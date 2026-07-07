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Politique

Révision constitutionnelle : Le chef de l'État saisit les 7 Sages pour faire annuler le vote de l'Assemblée nationale

Auteur: Awa DIOP

il y a 20 heures 49766 Lectures 145 Commentaires | English
Révision constitutionnelle : Le chef de l'État saisit les 7 Sages pour faire annuler le vote de l'Assemblée nationale

Révision constitutionnelle : Le chef de l'État saisit les 7 Sages pour faire annuler le vote de l'Assemblée nationale

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Le bras de fer institutionnel est officiellement engagé devant la plus haute juridiction du pays. Ce lundi 6 juillet 2026, Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du Président de la République, s'est présenté devant le greffe du Conseil constitutionnel. Il y a formellement déposé un recours en inconstitutionnalité visant à contester la procédure de révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale.

Le chef de l'État attaque de plein fouet la régularité des travaux parlementaires en invoquant une « violation de la procédure de Révision constitutionnelle de la loi n° 18 /2026 de l’Assemblée nationale en date du 29 juin 2026 ». Face à la gravité de la situation, le Président de la République a assorti sa saisine d'une déclaration d'urgence. En application des textes organiques régissant le Conseil constitutionnel, il demande un examen approfondi de sa requête « dans un délai de huit (8) jours ».

Pour étayer ses griefs, l'exécutif a transmis de nombreuses pièces justificatives, incluant les textes de loi visés, les correspondances officielles avec le président de l'Assemblée nationale, ainsi que des procès-verbaux d'huissiers de justice. Le dossier comprend également des clés USB contenant les enregistrements audio et vidéo des débats en séance plénière afin de matérialiser les manquements dénoncés. Les sages du Conseil constitutionnel disposent désormais d'une semaine pour rendre leur arbitrage.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour contester la procédure de révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin 2026. - La saisine invoque une « violation de la procédure de Révision constitutionnelle » et est assortie d'une déclaration d'urgence demandant un examen sous huit jours. - L'exécutif a transmis des pièces justificatives, dont des enregistrements audio et vidéo des débats parlementaires, pour étayer ses griefs.
Auteur: Awa DIOP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (145)

Trier par :
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    Darkpenguin ⭐ Top commentaire il y a 19 heures
    Diomaye est dépourvu de véritable base politique ; il confond les leviers de la République avec de simples manœuvres politiciennes comme en témoignent dernièrement ses rapports avec les élus locaux, la manière d'établir la composition d'un gouvernement sans ancrage populaire et, encore comme ici, cette implication du Conseil constitutionnel après l'avis qui est à la base de ce projet adopté formulé par ce même C. Constitutionnel. Il risque une rude désillusion, d'autant que la course à la prochaine élection présidentielle débutera dans deux ans. D'ores et déjà, il faut avoir l'honnêteté de le dire il s'est forgé dans l’opinion une image de ses VAR (l'arbitrage vidéos) crutée et disséquée comme quelqu'un qui met le clignotant à droite tout en tournant à gauche ; autrement dit, ses engagements n'engagent que ceux qui sont assez naïfs pour y croire. Il n'hésitera pas demain comme on l'a déjà vécu, adapter sa conduite future au gré de ses intérêts inavoués, une stratégie qui, en politique connue de vous, s'est avère toujours suicidaire. On l'appelle en oolof MA WAKHONE WAKHATE du célèbre Maitre Wade.
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    Républica il y a 18 heures
    Il a pris ses responsabilités pour l'intérêt de la République. Il juré de respecter et de faire respecter la Constitution. Le Sénégal n'a patient pas à des députés fût il majoritaire à l'AN.
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    Nandite il y a 18 heures
    Diomaye suis les conseils de Ouattara le plus grand franc maçon d’Afrique qui a remplacé Oumar Bongo du Gabon.Ouattara lui a trahi tous ses compagnons de lutte comme Guillaume Soro,il assassiné tous ses dauphins pour être seul maître à bord,à chaque élection il choisit ses adversaires politiques et. c’est un valet de la France à Afrique. Âgé,malade il faut lui trouver un remplaçant et Diomaye coche toutes les cases.C’est pourquoi il est très dangereux le plan du broussard est de mettre Sonko en prison avec une justice corrompue.Depuis Mamadou Dia la justice a toujours été le cancydu Sénégal.
