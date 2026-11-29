Situation du pays, questions d’actualité : Le président Diomaye s’adresse aux Sénégalais ce soir
Au terme de quatre jours de tournée dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, prend la parole ce dimanche soir. Le chef de l’État est annoncé dans un entretien exclusif diffusé à 21 h sur la RTS et iTV.
Au menu de cet échange : la situation du pays, les grandes questions d’actualité, le bilan de sa tournée économique dans le Sénégal oriental, mais également la situation politique nationale.
Le chef de l'État va ainsi s'adresser aux Sénégalais dans un contexte marqué par une crise entre l'Exécutif et le Législatif avec à la clef le rejet du projet de loi de finances rectificative 2026 et le projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2027.
Commentaires (23)
Même Macky Sall, qui maîtrise bien la sociologie sénégalaise, ne veut même pas. s’allier à ce traître. S’il dissolvait l’Assemblée nationale, il risquerait de devenir le premier président de la République à ne même pas disposer d’un groupe parlementaire.
Ce sont les seuls musulmans au monde qui n’apprennent jamais le Coran. Pas étonnant, qu’ils en soient arrivés là.🙏
La balle est dans le camp de OUSSOU ET SES OUAILLES.
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