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Politique

"Sœur de mbeur" : Waly Diouf Bodian dézingue Me Moussa Diop

Auteur: Seneweb-News

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"Sœur de mbeur" : Waly Diouf Bodian dézingue Me Moussa Diop

"Sœur de mbeur" : Waly Diouf Bodian dézingue Me Moussa Diop

« L’Assemblée nationale est un laboratoire de confection des lois. Mais, pas pour venir y mettre des sœurs de "Mbeur" (lutteurs) qui insultent les gens. » Cette déclaration de Me Moussa Diop, hier, sur le plateau de l’émission Jakaarlo de la TFM, n’est visiblement pas passée auprès de Waly Diouf Bodian.

Le responsable de Pastef a vivement réagi aux propos de l’avocat, membre du parti présidentiel, estimant qu’il avait franchi une ligne rouge en s’attaquant à l’origine familiale d’une députée.

« Attaquer les gens à travers leur origine ou leur famille est une ligne rouge qu’il faut éviter de franchir en politique. Apparemment, Maître Moussa Diop ne l’a pas compris en traitant une de nos députées de “sœur de mbeur” », a-t-il répliqué.

Waly Diouf Bodian ne s’est toutefois pas arrêté là. Il a poursuivi sa charge contre l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, avec une réplique particulièrement acerbe.

« Veut-il nous dire qu’il est indigne ou infamant d’être la sœur d’un lutteur ? Il vaut en tout cas mieux être la sœur d’un lutteur qu’être un avocaillon raté qui mange à tous les râteliers d’un pouvoir usurpé finissant », a asséné le responsable de Pastef.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Me Moussa Diop a déclaré sur TFM que l'Assemblée nationale n'est pas un lieu pour "des sœurs de Mbeur qui insultent les gens". - Waly Diouf Bodian a réagi en affirmant qu'attaquer les gens à travers leur origine ou leur famille est une ligne rouge à ne pas franchir en politique. - Waly Diouf Bodian a répliqué que mieux vaut être la sœur d'un lutteur qu'« un avocaillon raté qui mange à tous les râteliers d'un pouvoir usurpé finissant ».
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Commentaires (87)