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    Pfffff il y a 18 heures
    On trahit toute une nation sans scrupule
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    sddf il y a 18 heures
    même s'il n'a pas de base politique, il a le devoir de sauver le Sénégal des mains d'ousmane sonko et de sa secte
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    Silo il y a 17 heures
    Une base politique n'est pas compliqué a installé dans ce pays
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    Djiby il y a 17 heures
    Issipte daa mélna danou keup yalwanome. aywaay 😢. Syndrome norvégien, diront les plus instruits. En attendant, la fédération sénégalaise des faussaires rase les murs...
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    Répondre à Silo il y a 17 heures
    @Silo  Hacbon demande aux autres opposant TAS Bougane....
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    Ko il y a 17 heures
    @Nandite  Et Sonko a déclaré que Ouatara est un grand democrate lors de sa visite à Abidjan en tout sourire
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    Boy Town il y a 20 heures
    En Afrique, quand le président saisit une juridiction, c’est qu'en coulisse il a déjà requis l’avis de cette justice et a la certitude qu’il obtiendra gain de cause. Donc, attendons les traîtres au référendum pour les humilier. Ce broussard traître ne compte que sur des momies et des communistes-trotskystes ratés, qui ne peuvent même pas obtenir un siège de député au plus fort reste et font la politique depuis l'époque de Blaise Diagne . Ces périmés pensent que la politique se limite à des complots de bas étage.
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    Tu es drole toi il y a 20 heures
    Finalement, j'adore Diomaye. C'est une grosse surprise et dans un combat gatsa-gatsa il n'ya pas mieux qu'une surprise pour mettre l'adversaire KO
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    Avis il y a 20 heures
    C'est pas vrai, sinon le conseil constitutionnel n'allait jamais refuser les requêtes de Macky Sall
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    Doff bi il y a 20 heures
    Thiey mon pays; rien que le récépissé de dépôt pose problème !! Il y est mentionné "nous a déclaré VOULOIR déposer un recours". Le recours a été déposé ou bien c'est juste une intention, une volonté ?
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    Réplique il y a 20 heures
    C'est tout de même paradoxal : saisir le Conseil constitutionnel sur un texte qui reprend des engagements présentés comme prioritaires pendant la campagne. Souveraineté sur les ressources, déclaration de patrimoine, organe électoral indépendant, fin du cumul des mandats, président non chef de parti… Si ce sont bien ces engagements, pourquoi un tel recours ?
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    Truthfully il y a 20 heures
    @Avis  Laisse le parler comme un manipulateur. En tout cas c’est Sonko qui avait cherché à corrompre le juge cheikh Ndiaye
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    Deug Rek il y a 20 heures
    Qui connait la politique de Diomaye sur le plan éducatif, social, économique, environnemental, sanitaire, industriel, artisanal, touristique, de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture, des infrastructures, etc... En somme que fais notre Président au palais du matin au soir. J'espère que ce n'est juste pour boire du thé !!
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    demba il y a 20 heures
    humm ... c'est la malediction de massage de...sweet beaute qui se confirme !!!
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    bro il y a 20 heures
    @Tu es drole toi  Diadieuf DIoms il faut siffler la fin de la récréation
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    Boy Town il y a 20 heures
    @Tu es drole toi  Diomaye, est juste jaloux de la popularité de SONKO,il est incapable a lui seul d'être maire dans une aussi petite commune comme Ndiagagnao..Il a galéré dix avant d'être sauvé par SONKO MDR c'est le summum de l'ingratitude
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    Mdr il y a 19 heures
    Et si le CC déclare le texte voté inconstitutionnel, que fera le PR ? Prendra-t-il son texte pour le transmettre à l'AN; texte qui sera amendé par celle-ci ? Ou rangera-t-il ces réformes dans ses tiroirs ?
