Politique

Auteur: Yandé Diop

« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… » : Les révélations d'Ousmane Sonko sur un complot déjoué

Ousmane Sonko laisse entrevoir l'ampleur des manœuvres auxquelles il affirme avoir été confronté. Dans une déclaration aux accents de mise en garde, le leader de Pastef revient sur ce qu'il présente comme un complot ourdi contre sa personne et dont les conséquences auraient pu être autrement plus graves si son camp n'en avait pas décelé les contours à temps. Sans dévoiler précisément les mécanismes ni identifier les acteurs de ces agissements présumés, il suggère qu'un scénario autrement plus préoccupant aurait pu se produire.

​« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… », déclare-t-il, laissant planer le doute sur la nature et la portée de ce qu'il affirme avoir déjoué. Pour Ousmane Sonko, la vigilance de son camp aurait permis d'éviter une situation dont il mesure la gravité. « Si on n'avait pas vu ce qui se tramait et se complotait autour de nous, ce serait plus grave », insiste-t-il.

​Un front uni pour balayer les rumeurs d'affaiblissement

​Sonko récuse ainsi l'idée d'un affaiblissement de son camp. Il balaie d'un revers de main certains commentaires relayés dans la presse, qu'il assimile à des « tempêtes dans un verre d'eau ». À ses yeux, les signes d'une éventuelle fragilisation de Pastef ne correspondent en rien à la réalité des rapports de force sur le terrain.

​Pour étayer son argumentaire, il cite notamment les députés, les maires, les directeurs généraux et les autres responsables nommés à des postes clés. Autant de relais dont il affirme conserver l'indéfectible soutien. Il pousse même le raisonnement jusqu'à évoquer l'hypothèse d'une fronde parlementaire : « Imaginez que les députés de Pastef nous tournent le dos ! Mais il n'en est rien. Nos maires sont encore avec nous, les directeurs et autres nommés aussi. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko affirme que « si ce qui se tramait contre moi avait abouti », la situation aurait été plus grave, sans identifier les acteurs ni les mécanismes du complot présumé. - Il déclare que sans la vigilance de son camp, « ce serait plus grave », suggérant qu'un scénario préoccupant a été déjoué. - Il récuse l'idée d'un affaiblissement de Pastef, qualifie certains commentaires de presse de « tempêtes dans un verre d'eau » et affirme conserver le soutien des députés, maires et directeurs généraux.