Politique

Auteur: Yandé DIOP

Séance plénière contestée : El Malick Ndiaye blanchit l'administration parlementaire et cite l'article 82

Président de la séance plénière de ce mercredi 25 novembre, consacrée à l’examen de la résolution relative à l’exécution du décret portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, El Malick Ndiaye a tenu à apporter des clarifications sur le déroulement de la procédure. Il a notamment réfuté toute accusation de violation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

​Avant de lever la séance, le président de l’Assemblée nationale a d’abord tenu à féliciter l’honorable Ayib Daffé ainsi que les députés à l’origine de la résolution adoptée par la plénière.

​El Malick Ndiaye a ensuite insisté sur le respect des textes qui encadrent le fonctionnement de l’institution parlementaire : « Depuis qu'on a commencé, je ne sais pas pour les autres législatures, mais pour la 15e législature, nous devons respecter à la lettre le règlement intérieur », a-t-il déclaré.

​Répondant aux critiques portant sur la procédure suivie, il a rappelé que les travaux engagés relevaient du contrôle de l’action gouvernementale. Il a également souligné que l’exécutif était chargé de l’exécution des décisions, tandis que le Parlement exerce ses prérogatives de contrôle.

​Les convocations envoyées samedi à 19 h 45

​Le président de l’Assemblée nationale a aussi voulu lever les équivoques sur les délais de convocation des députés. Alors que certains élus avaient dénoncé des invitations envoyées tardivement, El Malick Ndiaye a précisé que les convocations avaient été transmises samedi à 19 h 45.

​Selon lui, le secrétariat général a adressé les documents aux présidents de groupe parlementaire, au représentant des non-inscrits, au bureau ainsi qu’aux commissions. Un nouvel envoi a ensuite été effectué par courrier électronique.

​S’appuyant sur l’article 82, alinéa 3, du règlement intérieur, il a rappelé que lorsque l’urgence est déclarée, l’Assemblée nationale fixe immédiatement les dates de réunion de la commission compétente et de la séance plénière : « Si l'urgence est déclarée, l'Assemblée nationale fixe immédiatement, immédiatement, les dates de la réunion de la commission compétente et de la séance plénière », a-t-il insisté.

​El Malick Ndiaye a ainsi rejeté les accusations visant l’administration parlementaire, estimant qu’il était nécessaire de distinguer les critiques adressées aux groupes politiques de celles qui mettent en cause les services de l’institution.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - El Malick Ndiaye a présidé la séance plénière du mercredi 25 novembre consacrée à l'examen de la résolution relative à l'exécution du décret portant mise en vigueur de la LFR 2026. - Il a affirmé que les convocations ont été transmises samedi à 19 h 45 aux présidents de groupe parlementaire, au représentant des non-inscrits, au bureau et aux commissions, avec un nouvel envoi par courrier électronique. - S'appuyant sur l'article 82, alinéa 3, du règlement intérieur, il a rappelé que lorsque l'urgence est déclarée, l'Assemblée nationale fixe immédiatement les dates de réunion de la commission compétente et de la séance plénière.