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    Diversion rejetée il y a 19 heures
    Rappelons que Diomaye a saboté notre coupe du monde en changeant le ministre des sport une semaine avant le démarrages du tournoi ..diversion rejetée
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    effet caisse noire il y a 19 heures
    Tout cela pour ne pas faire sa déclaration de patrimoine en 2029 il vient de dire implicitement aux 17 millions de sénégalais qu'il va faire la noce avec sa coalition bidon avec nos sous
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    puff il y a 19 heures
    il n'ira jamais à un référendum, ça tout le monde le sait, le gars ne peut gagner aucune éléction à lui tout seul dans ce pays et il le sait, il va juste nous faire perdre 5ans pour rien
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    Peulh bi il y a 19 heures
    Pourquoi déposer une requête si on n'a pas une chance ?
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    Goumba il y a 16 heures
    @Réplique  À jouer au borgne, tu finiras bientôt aveugle
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    Deug Deug il y a 16 heures
    @Deug Rek  Pourtant il a partagé son agenda pendant 2 ans avec Yolom qui est sorti de la Primature avec plus de ''Sobé'' que quand il y est entré
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    COUMBA il y a 11 heures
    @Tu es drole toi  Ce n'est pas une surprise car le jour fu vote le président de l'AN avait evoqué cette éventualité.
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    Iceberg Brainstorming il y a 20 heures
    Toute considération politique mise à part c'est quand même très triste ce qu'est devenu notre frère... Mais qu'est ce qui t'es arrivé Diomay? Puisse le bon Dieu t'assister et te remette dans le droit chemin🙏 Wasalam
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    lol il y a 20 heures
    Le Président commence son projet, et l'assemblée court-cicuite ce projet pour faire sa proposition refusant toutes ses propositions de modification...et vous pensez que c'est Diomaye qui a tort ? Réveillez-vous
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    Yep il y a 19 heures
    @lol  Le programme était ficelé par Pastef avant même que PROS ne le choisisse, qu'est-ce qu'il a à préparer ?
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    Diambar il y a 17 heures
    @lol  Cite moi une seule réforme qui court-circuite le projet de Diomaye ?? Et puis dis moi c'est quoi son programme ???
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    Pierre il y a 20 heures
    s'ils sont vraiment sages. ils doivent demander au Pr de jeter ce petit trublion d'Ousmane Sonkodans un trou à Kedougou ou Koutal...aussi simple que ça. ces suiveurs vont s'ecrier 2-3 jours et puis basta. La vie continue. Un état doit être fort...
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    Moo il y a 20 heures
    Loumou deff?
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    Senegalais il y a 19 heures
    be careful what you wish for
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    Reponse a pierre il y a 19 heures
    Les sereres qui etaient jusque la sages et moderes sont entrain de devenir des extremistes , ce que vous suggerez , vous y croyez fermement , a chaque president son groupe de faucons qui l'entoure , macky sall etait influence par ses faucons du nedo ko bandum qui l'ont pousse a commettre l'irreparable , maintenant c'est au tour des faucons de boy serere qui l'incitent a devenir dictateur .
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    Hé! il y a 20 heures
    Où sont passés les 37 milliards de francs CFA de l'ASER ? 💰💰💰
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    Leral il y a 20 heures
    Dommage , il déçoit de jour en jour. Il veut quoi?? Il veut continuer à faire ce Macky et les autres faisaient. Quelle déception ce badolo
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    Ndeye il y a 19 heures
    Pourquoi avoir accepté de porter le projet vendu aux sénégalais honnêtes et responsables puis de renier sa parole pas de justice pour les martyrs pas de vrais reddition des comptes tout ce qui était validé par le peuple est tombé à l'eau. Un escroc qui a volé l'élection présidentielle des sénégalais est pas un vrai croyant pour manquer de respect envers tous ces gens qui ce sont levés ou donné leur argent pour les meeting de diomaye. Dieu aime pas ce genre d'individu abject qui inspire le dégoût le mépris par sa bassesse et sa dégradation morale et physique.
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    Xeme il y a 20 heures
    Il atteint le niveau où il faut parler de maladie. Non seulement Diomaye affiche ne comprendre les textes, mais en plus il prouve être mal conseillé. Il a annoncé un référendum. Maintenant il demande au CC d'annuler le texte du référendum. Il s'englue. Diomaye risque de graves maladies. C'est inévitable. Parce qu'il est devenu le propre bourreau de son cœur.
