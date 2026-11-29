Politique

Auteur: Aminata SARR

Situation du pays, questions d’actualité : Le président Diomaye s’adresse aux Sénégalais ce soir

Au terme de quatre jours de tournée dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, prend la parole ce dimanche soir. Le chef de l’État est annoncé dans un entretien exclusif diffusé à 21 h sur la RTS et iTV.

Au menu de cet échange : la situation du pays, les grandes questions d’actualité, le bilan de sa tournée économique dans le Sénégal oriental, mais également la situation politique nationale.

Le chef de l'État va ainsi s'adresser aux Sénégalais dans un contexte marqué par une crise entre l'Exécutif et le Législatif avec à la clef le rejet du projet de loi de finances rectificative 2026 et le projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2027.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye s'adresse aux Sénégalais ce dimanche soir dans un entretien exclusif diffusé à 21 h sur la RTS et iTV. - Cet entretien intervient au terme de quatre jours de tournée dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. - L'échange portera notamment sur la situation du pays, le bilan de sa tournée économique et la situation politique nationale, dans un contexte de crise entre l'Exécutif et le Législatif.