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    Darkpenguin ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Comparer ces deux hommes relève, purement et simplement, du sacrilège, que ce soit dans un contexte politique ou autre. Agir ainsi constitue un affront aux règles de la décence et revient à faire la promotion de la médiocrité ; le simple fait de les placer côte à côte sert, en réalité, à mettre en avant une promotion pour l’ancien membre de l’APR , désormais membre de « Kiiray ».
    Il n’existe aucune véritable équivalence entre Waly Diouf Bodian et M. Moussa Diop, pas même au regard des principes socioculturels qui régissent la moralité, la dignité, ainsi que l’importance de préserver son honneur et le respect de soi. Waly a été, et demeure, membre du parti Pastef ; on ne saurait en dire autant de l’autre, qui s’est successivement rallié aux camps de Wade, de Macky et, désormais, de Kiiray. Or, durant toute cette période, ces trois factions se sont âprement affrontées, qu’il s’agisse de conserver le pouvoir ou de s’en emparer. Dans un tel contexte, il est impossible d’expliquer, à moins d’y voir une attitude empreinte de duplicité ou de manœuvres tortueuses, comment quelqu’un a pu, de manière constante, demeurer dans les rangs du pouvoir, en s’accrochant à sa position malgré les multiples changements de régime successifs.
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    lol il y a 1 jour
    Un mdeur qui gagne honnêtement sa vie vaut mieux qu’un neddo ko banditisme éternel transhumant..Moussa Diop ne pèse pas 0,0001% vrai politiciens de salon qui veut sa part du gâteau
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    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Me Moussa Tothie tothie on devrait le nommer. Autant je déteste reug reug Bodian, autant je suis ulcéré par les déclarations de Me Moussa tothie tothie Diop le gaffeur. Chasue fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour débiter des conneries. Les lutteurs, pour sûr, vont bander leur muscle.
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    Histoires il y a 1 jour
    Cette soeur mbeur comme une lebbou sagua sagua insulte elle insulte tout le monde
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    dommage il y a 1 jour
    ce n'est vraiment pas très intelligent, ni correct de la part de moussa diop, quelqu'un qui aspire à diriger les sénégalais ne devraient pas avoir à minimiser n'importe quelle couche sociale, ni ethnie, ni métier, etc, il va se mettre à dos certains lutteurs pour rien, c'est un homme malheureusement très incorrect, à la limite même impoli, on dirait des fois un adolescent fougueux, certains adultes ont un problème d'âge mental très limité pour passer leur temps à débiter certaines conneries, quelle honte
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    Dykha il y a 1 jour
    Waly Diouf Bodian, Guy Marius Sagna et cie préfèrent Sonko aux intérêts du Sénégal
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    Lebou il y a 1 jour
    @Histoires  En tout cas un lebou ne trahi jamais comme le kaw kaw qui a trahi et nommé son ami charetier Mor Sarr ministre conseiller..Nous avons la citoyenneté française et on a commencé a voté au 17e siècle en ce moment tes parents thiedos vivaient a l'état sauvage 😃😃
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    pfff il y a 1 jour
    toi tu veux diriger les gens et tu n'as rien pensé de mieux, que de les mépriser, il y a certaines personnes qui devraient éviter d'ouvrir leurs gueules car à chacune de leurs sorties ça débite que de la m....de
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    Dégoûté il y a 1 jour
    @dommage  Quand vous le considerez comme quelqu'un qui aspire à diriger ce pays,vous lui donner beaucoup,excessivement d'importance. En effet,son rêve le plus fou est d'avoir 1%des suffrages.
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    chttt il y a 1 jour
    voilà comment on peut faire perdre à diomaye tout l'electorat mbeurr et leurs familles réunies, sans parler des supporters et autres proches, c'est juste pour dire à quel point ils sont cons
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    Abdé il y a 1 jour
    Moussa Diop est juste idiot. On peut être soeur de mbeug est être ingénieure,. avocate, médecin... Diomaye est tombé bien bas
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    Dof yi il y a 1 jour
    @Lebou  Il faut arrêter vos conneries les lebous sont des humains comme tous , il y'en a qui font du bien d'autres forniquent , trahissent et aussi la majorité sont des bokalekattes diammoukattou kheureum en sacrifiant autre qu'Allah en invoquant les djinns
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    conrekk il y a 1 jour
    @Histoires  moussa diop attaque les mbeurs et toi les lébous et après vous voulez gagner des élections en méprisant et insultant une large partie de la population, tant mieux, vous allez vous anéantir tout seuls, vos ennemis n'auront même pas besoin de bouger le petit doigt
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    Lebou il y a 1 jour
    @Dof yi  Apparemment tu es un broussard taliban ou pseudo Ibadou lol mais seule dans l’ethnie sérère que l’on trouve des païens au 21e siècle.Les vrais bokalekat sont vos faux saltigués a la vieille de chaque hivernage ils se regroupent di doul rek certainement ce sont ces thiedos qui ont promis au traître Diomaye un second mandat qu’il n’aura même pas en rêve😂
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    okkk il y a 1 jour
    pourtant dé, aux joj, nos 2 premières médailles d'or nous viennent de la lutte qui est notre sport national, je me demande ce que moussa diop a apporté au sénégal de plus que la lutte, à part sa si grande gueule qu'il n'ouvre que pour proférer des imbécilités, un gars tellement hautain, quand tu le regardes parler même tu te demandes s'il lui arrive d'aller aux toilettes, continuez de mépriser les gens comme d'habitude, demain il fera jour
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    Dof yi il y a 1 jour
    @Lebou  Je voulais juste te remettre dans le droit chemin pour te montrer que l'on trouve de de bonnes et des mauvaises personnes chez tous les groupes. Les sérères diammoukatou kheureum ne font pas croire aux gens qu'ils sont les meilleurs que les autres , ex chez toi on trouve des diammoukatou kheureum invoquant les djinns comme leuk daour mame ndiare mame coumba castel mame coumba lamb 'donc balaie devant ta cour ,
    #je ne suis pas sérère
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    LÉBOU Teungueth il y a 1 jour
    @Histoires  Qu’est-Ce que LES NOBLES LÉBOU viennent faire là ???