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    Makadam il y a 19 heures
    Le conseil qu'il sache que la decision qu il va prendre doit servir de jurisprudence des decenies. Et s'il le cas se represente dans une autre periode et la cour constitutionnel en place chosit une decision contraire cela sera une reputation gachee de toute leur vie professionnelle.
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    Trop Tard ! il y a 20 heures
    Cela devient Politicien . On ne peut retourner jamais retourner à avant hier déjà écoulée. L'ingénierie Politique du Pastef a pris tout le Monde de court. Le Président Diomaye n'a pas eu les experts juridiques idoines.
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    paix il y a 20 heures
    Comment on peut changer la constitution avec de nouvelles dépenses ( Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle ) sans nous dire ou est ce que la majorité parlementaire Pastef va trouver les recettes pour la nouvelle cour constitutionnelle. Une révision précipitée n'a aucune chance d'aboutir avec bcp de vices de procédures.
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    Nandité il y a 20 heures
    En tout cas, Mimi, en tant que Première ministre et malgré les moyens de l’État, avait été laminée en grand par Khalifa Sall lors des élections législatives de 2022. Cette même Mimi a été incapable de donner à Macky une majorité absolue à l’Assemblée nationale, alors qu’elle avait tous les moyens étatiques avec elle. Ne parlons pas d’Abdourahmane Diouf : il n’a jamais réussi à remporter le moindre bureau de vote.Ce sont ces energuménes qui promettent a Diomaye une majorité. Allons au référendum : à 99 %, ce machin va donner raison à Diomaye. On verra si c’est SONKO qui a élu Diomaye ou sa coalition.
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    Deug il y a 19 heures
    Vivra verra . Macky qui etait plus puissant politiquement que Diomaye a perdu devant la machine PASTEF donc c’est pas ce dernier qui peut même pas gagner une région qui tiendra jusqu’à 2029 .
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    Bret il y a 17 heures
    Vraiment, il ne fallait pas mêler le Conseil constitutionnel à ce débat. Je pense que les sages du Conseil seront suffisamment avisés pour ne pas entrer dans une controverse qui, à mes yeux, n'a aucun sens. L'Assemblée nationale est souveraine dans l'exercice de ses compétences législatives. Même si le Conseil constitutionnel venait à déclarer une loi non conforme à la Constitution, les députés conservent la faculté d'initier une révision constitutionnelle, dans le respect des procédures prévues par la Constitution, puis d'adopter un nouveau texte conforme à cette révision. Dès lors, quel est l'intérêt de saisir le Conseil constitutionnel si ce n'est retarder le processus et éviter d'affronter les engagements pris devant le peuple ? L'Assemblée nationale détient le pouvoir de voter les lois. Comme le disait un auteur : « La loi peut tout faire, sauf changer un homme en femme. » Cette formule illustre l'importance du pouvoir législatif. Qui vote les lois organiques ? N'est-ce pas l'Assemblée nationale ? Le Conseil constitutionnel lui-même trouve son fondement dans les textes adoptés selon les règles prévues par la Constitution. Il est donc souhaitable que chacun fasse preuve de responsabilité afin d'éviter de plonger notre pays dans une crise institutionnelle inutile. La loi portant révision de la Constitution a déjà été adoptée. Conformément aux dispositions constitutionnelles, il appartient ensuite au Président de la République d'exercer les prérogatives que la Constitution lui reconnaît, notamment en matière de promulgation ou, lorsque les conditions sont réunies, de recours au référendum. Encore une fois, évitons d'entraîner le Conseil constitutionnel dans un débat qui relève avant tout du débat politique et institutionnel.
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    xxx il y a 20 heures
    qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu?😂
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    Leo il y a 20 heures
    Au lieu de s’occuper du développement du pays il s’occupe que de politique et d’argent ce mec.
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    Sénégal il y a 19 heures
    Le ridicule ne tue pas vraiment. Tout çà pour simplement être président de parti et ne pas faire une déclaration de patrimoine à la sortie. c'est vraiment pathétique. De toute façon. le Conseil Constitutionnel est incompétent en la matière. Il s'agit là d'une loi constitutionnelle pas d'une loi ordinaire.
