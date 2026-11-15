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Politique

« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… » : Les révélations d'Ousmane Sonko sur un complot déjoué

Auteur: Yandé Diop

9875 Lectures 30 Commentaires | English
« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… » : Les révélations d'Ousmane Sonko sur un complot déjoué

« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… » : Les révélations d'Ousmane Sonko sur un complot déjoué

Ousmane Sonko laisse entrevoir l'ampleur des manœuvres auxquelles il affirme avoir été confronté. Dans une déclaration aux accents de mise en garde, le leader de Pastef revient sur ce qu'il présente comme un complot ourdi contre sa personne et dont les conséquences auraient pu être autrement plus graves si son camp n'en avait pas décelé les contours à temps. Sans dévoiler précisément les mécanismes ni identifier les acteurs de ces agissements présumés, il suggère qu'un scénario autrement plus préoccupant aurait pu se produire.

​« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… », déclare-t-il, laissant planer le doute sur la nature et la portée de ce qu'il affirme avoir déjoué. Pour Ousmane Sonko, la vigilance de son camp aurait permis d'éviter une situation dont il mesure la gravité. « Si on n'avait pas vu ce qui se tramait et se complotait autour de nous, ce serait plus grave », insiste-t-il.

​Un front uni pour balayer les rumeurs d'affaiblissement

​Sonko récuse ainsi l'idée d'un affaiblissement de son camp. Il balaie d'un revers de main certains commentaires relayés dans la presse, qu'il assimile à des « tempêtes dans un verre d'eau ». À ses yeux, les signes d'une éventuelle fragilisation de Pastef ne correspondent en rien à la réalité des rapports de force sur le terrain.

​Pour étayer son argumentaire, il cite notamment les députés, les maires, les directeurs généraux et les autres responsables nommés à des postes clés. Autant de relais dont il affirme conserver l'indéfectible soutien. Il pousse même le raisonnement jusqu'à évoquer l'hypothèse d'une fronde parlementaire : « Imaginez que les députés de Pastef nous tournent le dos ! Mais il n'en est rien. Nos maires sont encore avec nous, les directeurs et autres nommés aussi. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Ousmane Sonko affirme que « si ce qui se tramait contre moi avait abouti », la situation aurait été plus grave, sans identifier les acteurs ni les mécanismes du complot présumé. - Il déclare que sans la vigilance de son camp, « ce serait plus grave », suggérant qu'un scénario préoccupant a été déjoué. - Il récuse l'idée d'un affaiblissement de Pastef, qualifie certains commentaires de presse de « tempêtes dans un verre d'eau » et affirme conserver le soutien des députés, maires et directeurs généraux.
Auteur: Yandé Diop
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Commentaires (30)