    En quoi, nous, LES LÉBOUS, sommes concernés dans le crêpage de chignons entre politiciens ?!

    Dis-moi, tu as dû être TRAUMATISÉ par un Lébou pour vouloir enfermer TOUTE une communauté aussi DIGNE et ACCUEILLANTE que les LÉBOUS à des clichés d’aussi bas étages.

    D’autant plus que ni cette dame ni aucun des protagonistes ( sérère, diola et al-pular ), n’est « LÉBOU »

    Arrête TES CONNERIES !

    C’EST PRIMAIRE et HAINEUX !!!
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    Lébou Teungueth il y a 1 jour
    @Dof yi  Tu as la tête ailleurs, mon ami !!!

    Redescend !

    Le sujet n’est pas de savoir si les Lébou sont ceci ou cela !
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    LÉBOU Teungueth il y a 1 jour
    @Dof yi  Je suis LÉBOU et NDEUPAKAT !

    Maintenant, c’est quoi ton problème?

    Si tu veux faire le DAHWA va refaire TON ÉDUCATION qui te servira de BASE et de bagages pour APPRENDRE à COMMUNIQUER avec RESPECT !

    RIEN À FOUTRE DE ta vérité !!!!
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    Lébou Teungueth il y a 1 jour
    @Dof yi  Vous donnez l’impression d’une personne qui a une PIÈTRE CONSCIENCE de lui-même.

    Et, projetant sur vos interlocuteurs vos tares et COMPLEXE d’INFÉRIORITÉ, vous cherchez à combler vos déficit en dévalorisant autrui.

    VA TE SOIGNER MON AMI !!!

    Le NDEUPAKAT que je suis, sais une chose: DES QUALITÉS QUI FONT PARVENIR À LA PROXIMITÉ DU TOUT-PUISSANT,« REUYE » bookoussi »