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    Pestiféré il y a 20 heures
    Merci diomaye, pas de pitié. Il faut aussi rendre public le téléphone de ndiaga seck comme ça le peuple découvrira le vrai visage du client
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    Illégitime il y a 18 heures
    Diomaye Faye en plein mandat tu crée un parti politique du jamais vu donc tu n’es pas légitime couleu fale
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    Xeme il y a 15 heures
    La constante aujourd'hui c'est la chute vertigineuse de la communication de Diomaye. Et elle multiplie les déconvenues de ses nouveaux soutiens (surtout de la secte ). Quand la révision constitutionnelle a été votée, Diomaye a annoncé par son ministre, par deux de ses proches et par lui-même, qu'il va mener le texte en référendum. Et tout de suite, toute sa communication et celle de ses soutiens a été axée sur le nécessaire arbitrage du peuple. Ils ont parlé d'une assemblée qui a peur du peuple. Et brusquement Diomaye change du tout au tout pour demander au CC de faire en sorte que rien ne soit mener à l'arbitrage du peuple. La question maintenant c'est qui a peur du peuple.
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    Bravo DIOMAYE il y a 20 heures
    DIOMAYE c'est l'homme qui va débarrasser le Sénégal de la RACAILLE PASTEF . Merci MONSIEUR LE PRESIDENT et surtout pas de pitié pour les SALOPARDS .Il faut balayer toues leurs DG dans les plus délais , les auditer et à la moindre faute de gestion ou de détournement les envoyer au GNOUF. Ensuite , il faut dissoudre l'ASSEMBLEE NATIONALE , arracher les véhicules et assécher le marigot du PASTEF : les émoluments des députés
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    workat bi il y a 19 heures
    Diomaye veut fuir le referendum, il veut gouverner jusqu'en 2029 sans élection. C'est un Alassane Ouattara en miniature. Ouattara a trahit tous ses compagnons, violé plusieurs fois la constitution, choisit ses adversaires politiques ,assassiné tous ses dauphins, grand franc maçon et valet de la France .C'est pourquoi Diomaye est dangereux, il ne fréquente que des dictateurs
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    Deuguë il y a 19 heures
    Le president de la république a droit de vie et de mort sur l'assemblée nationale C'est ce que beaucoup de gens ignorent !
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    CC Imcompétent il y a 18 heures
    Les compétences du CC se limitent principalement sur le contrôle de la constitution de la loi par rapport à la constitution. Il vérifie des questions de fonds pour savoir si telle disposition d'une loi n'est pas contraire à la constitution. Mais le CC n'a pas compétences à se prononcer sur la régularité ou non d'une procédure. Chaque fois qu'on veut légitimé un reniement on passe par le CC. Wade après son Wakh Wakhett sur le nombre de mandat, macky wakh wakhett sur la réduction de son premier mandat et le nombre, Dio 2 ans seulement, sur président de parti et déclaration de patrimoine à la sortie. Il faut vraiment avoir pitié de ces pères et mères de familles du CC.
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    Lonka il y a 20 heures
    Je suis pas juristes mais bon c'est possible ça ?? Que conseil annule le vote de AN ??
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    Eclaireur il y a 19 heures
    Dans la liste il ya Conseil constitutionel francais. Qu'est ce que le Conseil constitutional francais vient faire ici au Senegal.
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    Pedro il y a 12 heures
    La decision du Conseil constitutionnel français date de 1959 . Le nouveau tailleur constitutionnel du président semble déjà démodé. Il prend les mesures selon les normes coloniales . Pitoyable !
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    Samba il y a 19 heures
    Ca c'est juste pour dire a Sonko, tu ne peux pas faire ce que tu veux a l'assemblee. Sonko depuis son passage en force a l'assemblee pour son retablissement se croit tout tout permis. Diomaye veut laisser les JOJ pour s'occuper de ce farceur, pour le moment il affaiblit et l'enerve pour le pousser a la faute. Diomaye c'etait le stratege de Pastef maintenant il n'en ont plus car ils ont que des suiveurs du guide.