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    Darkpenguin ⭐ Top commentaire il y a 4 heures
    En politique, le ressentiment personnel n'a pas sa place, et seules les montagnes ne se rejoignent jamais.
    Tous ceux qui alimentent les dissensions entre Diomaye et Sonko sont de mauvaise foi. Ils savent pertinemment que c'est le PASTEF, incarné par Ousmane Sonko, qui représente, depuis 2014, « l'alternative politique ». Cette alternative s'oppose à un système de rentiers, de flagorneurs et de fonctionnaires corrompus qui ont érigé la corruption en mode de gouvernance, privatisant de fait l'État, où certains exploitent leur position et leurs responsabilités à des fins personnelles.
    Ousmane incarne le changement et le retour à une gestion orthodoxe et rigoureuse de l'État, une gestion qui rejette la corruption et le clientélisme. Les tentatives pour l'empêcher d'accéder au pouvoir et d'initier ces changements ont échoué, qu'on le veuille ou non, car il a réussi à placer son protégé au pouvoir.
    Le duo "KIIRAY-PASTEF" aujourd'hui occupe tout et domine l'espace du débat politique, une sorte de bicéphalisme à la "PS-PDS" de l'époque.
    Pourtant, malgré, ses détracteurs n'ont pas baissé les bras, aujourd'hui, par la démagogie dans la presse, sous l'habit de transhumants, ils cherchent à transformer les tensions naturelles, propres à une relation entre pairs, entre lui et son protégé en une crise nationale majeure, une arme à retourner contre lui. Mais ceux qui ont su déjouer tous les pièges tendus par Macky Sall sauront agir à nouveau le moment venu de concert dans l’intérêt supérieur du peuple sénégalais, pour écarter la vieille garde politique corrompue. Ils trouveront assurément le moyen de déjouer leurs adversaires actuels, qui agissent dans l’ombre, peut-être en jouant sur le « bon flic, le mauvais flic », afin de les évincer de la scène politique. Cela leur permettra de restaurer et de mettre en œuvre la vision originelle pour laquelle ils se sont battus lorsqu’ils étaient dans l’opposition, un combat qui leur a coûté des amis et des soutiens parmi la jeunesse sénégalaise, dont beaucoup ont sacrifié leur vie pour cette victoire.
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    Djibson il y a 3 heures
    L'auto-liker, yaa neekh. Ana " victoire " bi ngay wakh. La jeunesse s'est sacrifiée pour Sa Nullité bouffer ay fonds haram, envoyer ay doomam chez les " ennemis ". Il a grossi, joufflu, ventru, fessu, niinu, khessu, tandis que le peuple maigrissait et la jeunesse, désenchantée ...
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    Ngor il y a 6 heures
    C'est vrai qu'on en a marre maintenant. Toujours à se poser comme victime de complots. On veut bien avancer et passer à autre chose maintenant. Par quelqu'un qui a voté Pastef en 2024 (Présidentielles et législatives)
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    Detective il y a 6 heures
    Ousmane danga khewi nak. Si diomaye ne veut plus te voir c’est sûrement parce que tu as voulu lui faire du mal, qui sait, peut être tu tramais quelque chose contre lui pour attenter à sa vie et tout a été déjoué. C’est facile de vouloir anticiper ou de preparer l’opinion mais ce qui a vraiment causé ton limogeage si on le met sur la table ce qui te reste de tes suiveurs guén ci yaw.
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    Jean-le-fou il y a 6 heures
    Ndeysaan pitié. Concedons lui les derniers soubresauts d'une bête en agonie. Il sent l'étau se resserrer autour de lui. Comme une personne qui se noit a tendance à aller au fond de l'eau avec tout ce qu'il peut capter à la main. Fatiha + 11 iqlass.
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    diouma il y a 5 heures
    j'ai voté pour pastef aux élections présidentielles nous avons été assez manipulé par pastef nous avons maintenant compris votre stratégie des éternelles victimes on dit basta
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    Djo il y a 6 heures
    Que Dieu nous débarrasse de pastef tardail ngaine rew mi sonal ngaine gnou
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    Pipo il y a 7 heures
    Thiey mr complot
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    Djibson il y a 6 heures
    Tu nous a déjà fait le coup de l'"empoisonnement ", on attend toujours les résultats de ta contre-expertise ( en réalité, on n'attend même plus).

