Politique

Auteur: Babacar SÈNE (correspondant) Saint-Louis

Saint-Louis : Modou Diagne Fada « Le pays traverse des moments difficiles. C'est un pays qui risque de... »

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a tenu, ce samedi, une Assemblée générale au siège de l’Alliance pour la République (APR), à Saint-Louis. Une vingtaine de partis et de mouvements politiques ont pris part à cette rencontre, placée sous le signe de la défense des acquis démocratiques, de la critique du pouvoir en place et de la préparation des prochaines échéances électorales.

Parmi les formations présentes figuraient notamment l’APR, Rewmi, le Parti socialiste (PS), l’AFP, le PLD, Yessal, Parel, le PIT, les LD, Allur, Bok Guis, Taxawu Sénégal, l’UCS, le RDR, Nouvelle Responsabilité, PLD And Suqali et Me Reew 3D, entre autres.

Au cours de cette assemblée, les responsables du FDR ont dressé un tableau préoccupant de la situation politique, économique et sociale du Sénégal. Ils ont notamment dénoncé les difficultés économiques, les tensions au sommet de l’État entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ex-Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que les risques de blocage des institutions. La recrudescence de l’émigration clandestine, qu’ils associent au désespoir d’une partie de la jeunesse, a également été au cœur des discussions.

Prenant la parole, le coordonnateur du FDR, Modou Diagne Fada, a estimé que le Sénégal traverse une période particulièrement difficile, appelant les forces de l’opposition à se mobiliser pour alerter l’opinion et préparer une alternative politique.

« Le pays traverse des moments difficiles. C'est un pays qui risque de ne pas avoir de budget. C'est un pays qui est aujourd'hui bloqué et qui subit de plein fouet la guéguerre entre Diomaye et Sonko. Cette guéguerre risque de nous mener très loin, jusqu'au blocage de nos institutions et à une dégradation de l'image du Sénégal à l'extérieur », a-t-il déclaré.

Le responsable politique a également pointé du doigt les difficultés des secteurs de l’agriculture et de la pêche, ainsi que les problèmes de finances publiques. Il a, par ailleurs, établi un lien entre le désespoir des jeunes et la recrudescence de l'émigration irrégulière.

Selon lui, une partie de la jeunesse, qui avait largement soutenu le tandem Sonko-Diomaye, lors de la dernière élection présidentielle, se retrouve aujourd'hui désillusionnée et inquiète pour son avenir.

Modou Diagne Fada s’est aussi appuyé sur les déclarations du ministre des Finances concernant la situation économique du pays pour justifier la nécessité d’une mobilisation politique. Il estime que les difficultés budgétaires actuelles appellent à une prise de responsabilité collective.

Dans cette perspective, le coordonnateur du FDR considère que le mouvement est en mesure de proposer une alternative et de contribuer au redressement du pays. Il a ainsi appelé à la construction d’une nouvelle majorité politique en vue de 2027, tout en plaidant pour une meilleure organisation du front à l’échelle nationale.

« Le FDR doit se structurer dans tous les départements, dans toutes les communes », a-t-il insisté, invitant les différentes composantes à faire preuve d’ouverture, de générosité et d’inclusivité afin de consolider leur unité.

Pour Modou Diagne Fada, la convergence des leaders politiques constitue un levier essentiel pour enclencher une dynamique susceptible de conduire à une nouvelle majorité parlementaire et à une éventuelle cohabitation.

Il a enfin appelé les responsables du front à dépasser les intérêts individuels et à privilégier une stratégie collective, avec l’ambition de peser sur les échéances politiques à venir et de préparer une alternance à l’horizon 2027-2029.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le FDR a tenu une Assemblée générale à Saint-Louis au siège de l'APR, réunissant une vingtaine de partis et mouvements politiques. - Modou Diagne Fada a déclaré que le pays risque de ne pas avoir de budget et subit la guéguerre entre Diomaye et Sonko, menaçant de bloquer les institutions. - Il a appelé à la construction d'une nouvelle majorité politique en vue de 2027 et à la structuration du FDR dans tous les départements et communes.