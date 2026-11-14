"Sœur de mbeur" : Waly Diouf Bodian dézingue Me Moussa Diop
« L’Assemblée nationale est un laboratoire de confection des lois. Mais, pas pour venir y mettre des sœurs de "Mbeur" (lutteurs) qui insultent les gens. » Cette déclaration de Me Moussa Diop, hier, sur le plateau de l’émission Jakaarlo de la TFM, n’est visiblement pas passée auprès de Waly Diouf Bodian.
Le responsable de Pastef a vivement réagi aux propos de l’avocat, membre du parti présidentiel, estimant qu’il avait franchi une ligne rouge en s’attaquant à l’origine familiale d’une députée.
« Attaquer les gens à travers leur origine ou leur famille est une ligne rouge qu’il faut éviter de franchir en politique. Apparemment, Maître Moussa Diop ne l’a pas compris en traitant une de nos députées de “sœur de mbeur” », a-t-il répliqué.
Waly Diouf Bodian ne s’est toutefois pas arrêté là. Il a poursuivi sa charge contre l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, avec une réplique particulièrement acerbe.
« Veut-il nous dire qu’il est indigne ou infamant d’être la sœur d’un lutteur ? Il vaut en tout cas mieux être la sœur d’un lutteur qu’être un avocaillon raté qui mange à tous les râteliers d’un pouvoir usurpé finissant », a asséné le responsable de Pastef.
Commentaires (87)
Il n’existe aucune véritable équivalence entre Waly Diouf Bodian et M. Moussa Diop, pas même au regard des principes socioculturels qui régissent la moralité, la dignité, ainsi que l’importance de préserver son honneur et le respect de soi. Waly a été, et demeure, membre du parti Pastef ; on ne saurait en dire autant de l’autre, qui s’est successivement rallié aux camps de Wade, de Macky et, désormais, de Kiiray. Or, durant toute cette période, ces trois factions se sont âprement affrontées, qu’il s’agisse de conserver le pouvoir ou de s’en emparer. Dans un tel contexte, il est impossible d’expliquer, à moins d’y voir une attitude empreinte de duplicité ou de manœuvres tortueuses, comment quelqu’un a pu, de manière constante, demeurer dans les rangs du pouvoir, en s’accrochant à sa position malgré les multiples changements de régime successifs.
#je ne suis pas sérère
En quoi, nous, LES LÉBOUS, sommes concernés dans le crêpage de chignons entre politiciens ?!
Dis-moi, tu as dû être TRAUMATISÉ par un Lébou pour vouloir enfermer TOUTE une communauté aussi DIGNE et ACCUEILLANTE que les LÉBOUS à des clichés d’aussi bas étages.
D’autant plus que ni cette dame ni aucun des protagonistes ( sérère, diola et al-pular ), n’est « LÉBOU »
Arrête TES CONNERIES !
C’EST PRIMAIRE et HAINEUX !!!
Redescend !
Le sujet n’est pas de savoir si les Lébou sont ceci ou cela !
Maintenant, c’est quoi ton problème?
Si tu veux faire le DAHWA va refaire TON ÉDUCATION qui te servira de BASE et de bagages pour APPRENDRE à COMMUNIQUER avec RESPECT !
RIEN À FOUTRE DE ta vérité !!!!
Et, projetant sur vos interlocuteurs vos tares et COMPLEXE d’INFÉRIORITÉ, vous cherchez à combler vos déficit en dévalorisant autrui.
VA TE SOIGNER MON AMI !!!
Le NDEUPAKAT que je suis, sais une chose: DES QUALITÉS QUI FONT PARVENIR À LA PROXIMITÉ DU TOUT-PUISSANT,« REUYE » bookoussi »
Certains comme moi, qui viennent sur ce forum le font pour échanger dans la CONVIVIALITÉ et le RESPECT sur le Sénégal et son actualité.
Tout ce qui est mauvais chez les autres se trouvent chez vous .
Si tu es un musulman essaie de te repentir le ndeupp et autres c'est du shirk, si tu n'es pas orgueilleux tu ne devrais pas défendre le taghut en étant musulman , même les alcooliques et autres ndialokatt savent ce qu'ils font est interdit et ne défendent pas ces actes bannis
Vous m’avez m’a permis de mieux connaître de grands sportifs.
RACAILLE+CANAILLE+FRIPOUILLE= PAGAILLE
Pagne de mbeur
Cela n honore pas l assemblée nationale encore moins. La république et de sucroit quand on est la sœur de gris bordeaux on ne doit pas se permettre d insulter a tort et a travers
J invite les leaders du pastef a organiser des séances de formation pour éduquer leurs députés qui n’ont pas de civisme
Sére veut dire pagne
Pas sœur de mbeur
La sœur de mbeur en plus est tellement arrogante quand elle parle on dirait maîtresse du monde elle oublie qu’elle est une simple dipité que son mandat expire dans 2 semaines
et qu'en est-il de ceux qui frequentent le Palais avec l'esprit de mbeur, sans meme jamais etre montés sur l'arene ? 😂
sinon comment va la petite Kiraye ? toujours en couveuse ? ho hoooo ! 😢 courage!
on peut etre consideré comme noble sans jamais se prendre pour un etre superieur. tout est dans la nuance 🙏
Moi je ne l’ai jamais vu sur un gros dossier.
Dafay mbauw rék mom ak Abdoulaye Tine.
Ay hoss katou PMU laniou tahawalou rék.
Ils viennent di nap le broussard de Ndiaganiaw.
Moussa Diop comme tous les politiciens de Podor sont malhonnêtes, hypocrites et arrogants. Moussa Diop, Aissata Tall Sall, Cheikh Omar Hane, etc…
De vrais manipulateurs!
On demande au frère du chanteur de ne pas réagir .
Nous, Sénégalais, pays de Cheikh Anta Diop, l'homme qui a rendu sa dignité à tout homme noir, pays de Cheikh Ahmadou Bamba le 1er et le plus grand appôtre de la paix, nous ne devons pas rester les bras croisés. Manifestons et montrons que nous désapprouvons ces agressions et assassinats délibérés.
il faut dissoudre Assemblée et traire le gland d'OusSunko
Aussi Nous voulons que Adji Sarr nous soigne au salon agrément où elles massent le gland.;.;
il faut dissoudre Assemblée et le gland d'OusSunko
Aussi Nous voulons que Adji Sarr nous soigne au salon agrément où elles massent le gland.;.;
il faut dissoudre Assemblée et le gland d'OusSunko
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