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    Diomaye president il y a 19 heures
    Diomaye a parfaitement raison. Il. Doit chasser Sonko de l’assemblée et le foutre en taule. Pourquoi ousmane Sonko doit mettre le pays a feu et a sang parqu’il est démis de ses fonctions de PM. Tous les sénégalais doivent se mobiliser pour défendre le president contre cette horde de diola indépendantiste. Il faut rétablir la peine de mort contre tous les fauteurs de troubles
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    Kouly il y a 19 heures
    On est mal barré. Président on attend qu'une chose de vous. Sortez nous du bourbier où Macky et sa clique nous ont foutu. Si tu réussis le paris sonko sera le premier à te proposer pour continuer. Pour cette raison ne penses pas à 2029 mais à ici et maintenant. Les méthodes de Macky Sall ne prospèrent jamais.
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    hoh il y a 18 heures
    Toi tu reve debout.Macky a laissé un pays ou tous les indicateurs etaient au vert il a fallu que le vagaond de mermoz ouvre la bouche et arrete les chantiers btp pour que le pays se retrouve au centieme sous sol
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    Zeum il y a 18 heures
    Pfffffff, je croyais qu'il allait organiser un référendum, Diomaye va se battre jusqu'à la fin de son mandat, car il y'aura d'autres révisons constitutionnelles qui vont bientôt arriver tél que la caisse noire, les fonds politiques, la haute trahison etc... le mec va s'exploser.
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    Faramar il y a 17 heures
    Le gar ne devait même être président de l assemblée car il n’est pas député mais le à laissé faire la ou il devait le déloger de l assemblée par la force Vraiment je ne comprends pas le PR avec ce recours
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    GONGAREK il y a 17 heures
    C' est lui le gardien et le garant du bon fonctionnement des institutions de ce pays et que voulez vous bon DIEU ???
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    Deug il y a 16 heures
    En tout cas tous les patriotes doivent être prêtes pour le mois de décembre,le plan de Diomaye que la Franc maçonnerie lui a donnée est la suivante : Dissolution de l’assemblée Création ou réactivation d’un dossier contre Sonko Convocation devant les tribunaux Diomaye puisqu’il est jaloux de la popularité de Sonko il cherche à l’humilier.C’est pourquoi il a nommé un nouveau président de la cour suprême prêt à faire le sale boulot.
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    Bravo Diomaye il y a 20 heures
    Enfin tu ripostes
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    leBaolbaol TIGUI il y a 15 heures
    Le conseil doit beaucoup faire attention avec le president diomay il est indecis,il pense pouvoir manipuler les lois à sa guise...le fait qu il se separe avec sa base politique montre ses intentions malsaines..
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    Charle Blè Goudjè il y a 12 heures
    Diomaye Faye veut forcer sa personnalité au Sénégal et malheureusement ça ne marchera pas comme ça. Étant le président sénégalais le plus impopulaire de l’histoire du Sénégal. il fallait trouver d’autres canaux pour tomber sous le charme de la population sénégalaise. Mais malheureusement jour après jour. tu empruntes la mauvaise route. Jamais au plus grand jamais le conseil constitutionnel va dédire pour tout simplement te faire plaisir à ta personne ou le président, c’est temps son révolu, Nous sommes en 2026 et n’oublie jamais que le conseil constitutionnel va se prononcer en se posant sur la jurisprudence. Monsieur le président. Je vous conseille de revoir ton entourage, trop de dérive à moins de 48 H 🇸🇳🔥🇸🇳
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    j.j.j il y a 11 heures
    Le président de la république doit revenir à la raison pour laquelle il a été choisi et élu ,au lieu de s'entêté à l'encontre de la population. Les préoccupations de la population sont ailleurs. Il n'à regardé comme exemple ce qui ce passe actuellement en france avec la candidate marine le pen,il faut pas jouer avec les lois et les institutions. Je lui rappelle de se souvenir des conseils du défunt président du conseil constitutionnel lors de son serment à propos des démons du pouvoir. Il faut savoir se rabaisser à la hauteur quand tu encore la possibilité de le faire, et ne pas oublier les trois temps; le passé, le présent et le futur comme repères. A bon entendeur salut.
