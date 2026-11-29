Politique

Auteur: Yande Diop

Sénégal oriental : Bassirou Diomaye Faye tire le bilan de sa tournée

Infrastructures, investissements miniers, santé, éducation, entrepreneuriat et encadrement de l’orpaillage : au terme de sa tournée économique dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, le chef de l’État a dressé face à la presse le bilan de son déplacement. Entre la mobilisation annoncée de près de 5 milliards de francs CFA via la DER/FJ en 2027, un investissement projeté de 530 milliards pour le fer de la Falémé et l’ouverture de 35 couloirs d’orpaillage, Bassirou Diomaye Faye se dit satisfait et pose les premiers jalons du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental.

​Au terme de sa tournée dans le Sénégal oriental, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, affiche sa satisfaction. Face à la presse, le chef de l’État est revenu sur les principales réalisations et annonces qui ont marqué son déplacement dans les régions de Kédougou et de Tambacounda.

​Parmi les mesures phares figure la mobilisation de près de 5 milliards de francs CFA en 2027 au profit de l'entrepreneuriat local. Sur instruction du président de la République, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) devra allouer 3 milliards de francs CFA à Tambacounda et 2 milliards à Kédougou. Cette enveloppe vise à soutenir les initiatives économiques des femmes, des jeunes et des acteurs locaux. Durant la tournée, la DER/FJ a d'ores et déjà accordé environ 350 millions de francs CFA de financements à différents groupements. Le chef de l'État a également mis en avant la construction de plateformes de stockage partagées, destinées notamment à permettre aux producteurs de conserver leurs récoltes périssables en attendant de trouver des acquéreurs.

​Les investissements miniers au cœur du déplacement

​Le secteur minier a occupé une place centrale dans ce déplacement. Bassirou Diomaye Faye est notamment revenu sur le projet aurifère de Boto, dont il a pu constater l'état d'avancement et les investissements réalisés. Le président a également évoqué les premières pierres posées pour les projets de Boya, de Douta et surtout pour l'exploitation du fer de la Falémé. Pour ce dernier chantier, il a annoncé un investissement envisagé de 530 milliards de francs CFA avec le partenaire Planète 1.

​Au-delà de la simple extraction des ressources minières, le chef de l'État insiste sur leur transformation locale. Il souhaite que le fer extrait du sous-sol sénégalais puisse être transformé sur place en produits finis ou semi-finis, notamment des billettes et des matériaux destinés au secteur du bâtiment. « Ce dont nous avons surtout discuté, c'est comment le transformer sur place », a-t-il expliqué, en évoquant la perspective de bâtir une véritable industrie sidérurgique nationale. Pour le président, l'activité extractive doit également générer des retombées tangibles pour les citoyens. Il rappelle à cet effet que l'État perçoit des redevances et des impôts auprès des compagnies minières, des ressources appelées à financer le développement de l'ensemble des territoires.

​Santé et éducation : des infrastructures annoncées

​Dans le domaine de la santé, le président de la République a rappelé la pose de la première pierre du centre de santé de Saraya, un projet qui remonte à 2008 et qui aura attendu près de deux décennies avant de connaître un début de concrétisation. À Kédougou, la construction d'un pôle mère-enfant au sein de l'hôpital régional figure également parmi les chantiers annoncés, tandis que des ambulances ont été offertes aux régions de Kédougou et de Tambacounda.

​Autre annonce : le déploiement d'un hôpital militaire de campagne à Saraya. Selon Bassirou Diomaye Faye, cette structure poursuivra ses activités après son départ afin de permettre aux populations d'accéder aux soins durant plusieurs mois. Il a rappelé qu'une expérience similaire menée à Goudomp avait permis de réaliser près de 15 000 actes médicaux en un peu plus d'un mois. Sur le plan éducatif, le chef de l'État a annoncé la construction d'un lycée moderne à Dimboli, dans la région de Kédougou, pour un coût de 3 milliards de francs CFA, ainsi que celle d'un établissement similaire à Tambacounda, évalué à 3,5 milliards.

​35 couloirs pour mieux encadrer l'orpaillage

​La formalisation de l'orpaillage traditionnel constitue également l'un des axes majeurs de cette tournée. Le président Faye a annoncé l'ouverture progressive de 35 couloirs d'orpaillage, destinés à mieux structurer cette activité et à renforcer le contrôle de la production aurifère. Selon les chiffres avancés par le chef de l'État, entre huit et neuf tonnes d'or issues de l'orpaillage artisanal échapperaient chaque année au contrôle des autorités et quitteraient frauduleusement le territoire national.

​Pour endiguer cette hémorragie, environ 35 000 orpailleurs ont été enrôlés et disposent désormais de cartes professionnelles. Les couloirs aménagés devront en outre intégrer des commodités adaptées aux conditions de travail, notamment des espaces dédiés aux femmes qui exercent cette activité ainsi qu'à leurs enfants. Six couloirs devraient être opérationnels dès le début de l'année, les autres devant suivre progressivement.

​Enfin, le président de la République a évoqué les actions de la fondation Sénégal Solidaire, mise en place pour structurer ses initiatives sociales. Aux côtés de la Première dame, il a notamment procédé à la distribution de 60 moulins à Tambacounda et de 45 à Kédougou. Autant de réalisations et d'engagements que Bassirou Diomaye Faye présente comme les premières étapes concrètes de la mise en œuvre du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bassirou Diomaye Faye annonce la mobilisation de près de 5 milliards de francs CFA via la DER/FJ en 2027, dont 3 milliards pour Tambacounda et 2 milliards pour Kédougou. - Il annonce un investissement envisagé de 530 milliards de francs CFA pour l'exploitation du fer de la Falémé avec le partenaire Planète 1. - Il annonce l'ouverture progressive de 35 couloirs d'orpaillage, avec six couloirs devant être opérationnels dès le début de l'année.