui, gouverner ne consiste pas à multiplier les bras de fer institutionnels, mais à respecter les règles et à répondre aux préoccupations des Sénégalais.

‎Dans une formule particulièrement sévère, Abdou Mbow a comparé l’Assemblée nationale à « une vache folle qui ne sait pas où donner de la tête », avant d'accuser les députés de Pastef de se comporter comme les propriétaires des institutions. « Vous avez peut-être la majorité des sièges, mais vous n'avez pas le droit de disposer des institutions comme de votre patrimoine politique », a-t-il insisté.

Le député a enfin élargi ses critiques aux relations entre certains parlementaires et les hauts fonctionnaires. Il a dénoncé les menaces qui seraient proférées contre des comptables et des agents de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions. « De quel droit vous menacez les comptables, les fonctionnaires qui ont fait de cette République une République ? », a-t-il interrogé, dans une intervention ponctuée de passages en wolof.

Abdou Mbow a terminé sa prise de parole sur une remarque ironique adressée au banc du gouvernement, avant de rappeler que, malgré leur position minoritaire dans l'hémicycle, les députés de son camp entendent rester fermes sur le respect des institutions républicaines.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdou Mbow a soulevé une question préalable au nom de l'article 83 du règlement intérieur lors de l'examen de la résolution sur le décret relatif à la LFR 2026. - Il a dénoncé une « mascarade institutionnelle » et accusé Pastef de vouloir faire de l'Assemblée nationale une tribune pour régler des différends politiques. - Il a estimé que les députés auraient dû saisir le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême plutôt que d'utiliser une résolution parlementaire.