    Certains comme moi, qui viennent sur ce forum le font pour échanger dans la CONVIVIALITÉ et le RESPECT sur le Sénégal et son actualité.
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    Dof yi il y a 22 heures
    @Lébou Teungueth  Je n'ai rien contre votre peuple , il faut s'en prendre à votre parent qui utilise le nom de votre ethnie pour s'en prendre aux kaw kaw et aux sérères.
    Tout ce qui est mauvais chez les autres se trouvent chez vous .
    Si tu es un musulman essaie de te repentir le ndeupp et autres c'est du shirk, si tu n'es pas orgueilleux tu ne devrais pas défendre le taghut en étant musulman , même les alcooliques et autres ndialokatt savent ce qu'ils font est interdit et ne défendent pas ces actes bannis
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    Jas il y a 1 jour
    Oh il redevient bavard ce waly dénutri physiquement et intellectuellement avec un visage emacié dans un contexte de deshydratation généralisée. Quelle honte le pastef, parti dirigé par un obsédé et ambulant sexuel, menteur et baiseur de danguines bou ame avc, corrupteur de jeunes filles, grande gueule arrogant, suffisant mais incompétent
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    Pipo il y a 1 jour
    En tous les cas la sœur du mbeur est très impolie elle ne fait que insultait et dire ma sœur d un mbeur c edt pas insultant bayilene complexe sœur d un mbeur ou est le mal
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    pfff il y a 1 jour
    mais minimiser les mbeur pour se venger de la soeur d'un seul mbeur, c'est tout sauf intelligent, tu perds des voix sans le savoir, car là que ça soit les lutteurs, leurs supporters, amis et familles, tous se sentent insultés et après tu vas leur demander de voter pour toi, il n'y a pas plus bêtes que de tels propos pour un politcien, ça se fusille tout seul
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    Lebou il y a 1 jour
    L’époque où les Sénégalais étaient fans des pseudo-intellectuels est de révolue . Ces faux types ont pourtant été démystifiés. Il fut un temps où l’espace politique était laissé à la merci des soi-disant intellectuels, tandis que le bas peuple se contentait de discuter de lutte. Avec l’avènement de Sonko, même les marchands ambulants discutent désormais de la loi de finances rectificative (LFR). La politique des invectives et des complots de bas étage est révolue. Tant que cette racaille d’opposants ne fera pas son deuil de ses anciennes pratiques et ne mettra pas en place un nouveau logiciel politique, Sonko restera toujours maître du jeu.Même si toute l’opposition se réunissait derrière le traître kaw kaw Pastef aurait au moins 140 députés..,Allah n’aime disait le traître Idrissa Seck 😂
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    Momo2 il y a 1 jour
    Donc ont peut juger une personne à travers un membre de sa famille ? Pourtant il y avait un président dont le frère est un grand ivrogne, est-ce qu’on l’appelait « frère de mandikate » ? Pourtant les lutteurs sont des pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, maçons, peintres, menuisiers, bref, de grands travailleurs, par exemple parmi les anciens, mame gorgui Ndiaye travaillait à la SONEES (j’ai eu la chance de passer souvent dans son bureau lors de mon stage de pré-embauche comme cadre en 1991), Ousmane Ngom travaillait à la SAED (jeune élève, j’allais le contempler devant la porte d’entrée de cette société à Saint-Louis) Toubabou Dior mécanicien (je lui ai parlé au téléphone pour un moteur de camion, il était l’un des plus grands fournisseurs au Sénégal), Manga 2 prof d’EPS, Dame Sougher éleveur, pour ne citer que ceux-là. Quant aux plus jeunes stars, Franc est un feraiilleur, Reug-Reug un pêcheur, etc. La lutte nous a honoré aux jeux olympiques avec Double-Less, aux championnats d’Afrique avec tant de ténors, et récemment aux JOJ où elle nous a rendus tous fiers. Cet homme a insulté tous les lutteurs et leurs parents, et plus grave sur un plateau de la télé du plus grand fans de Moustapha Gueye. Sur une télé à vocation culturelle, il a insulté tous les artistes, y compris ceux qui l’ont invité et qui pourtant vivent du travail du plus grand chanteur sénégalais. Parmi les enfants de lutteurs, je connais des ingénieurs, médecins, professeurs, des gens beaucoup plus diplômés et compétents que Moussa DIOP. Tiens, sait-il que le frère de Yekini est un éminent général dans notre gendarmerie ? Ose-t-il l’appeler « frère de mbeur » ? Rien de surprenant chez cet idiot qui avait demandé de décaper l’autoroute Ila Touba, qui a fait la prison pour des mensonges. La vraie justice commencera par l’expropriation de APR des terres de Dakar Dem Dik et la poursuite de Moussa DIOP pour spoliation et détournement d’objectif en tant que DG.
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    Jean-le-fou il y a 1 jour
    "Mon stage de pre-embauche" nous suffisait largement. Le surplus c'est de la vantardise. Il y'a du tout dans ce forum... dans la modestie.
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    Momo2 il y a 1 jour
    @Jean-le-fou  C’est pour montrer que les « mbeurs » sont appréciés par des gens plus instruits, plus âgés et plus expérimentés que ce gars qui les méprise. Quant à toi, tu dois être un complexé, si tu es nul c’est pas ma faute.
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    Lébou Teungueth il y a 1 jour
    @Momo2  Merci pour ce riche post qui nous aidera certainement à éviter le jugement hâtif.

