Séquence polémique entre Sonko et Diomaye : Waly Diouf Bodiang s’en prend vigoureusement à la RTS
La Journée des Forces armées a été célébrée, ce jeudi, au Sénégal. La cérémonie a, notamment, enregistré la présence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye et du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.
Mais la manière dont certaines séquences mettant en scène les deux hommes ont été présentées aux téléspectateurs de la télévision nationale, n’a visiblement pas plu à certains partisans de Pastef.
L’un des responsables du parti, Waly Diouf Bodiang, s’en est vivement pris à la RTS, ce vendredi, dans une publication sur Facebook.
« La RTS est devenue la Télé mille collines, piétinant toutes les règles basiques du journalisme. Avec ses montages ridicules, elle mène un combat politique contre un homme et un parti. C’est cela que l’histoire retiendra », a-t-il asséné.
Commentaires (40)
Alors ils n'ont gérer leurs différents entre eux.
2029 c'est pour bientôt.
on s'en fou de ton sonko et adji
il nous a fait perdre deux années...
allez au diable
Tu ne peux pas faire une comparaison entre la première institution du pays avec quelqu'un d'autre dans l'état du Sénégal . c'est pas le même niveau et c'est très loin de l'être !
Waly s est trompé .
Ceux qui sont vieux et malades demandent à ceux qui sont jeunes, actifs et en bonne santé de leur confier leur destinée.😂😂😂😂😂😂
sinon tu vas le regretter
salopard
Mais peine perdue les chiens aboient la caravane passe
Sonko a joué, et il a perdu.
Dans aucun pays du monde en régime présidentielle, le parlement ne peut dominer le président.
Le problème de ce pays est que la majeur partie des sénégalais ne savent et ne comprennent rien de la politique, ils ne suivent que leurs sentiments.
Et voilà ce qui a conduit notre pays dans cette impasse.
Sonko a joué et perdu et il continuera de perdre.
Le senegal en tant que civilisayion du bien vouloir vivre en commun glisse sur une pente raide vers un destin qui n est pas le sien par ses traditions et ses mœurs.
Car que cela soit Diomaye qui est devenue président de la république ou Pape Alé Niang qui est à la tête de la RTS et plein d'autres qui occupent aujourd'hui de juteux postes de ministres, de DG etc, ils le doivent TOUS à un seul homme qui est Ousamane SONKO. Oui SONKO est l'homme pour qui tous les sénégalais se sont mobilisés en Mars 2024 et en Décembre 2024 pour dégager le régime mafieux libéral de Macky et de ses alternoceurs.
La lâcheté est devenue le principal mal du Sénégal !
Et ce sont ces lâches qui en veulent aujourd'hui à mort à Sonko et à tous ses soutiens.
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