« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… » : Les révélations d'Ousmane Sonko sur un complot déjoué
Ousmane Sonko laisse entrevoir l'ampleur des manœuvres auxquelles il affirme avoir été confronté. Dans une déclaration aux accents de mise en garde, le leader de Pastef revient sur ce qu'il présente comme un complot ourdi contre sa personne et dont les conséquences auraient pu être autrement plus graves si son camp n'en avait pas décelé les contours à temps. Sans dévoiler précisément les mécanismes ni identifier les acteurs de ces agissements présumés, il suggère qu'un scénario autrement plus préoccupant aurait pu se produire.
« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… », déclare-t-il, laissant planer le doute sur la nature et la portée de ce qu'il affirme avoir déjoué. Pour Ousmane Sonko, la vigilance de son camp aurait permis d'éviter une situation dont il mesure la gravité. « Si on n'avait pas vu ce qui se tramait et se complotait autour de nous, ce serait plus grave », insiste-t-il.
Un front uni pour balayer les rumeurs d'affaiblissement
Sonko récuse ainsi l'idée d'un affaiblissement de son camp. Il balaie d'un revers de main certains commentaires relayés dans la presse, qu'il assimile à des « tempêtes dans un verre d'eau ». À ses yeux, les signes d'une éventuelle fragilisation de Pastef ne correspondent en rien à la réalité des rapports de force sur le terrain.
Pour étayer son argumentaire, il cite notamment les députés, les maires, les directeurs généraux et les autres responsables nommés à des postes clés. Autant de relais dont il affirme conserver l'indéfectible soutien. Il pousse même le raisonnement jusqu'à évoquer l'hypothèse d'une fronde parlementaire : « Imaginez que les députés de Pastef nous tournent le dos ! Mais il n'en est rien. Nos maires sont encore avec nous, les directeurs et autres nommés aussi. »
Commentaires (30)
Tous ceux qui alimentent les dissensions entre Diomaye et Sonko sont de mauvaise foi. Ils savent pertinemment que c'est le PASTEF, incarné par Ousmane Sonko, qui représente, depuis 2014, « l'alternative politique ». Cette alternative s'oppose à un système de rentiers, de flagorneurs et de fonctionnaires corrompus qui ont érigé la corruption en mode de gouvernance, privatisant de fait l'État, où certains exploitent leur position et leurs responsabilités à des fins personnelles.
Ousmane incarne le changement et le retour à une gestion orthodoxe et rigoureuse de l'État, une gestion qui rejette la corruption et le clientélisme. Les tentatives pour l'empêcher d'accéder au pouvoir et d'initier ces changements ont échoué, qu'on le veuille ou non, car il a réussi à placer son protégé au pouvoir.
Le duo "KIIRAY-PASTEF" aujourd'hui occupe tout et domine l'espace du débat politique, une sorte de bicéphalisme à la "PS-PDS" de l'époque.
Pourtant, malgré, ses détracteurs n'ont pas baissé les bras, aujourd'hui, par la démagogie dans la presse, sous l'habit de transhumants, ils cherchent à transformer les tensions naturelles, propres à une relation entre pairs, entre lui et son protégé en une crise nationale majeure, une arme à retourner contre lui. Mais ceux qui ont su déjouer tous les pièges tendus par Macky Sall sauront agir à nouveau le moment venu de concert dans l’intérêt supérieur du peuple sénégalais, pour écarter la vieille garde politique corrompue. Ils trouveront assurément le moyen de déjouer leurs adversaires actuels, qui agissent dans l’ombre, peut-être en jouant sur le « bon flic, le mauvais flic », afin de les évincer de la scène politique. Cela leur permettra de restaurer et de mettre en œuvre la vision originelle pour laquelle ils se sont battus lorsqu’ils étaient dans l’opposition, un combat qui leur a coûté des amis et des soutiens parmi la jeunesse sénégalaise, dont beaucoup ont sacrifié leur vie pour cette victoire.
Mais au fait, on ne t'a pas entendu sur le drame de Lompoul. Il y a eu un communiqué tardif et discret du parti. C'est tout. Pourtant, du temps pas lointain de Macky, ta clique et toi, et les Sonkolâtres en avaient fait la 6ème prière du jour . C'était farata.
Trop faux.
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Doul rek
Un vrai TARTUFFE
Un imposteur pro max
S’il lui restait une ONCE de DIGNITÉ il DISPARAÎTRAIT, À JAMAIS, DE LA SCÈNE PUBLIQUE.
Jamais rien de CONCRET: des supputations , des COMPLOTS sans aucune PREUVE et toujours du CÔTÉ SOMBRE de l’histoire.
N’HÉSITANT pas à laisser derrière lui des MORTS et des CADAVRES !!! À croire qu’il EST à LA RECHERCHE DE SANG pour apaiser SA SOIF DE POUVOIR !
Maintenant, aux SÉNÉGALAIS de prendre LEURS RESPONSABILITÉS: à chaque sénégalais en CONSCIENCE, de juger MORALEMENT cet individu entré par EFFRACTION dans l’histoire du Sénégal
sonko l'ETERNEL VICTIME
sonko l'ETERNEL VICTIME
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