    Vous m’avez m’a permis de mieux connaître de grands sportifs.
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    Lam il y a 1 jour
    Y a beaucoup plus de la racaille,de la canaille et de la fripouille dans pastef que de gens de foi,de valeur, de tenue et de retenue. En termes clairs pastef manque énormément de gens ÉDUQUÉS.
    RACAILLE+CANAILLE+FRIPOUILLE= PAGAILLE
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    Sénégal reck il y a 1 jour
    Il y'a des gens on dit aujourd'hui qu ils sont sortis de l ENA. N oubliez pas qu ils font parti du quota réservé par le Président Wade au MFDC après des négociations.
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    Yacine Nd il y a 1 jour
    j'ai pensé à l'énarque qui ne sait pas lire, borom "déclinaisons quinquinnaux"
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    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Brame Souleye Diop faisait partie de ce quota en tant que président de UJTL.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Danguinesque..un ramassis de détritus ces moutons du client
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    Badou il y a 1 jour
    Sére de mbeur
    Pagne de mbeur
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    ModouModou il y a 1 jour
    Je ne comprends pas le PASTEF. Ils boycottent la TFM mais ils regardent leurs émissions. C’est dommage que y’a personne chez eux qui corrige les erreurs de Sonko. En politique tous les moyens de s’exprimer sont bons surtout quand c’est gratuit. La politique à horreur du vide.
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    Sen il y a 1 jour
    moi perdonellement depuis presqu une annee.. je ne regarde plus cette emission..
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    lol il y a 1 jour
    @Sen  c ton droit c sure!!!
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    Halima il y a 1 jour
    Il fait que les députés du pastef arrêtent d insulter copieusement les monstres en travaux de commission
    Cela n honore pas l assemblée nationale encore moins. La république et de sucroit quand on est la sœur de gris bordeaux on ne doit pas se permettre d insulter a tort et a travers
    J invite les leaders du pastef a organiser des séances de formation pour éduquer leurs députés qui n’ont pas de civisme
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    Liz il y a 1 jour
    Je suis tout autant sidérée par l’attitude de certaines dames à l’Assemblée nationale, qui se laissent instrumentaliser pour faire la sale besogne, que par la stigmatisation dont fait preuve Me Moussa Diop. Deux comportements qui interrogent sur le sens de la responsabilité, à l'hémicycle, le respect de la dignité humaine et la décence dans le débat politique pauvre Sénégal sa Jaboot gui doyna war
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    Koro il y a 1 jour
    moussa diop doit rendre des comptes sur comment l'apr s'est accaparé des mille metres carres de ddd pour construire son siege
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    NIITSN il y a 1 jour
    Cette sœur de mœurs insulte tout le monde.
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    Ok il y a 1 jour
    Ça ne donne pas le droit de mépriser les mbeurs, il ne faudra pas compter après sur eux le moment venu, ni sur leurs familles et proches
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    Karma il y a 1 jour
    Reug Reug Bodian n’a rien compris
    Sére veut dire pagne
    Pas sœur de mbeur
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    Top il y a 1 jour
    Mdrr pourtant moussa diop a raison
    La sœur de mbeur en plus est tellement arrogante quand elle parle on dirait maîtresse du monde elle oublie qu’elle est une simple dipité que son mandat expire dans 2 semaines
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    conrekk il y a 1 jour
    il a un problème avec la soeur du mbeur mais il insulte tous les autres mbeurs et leurs familles, après il va vouloir qu'ils votent pour lui par exemple, j'espère aussi qu'il n'a pas de gardes du corps mbeur, en réalité il a été très con de dire une chose pareille, vous minimisez les gens, vous en faites vos ennemis, c'est simple
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    Souta il y a 1 jour
    Moussa Diop est le prototype de l'intellectuel senegalais egaé qui devellope une cerataine condescendance à l'endroit de ceux qu'ils considerent commre des illetrés et pourtant lui en tant que juriste ne devait pas ignorer que l"assemblee nationale doit etre la photographie de la configuration sociologique de notre communauté dans sa diversité. Et voilà donc qu'il nous admînistre une fois de plus la preuve de son inculture
