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Auteur: Senewebnews-RP

Retour au Sénégal : la double stratégie de Macky Sall

Alors que plusieurs responsables de l’Alliance pour la République (APR) réclament son retour pour reprendre les commandes du parti et préparer la reconquête du pouvoir, l’ancien président sénégalais Macky Sall poursuit ses activités sur la scène internationale. Interrogés par L’Observateur, les analystes politiques Demba Guèye et Dr Abdou Khadre Sanoko avancent l’hypothèse d’un autre scénario : une recomposition politique autour du Président Bassirou Diomaye Faye, plutôt qu’un retour de Macky Sall pour briguer à nouveau le pouvoir.

Pour les deux politistes, les activités diplomatiques de l’ancien président, notamment ses participations à des forums et à des rencontres internationales après son retrait de la course au secrétariat général de l’ONU, lui permettent surtout de préserver son image et de rester présent sur la scène internationale. « On peut l’assimiler à une stratégie pour redorer son blason, se redonner une nouvelle image et continuer à être présent pour ne pas être oublié », estime Demba Guèye. Dr Sanoko partage cette analyse et rappelle que « tout ce que Macky Sall fait aujourd’hui peut avoir une teneur stratégique, politique ».

Sur le plan national, Demba Guèye estime qu’un retour de Macky Sall au pouvoir serait difficile en raison de son bilan et des événements qui ont marqué la fin de son règne. « Les Sénégalais n’ont pas oublié son passif très lourd », souligne-t-il. Il pense plutôt que l’ancien président pourrait chercher à jouer un rôle sur la scène internationale.

Cela ne signifie pas pour autant que Macky Sall entend rester en retrait de la politique sénégalaise. Demba Guèye évoque la possibilité de le voir rejoindre une coalition élargie pour soutenir Bassirou Diomaye Faye dans la perspective d’un second mandat. « Macky Sall peut revenir pour participer à une coalition qui va permettre au président Bassirou Diomaye Faye d’avoir un second mandat parce qu’une coalition anti-Pastef est nécessaire et va exister », affirme-t-il.

Dr Sanoko évoque également un possible rapprochement entre l’APR et la mouvance présidentielle, sous la bannière de « Kiraay », en vue des prochaines élections législatives. Selon lui, Macky Sall pourrait chercher à renforcer la présence de son parti à l’Assemblée nationale et en faire « un allié sûr, en termes fonctionnels, de Kiraay ».

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L’ancien président continuerait aussi, selon Dr Sanoko, à jouer un rôle dans les activités du Front pour la défense de la République (FDR). « Macky Sall est fondamentalement le cerveau, en termes de réflexion et de stratégie, de toutes ces grandes initiatives portées par le FDR », affirme-t-il. L'interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias lui attribue également un rôle dans le retour d’Idrissa Seck sur la scène politique. « La sortie d’Idrissa Seck après un long silence, forcément, il a eu à en discuter avec Macky Sall », avance-t-il.

Pour Dr Sanoko, l’objectif de Macky Sall serait surtout de permettre à l’APR de retrouver sa place dans le jeu politique. Il estime que l’ancien président peut redevenir une figure importante pour son parti sans nécessairement chercher à reprendre le pouvoir. Il considère d’ailleurs qu’un retour direct aux affaires serait « une grande erreur politique » pour le prédécesseur de Diomaye Faye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des responsables de l'APR réclament le retour de Macky Sall pour reprendre les commandes du parti et préparer la reconquête du pouvoir. - Les politistes Demba Guèye et Dr Abdou Khadre Sanoko estiment que ses activités diplomatiques servent à préserver son image et à rester présent sur la scène internationale. - Demba Guèye évoque la possibilité que Macky Sall rejoigne une coalition élargie pour soutenir Bassirou Diomaye Faye en vue d'un second mandat.