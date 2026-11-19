Politique

Auteur: Thiebeu NDIAYE

Santé : Le ministre Ibrahima Sy alerte sur les conséquences graves du rejet de la loi de la LFI

Face au blocage budgétaire à l’Assemblée nationale, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique tire la sonnette d’alarme. Selon Ibrahima Sy, le rejet systématique de la loi de finances initiale (LFI) fait planer une menace directe sur la sécurité sanitaire des Sénégalais. « C’est la sécurité sanitaire des Sénégalais qui est menacée », a-t-il déclaré ce jeudi, en marge du lancement du Programme d’accès et de redevabilité en matière de droit et santé sexuelle et reproductive en Afrique de l’Ouest (PARD-AO), dont la mise en œuvre est assurée par l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) et ses partenaires Expertise France et Enabel.

À l’en croire, ce gel budgétaire entraîne d’ores et déjà un ralentissement dans la mise en œuvre des politiques publiques et affecte directement le quotidien du secteur sanitaire.

D’ailleurs, souligne-t-il, depuis le début du mois de novembre, des agents de santé n’ont toujours pas perçu leur salaire.

Au-delà de cette conséquence sociale qui affecte le personnel sanitaire, le ministre redoute une paralysie opérationnelle imminente des structures hospitalières avec des conséquences néfastes sur la sécurité sanitaire des populations. Il met en garde contre le risque de rupture d’approvisionnement en médicaments et en produits essentiels qui pourrait découler du rejet des parlementaires.

« Aujourd’hui il y a quand même un risque : celui d’assister à une rupture de médicaments, de produits de dialyse ou de produits utilisés dans les blocs opératoires. (…) Le risque aussi c’est de voir bloquer des projets comme la construction d’hôpitaux et de centres de santé déjà planifiée. Les travaux seront naturellement décalés à cause du rejet de la loi de finances initiale 2027 (qui alloue plus de 40 % du budget à la santé et à l’éducation, NDLR) », alerte-t-il.

Les services d’urgences se trouvent également en première ligne face à ce défaut de crédit budgétaire. Sans ressources financières nécessaires pour assurer leur fonctionnement normal, la prise en charge des patients admis en urgence risque d’être compromise, selon le ministre.

Refusant de voir le secteur médical devenir l’otage des tensions parlementaires sur fond de clivage politique, Ibrahima Sy en appelle à la responsabilité collective des députés. « On ne doit pas jouer avec la santé des populations », a-t-il martelé, soulignant que la continuité des investissements sanitaires doit impérativement s’inscrire au-delà des clivages politiques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre de la Santé Ibrahima Sy affirme que le rejet de la loi de finances initiale menace la sécurité sanitaire des Sénégalais. - Il indique que des agents de santé n'ont pas perçu leur salaire depuis le début du mois de novembre et redoute une rupture de médicaments, de produits de dialyse ou de blocs opératoires. - Il alerte sur le risque de blocage de projets de construction d'hôpitaux et de centres de santé et sur la prise en charge compromise des patients aux urgences.