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    Agaye il y a 1 jour
    Cet avocat au ras des pâquerettes, grisé par sa nomination semble avoir oublié d’où il vient. Son ascension sociale lui serait-elle montée à la tête au point de transformer cette promotion en une démonstration d’arrogance et de mépris revanchard ?
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    Soldat il y a 1 jour
    Et pourtant quand il parlait de Bineta mécanicien, les mécaniciens n'avaient rien dit.
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    Ddr il y a 1 jour
    Ce WDB, il oublie lorsque son mentor traitait Farba Ngom de guewel ? Non il y a quelque chose dans la tête d’un pastefenn qui ne tourne pas rond. Ils traitent AS et NKN de càggà oubliant que leur mentor fréquentait un lieu peu recommandable. Ils traitent certaines personnes de menteurs oubliant que il suffit d’aller sur Google pour voir qui le plus grand menteur du Sénégal. Les exemples sont nombreux
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    Boss il y a 1 jour
    Et tu trouves normal d'insulter à longueur de journée le Président de tous les sénégalais? Sois cohérent.
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    Boy town il y a 1 jour
    Faudrait il le rappeler que le père de Diomaye est paysan sa mère femme au foyer…ce gars est intellectuel idiot.Voila pourquoi Cheikh Bara Ndiaye est mille fois plus écouté que ces intellectuels aux diplômes douteux !
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    lol il y a 1 jour
    je suis totalement daccord avec Waly Diouf Bodian. c sure la declaration du gar est vraiment inutile. senegal malheureusement on a une maniere de minimiser les gens car diangou niou et consort. mais amneu aye niite comme abdou nguer, diangoul mais qui est quand mm tres pertinent. mon seul soucis egalement avec sa declaration c qu elle aurait eu plus de poids, si lorsque son chef a parle de Adji Sarr en la traitant de Danguine, il etait egalement sorti pour le recadrer, malheureusement on dirait que leur offusquement est selectif. malgre cela je suis daccord avec le principe
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    Pauvre Kiiraay il y a 1 jour
    Voilà le genre de bêtises d'anciens Apéristes peuvent nuire au Parti du Président Kiiraay du Président Diomaye. Tous les Mbeurs sont devenus Pastef à partir de cette connerie de sortie de l'ancien DG de DDD de Macky et nouveau DG de Diomaye. Quelle injustice envers les authentiques " soldats de la révolution" qui ont porté le Président Diomaye au pouvoir.
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    Mepris il y a 1 jour
    Il est vraiment méprisant ce type ! Si je le comprends bien, être un parent d'un mbeur c'est un déshonneur ? Tiey Yalla!
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    ce zoo de chiens étaient moins ému pour GUENON
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    Reponse a senegal rek il y a 1 jour
    Toi tu es le plus grand tribaliste parmi les commentateurs de seneweb , des qu'on parle d'un bodiang coly , badji , sane etc...... hop le reflex tribaliste surgit , plus idiot et haineux qu'un tribaliste ca n'existe pas .
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    Boursine il y a 1 jour
    La sœur de Gris s'il ne veut pas être attaquée qu'elle quitte la politique. Nous sommes en politique je ne sais pas pourquoi le pastef refuse le débat contradictoire
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    nono il y a 1 jour
    il n'a pas attaqué la soeur de gris, il a attaqué les mbeurs, il ne faut pas jouer aux cons, il a littéralement méprisé les mbeurs qui ne lui ont rien fait juste pour se venger de la soeur d'un seul mbeur, qu'il assume sa connerie, ça va lui coûter cher
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    md il y a 1 jour
    ce mossa diop est simplement un raté!
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    Zal il y a 1 jour
    Effectivmen rafetoul daffa dioum certainement ca n s dit pas khebel lay gena ndirou nioune nieup ay nit kesse laniou keneu genoufi keneu yalla rek kham en tt k il doit presenter ses excuse il aurai s excuser le mem momen e rectifier accepter son erreur es sign d grandeur
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    Honti il y a 1 jour
    Et quand cette pauvre deputee accusait le ministre de la santé de ne pas être senegalais ou étiez vous?
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    Peuple il y a 1 jour
    Les feraillins sont très petits. Respect honorable Awa 🙏👍
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    ??!? il y a 1 jour
    si la "soeur d'un mbeur" pose probleme a l'assemblee, que fait-on de la "soeur d'un avocat" ? on lui demande aussi de deposer le 'code penal ' à l'entree?!