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    Le vieux du quartier il y a 11 heures
    Monsieur le president de la republique, vous n'etes pas au-dessus des lois. Le conseil constitutionnel est incompetent pour controler une revision constitutionnelle. Le CC juge les lois ordinaires, mais il ne peut pas annuler une revision constitutionnelle, une revision constitutionnelle est adoptee soit par referendum ( le peuple souverain), soit par le parlement reuni en congres a une forte majorite (les trois cinquiemes), le CC ne peut pas aller contre ces decisions. Soit votre Avocat ne connait pas la loi Senegalaise, soit vous-meme, vous voulez retarder les prochaines echeances et plonger le pays dans l'incertitude.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 19 heures
    ASER les 37 milliards on a des news.?..s'en balec des 2 chameaux, ils se bouffent pour des caisses noires et ne foutent, rien, touss, nada
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    Waaw goor il y a 17 heures
    Adji Sarr ferait mieux de voir son docteur !!!!
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    DioSo il y a 17 heures
    Diomaye moy Sonko, Sonko moy diomaye
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    Héros il y a 13 heures
    Il préserver nos valeurs,c'est vraiment honteux ce qui se passe dans ce pays. Que le bon Dieu sauve le Sénégal aînsi que Monsieur LE President de L'assemblée Nationale : OUSMANE SONKO
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    Thiedo il y a 13 heures
    Il paraît que Diomaye n’était en prison que dans la journée la nuit il était chez sa tante Marème Faye Sall Après Senghor les Sénégalais se rendent compte que les serere sont des lâches.Il ne faut plus voter pour être éthnie,Abdou Diouf et Senghor en 40 ans n’ont rien foutu normal qu’ils soient les laches les serere sont des thiedos..certains villages ne connaissent ni le ramadan ni le tabaski 😂😂
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    Observateur il y a 12 heures
    @deug Même Macky Sall s'il revenait au pouvoir ce qu'il a fait entre 2021 et 2024 ne sera plus possible et je pense que les Antoine Diom n'auront plus de courage pour refaire la même chose !!!
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    Casamance il y a 12 heures
    Rendez à notre chère assemblée son lustre d'antan, elle n'est pas faite pour régler des conflits personnels,ni une tribune où s'agrippe des singes et guenons pour ternir l'image de notre République. Cette vote n'a aucune légitimité annulée comme celui installé au perchoir. Vive le Sénégal ❤️ Respect à nos institutions
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    j.j.j il y a 11 heures
    Le président de la république doit revenir à la raison pour laquelle il a été choisi et élu ,au lieu de s'entêté à l'encontre de la population. Les préoccupations de la population sont ailleurs. Il n'a qu'à regardé comme exemple ce qui ce passe actuellement en france avec la candidate marine le pen,faut pas jouer avec la loi et les institutions. Je lui rappelle de se souvenir des conseils du défunt président du conseil constitutionnel lors de son serment à propos des démons du pouvoir. Il faut savoir se rabaisser à la hauteur quand tu encore la possibilité de le faire, et ne pas oublier les trois temps; le passé, le présent et le futur comme repères. A bon entendeur salut.
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    Thieuye li il y a 11 heures
    Vous avez raison Pierre. Tant que Diomaye laisse Sonko libre, il n, y aura jamais de paix au Senegal Il doit le foutre en taule et egorger ses moutons Quelqu un a dit que le PASTEF a lamine' le President Sall. C,est faux. Le President Sall a fait ses deux mandats reglementaires, constitutionnels. Il est alle' plus loin, il a combatu son propre candidat Amadou pour que TASFEP accede au pouvoir et prouve son incompetence, de ce fait il revient sans aucune peine reprendre son poste en 2029 ( au cas ou' il ne serait pas le le Secretaire General des Nations Unies). Dans ce cas Pape Malick Ndour sera inchala notre prochain President
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    Ibrahim il y a 11 heures
    Le pr bddf ne cesse de décevoir les dignes Sénégalais et les souverainistes africains qui avaient placé beaucoup d'espoir en son humble personne. Voilà un président d'une impertinence incroyable qui, deûis qu'il a été élu, ne fait que se renier et dévoyer le Projet Pastef pour lequel il a été plébiscité d'une façon inouïe de toute l'histoire politique de la planète terre. Malheureusement son nom restera inscrit dans le guiness des plus mauvais présidents de la république que le monde des humains n'ait jamais connu. Quelle catastrophe !!!
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    RTF il y a 8 heures
    Diomaye le pire traître de l’histoire du pays. La traîtrise ne prospère jamais.

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