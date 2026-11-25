Séance plénière contestée : El Malick Ndiaye blanchit l'administration parlementaire et cite l'article 82
Président de la séance plénière de ce mercredi 25 novembre, consacrée à l’examen de la résolution relative à l’exécution du décret portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, El Malick Ndiaye a tenu à apporter des clarifications sur le déroulement de la procédure. Il a notamment réfuté toute accusation de violation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Avant de lever la séance, le président de l’Assemblée nationale a d’abord tenu à féliciter l’honorable Ayib Daffé ainsi que les députés à l’origine de la résolution adoptée par la plénière.
El Malick Ndiaye a ensuite insisté sur le respect des textes qui encadrent le fonctionnement de l’institution parlementaire : « Depuis qu'on a commencé, je ne sais pas pour les autres législatures, mais pour la 15e législature, nous devons respecter à la lettre le règlement intérieur », a-t-il déclaré.
Répondant aux critiques portant sur la procédure suivie, il a rappelé que les travaux engagés relevaient du contrôle de l’action gouvernementale. Il a également souligné que l’exécutif était chargé de l’exécution des décisions, tandis que le Parlement exerce ses prérogatives de contrôle.
Les convocations envoyées samedi à 19 h 45
Le président de l’Assemblée nationale a aussi voulu lever les équivoques sur les délais de convocation des députés. Alors que certains élus avaient dénoncé des invitations envoyées tardivement, El Malick Ndiaye a précisé que les convocations avaient été transmises samedi à 19 h 45.
Selon lui, le secrétariat général a adressé les documents aux présidents de groupe parlementaire, au représentant des non-inscrits, au bureau ainsi qu’aux commissions. Un nouvel envoi a ensuite été effectué par courrier électronique.
S’appuyant sur l’article 82, alinéa 3, du règlement intérieur, il a rappelé que lorsque l’urgence est déclarée, l’Assemblée nationale fixe immédiatement les dates de réunion de la commission compétente et de la séance plénière : « Si l'urgence est déclarée, l'Assemblée nationale fixe immédiatement, immédiatement, les dates de la réunion de la commission compétente et de la séance plénière », a-t-il insisté.
El Malick Ndiaye a ainsi rejeté les accusations visant l’administration parlementaire, estimant qu’il était nécessaire de distinguer les critiques adressées aux groupes politiques de celles qui mettent en cause les services de l’institution.
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