    et qu'en est-il de ceux qui frequentent le Palais avec l'esprit de mbeur, sans meme jamais etre montés sur l'arene ? 😂
    sinon comment va la petite Kiraye ? toujours en couveuse ? ho hoooo ! 😢 courage!
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    Suffisance il y a 1 jour
    Moussa Diop est-il un torodo? Souvent,beaucoup de torodos se croient supérieurs à tout autre être humain.Quelle suffisance !
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    ?!?? il y a 1 jour
    attention à ne pas confondre celui qui se croit au-dessus des autres et celui que les autres ont choisi de placer au-dessus
    on peut etre consideré comme noble sans jamais se prendre pour un etre superieur. tout est dans la nuance 🙏
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    Tanakan il y a 20 heures
    Moussa Diop barreau de Paris hahaha.
    Moi je ne l’ai jamais vu sur un gros dossier.
    Dafay mbauw rék mom ak Abdoulaye Tine.
    Ay hoss katou PMU laniou tahawalou rék.
    Ils viennent di nap le broussard de Ndiaganiaw.
    Moussa Diop comme tous les politiciens de Podor sont malhonnêtes, hypocrites et arrogants. Moussa Diop, Aissata Tall Sall, Cheikh Omar Hane, etc…
    De vrais manipulateurs!
  • avatar
    Thiey il y a 1 jour
    Il dit ces conneries sur le plateau de télé qui appartient à un chanteur qui était ministre de la république.
    On demande au frère du chanteur de ne pas réagir .
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    Deugg il y a 1 jour
    Sacré kirayens😂😂😂
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    GO il y a 1 jour
    moussa diop apr moussa pastef moussa kiray moussa wakh ndiankhoum moussa del nopi comme meno wakh
  • avatar
    Bababé il y a 1 jour
    Trump et Netanyahu veulent encore agresser Téhéran avant la fin novembre 2026. Trump, sous le chantage Sioniste Epstein Files, est aller trop loin dans cette agression injustifiée, il essaie de trouver une sortie honorable de ce bourbier. Netanyahu lui, tente d'éviter de répondre aux accusations de corruption. C'est comme Sarkozy qui a monté des alibis falacieux pour assassiner Kadafi et détruire la Lybie rien que pour sauver sa peau face à son accusation dans l'affaire des fonds lybiens.
    Nous, Sénégalais, pays de Cheikh Anta Diop, l'homme qui a rendu sa dignité à tout homme noir, pays de Cheikh Ahmadou Bamba le 1er et le plus grand appôtre de la paix, nous ne devons pas rester les bras croisés. Manifestons et montrons que nous désapprouvons ces agressions et assassinats délibérés.
  • avatar
    Diouf Adji Sorralé il y a 1 jour
    Aussi Nous voulons que Adji Sarr nous soigne au salon agrément où elles massent le gland.;.;
    il faut dissoudre Assemblée et traire le gland d'OusSunko

    Aussi Nous voulons que Adji Sarr nous soigne au salon agrément où elles massent le gland.;.;
    il faut dissoudre Assemblée et le gland d'OusSunko

    Aussi Nous voulons que Adji Sarr nous soigne au salon agrément où elles massent le gland.;.;
    il faut dissoudre Assemblée et le gland d'OusSunko
  • avatar
    Momo2 il y a 1 jour
    Si tu savais tout ce que le gland de ton père à fait, tu ferais preuve de politesse. Respecte les lecteurs au moins.
  • avatar
    Pape il y a 20 heures
    Je condamne les propos de bas étage de l’avocat. Mais, ce monsieur de PASTEF là, qui se permet de donner des leçons, il a dit pire !!! Plusieurs fois. Il a le feu dans la bouche.
  • avatar
    Xeme il y a 19 heures
    Les textes de Xeme sont systématiquement censurés. Depuis 2011 la même méthode n'a pas réussi à me faire renoncer à la vérité.
  • avatar
    Lébou Teungueth il y a 14 heures
    Pourtant, vos post et interventions sont instructifs.

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NÉCROLOGIE

FADILOU DIOP
In MemoriamFADILOU DIOPDate de Deces: 23 octobre, 1986🤲 15 prières · 💬 21 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

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