    Mais au fait, on ne t'a pas entendu sur le drame de Lompoul. Il y a eu un communiqué tardif et discret du parti. C'est tout. Pourtant, du temps pas lointain de Macky, ta clique et toi, et les Sonkolâtres en avaient fait la 6ème prière du jour . C'était farata.
    Trop faux.
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    Tchim il y a 6 heures
    Tu es du camp des lêche-culs, des ravaleurs de vomissure.
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    Djibson il y a 6 heures
    @Tchim  Le cul de ton p., peut-être? Non, sûrement, trop sale.
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    coup de grâce il y a 6 heures
    SONKO c'est fini .En deux ans le peuple a compris que tu es simplement bavard . Attends le 02 décembre pour que DIO te donne le coup de grâce et fout hors de l'AN tes 130 ânes bâtés😂😂😂
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    Senprof il y a 4 heures
    L'ARABE ou bien L'ANGLAIS à distance et en un temps record. Ou Initiation au CORAN.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 6 heures
    envoyez votre client de bordel au burkina
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    Société il y a 6 heures
    Sonko sait qu'il a perdu du terrain c'est pourquoi il sort de son silence, mais c'est perdu d'avance. Tous les vrais pastefiens t'ont tourné le dos.
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    C&apos;est qui ? il y a 5 heures
    Cette fois, qui a voulu compléter contre toi ? Les vendeurs de friperie de Colobane (Feug Diaye), les charretiers vendeurs de Past-que ou les bonnes femmes qui vendent le fondé au coin des rues le soir ? Ousmane, le mensonge et la manipulation sont mathématiquement pour limite, le temps. Désolé mais ton carrière est derrière. C'est fini, aa=bana fiw !
  • avatar
    cette fois, c&apos;est qui il y a 5 heures
    @C&apos;est qui ?  Cette fois, qui a voulu comploter contre toi ? Les vendeurs de friperie de Colobane (Feug Diaye), les charretiers vendeurs de Pastèque ou les bonnes femmes qui vendent le fondé au coin des rues le soir ? Ousmane, le mensonge et la manipulation ont mathématiquement pour limite, le temps. Désolé mais ton carrière est derrière. C'est fini, aa=bana fiw !
  • avatar
    Titangué il y a 6 heures
    Ndeysane il a peur 😂😂 il sait que c'est fini c'est du moss après dem K....
  • avatar
    Senegalais il y a 6 heures
    Sonko bavard et nul en 2 ans on a compris que khamo dara meuno dara. Wakh yomb na trop mais dieuf mo diaffé. Victimiser ak diakhassé rek nga meunn do dara. Docteur Adji Sarr mo soigner Sonko ou bien Adji Sarr thiaga et tu es client bann la si ?
  • avatar
    Analyses il y a 6 heures
    Ana souniou 37 milliards ASER ani souniou khalisse pétrole bi, ani khaliss Casamance bi, ani fonds kharam primature yi. Etc... Tu es le plus grand voleur que le Sénégal n'a jamais eu. Tu fais seulement le malin et la victimisation
  • avatar
    Nianthio il y a 5 heures
    Dee fenn rek
    Doul rek
    Un vrai TARTUFFE
    Un imposteur pro max
  • avatar
    Abdoulaye G il y a 5 heures
    Dans l'histoire du monde jamais une personne n'a pu sortir indemne d'autant de "complots".
  • avatar
    Dans l&apos;ordre il y a 4 heures
    Il a eu vraiment eu les Sénégalais dans l'ordre. Jamais dans l'histoire politique de ce pays, un homme n'a autant cumulé incompétence, hypocrisie et mensonge. Pouah !
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    Lébou Teungueth il y a 4 heures
    Vraiment Sonko est UNE PERSONNE PROBLÉMATIQUE !!!
    S’il lui restait une ONCE de DIGNITÉ il DISPARAÎTRAIT, À JAMAIS, DE LA SCÈNE PUBLIQUE.

    Jamais rien de CONCRET: des supputations , des COMPLOTS sans aucune PREUVE et toujours du CÔTÉ SOMBRE de l’histoire.
    N’HÉSITANT pas à laisser derrière lui des MORTS et des CADAVRES !!! À croire qu’il EST à LA RECHERCHE DE SANG pour apaiser SA SOIF DE POUVOIR !

    Maintenant, aux SÉNÉGALAIS de prendre LEURS RESPONSABILITÉS: à chaque sénégalais en CONSCIENCE, de juger MORALEMENT cet individu entré par EFFRACTION dans l’histoire du Sénégal
  • avatar
    baye fall il y a 5 heures
    sonko l'ETERNEL VICTIME
    sonko l'ETERNEL VICTIME
    sonko l'ETERNEL VICTIME
  • avatar
    Anonymat il y a 4 heures
    Bilahi Walahi Sonko amel nga akh Sénégalais yi
  • avatar
    as il y a 4 heures
    Féne rekk ak manipuler
  • avatar
    APR Kulunas il y a 4 heures
    Vous êtes drôles, mais guir yala fixez la date des élections bok!!! , c'est incroyable
  • avatar
    Faye il y a 1 heure
    Doul rek lay def comme d habitude depuis nam demnafa
  • avatar
    Dado il y a 39 minutes
    Diomaye petit persidan sur simple diokhogne de sonko

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