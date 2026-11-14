Politique

Auteur: Seneweb-News

"Sœur de mbeur" : Waly Diouf Bodian dézingue Me Moussa Diop

« L’Assemblée nationale est un laboratoire de confection des lois. Mais, pas pour venir y mettre des sœurs de "Mbeur" (lutteurs) qui insultent les gens. » Cette déclaration de Me Moussa Diop, hier, sur le plateau de l’émission Jakaarlo de la TFM, n’est visiblement pas passée auprès de Waly Diouf Bodian.

Le responsable de Pastef a vivement réagi aux propos de l’avocat, membre du parti présidentiel, estimant qu’il avait franchi une ligne rouge en s’attaquant à l’origine familiale d’une députée.

« Attaquer les gens à travers leur origine ou leur famille est une ligne rouge qu’il faut éviter de franchir en politique. Apparemment, Maître Moussa Diop ne l’a pas compris en traitant une de nos députées de “sœur de mbeur” », a-t-il répliqué.

Waly Diouf Bodian ne s’est toutefois pas arrêté là. Il a poursuivi sa charge contre l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, avec une réplique particulièrement acerbe.

« Veut-il nous dire qu’il est indigne ou infamant d’être la sœur d’un lutteur ? Il vaut en tout cas mieux être la sœur d’un lutteur qu’être un avocaillon raté qui mange à tous les râteliers d’un pouvoir usurpé finissant », a asséné le responsable de Pastef.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Me Moussa Diop a déclaré sur TFM que l'Assemblée nationale n'est pas un lieu pour "des sœurs de Mbeur qui insultent les gens". - Waly Diouf Bodian a réagi en affirmant qu'attaquer les gens à travers leur origine ou leur famille est une ligne rouge à ne pas franchir en politique. - Waly Diouf Bodian a répliqué que mieux vaut être la sœur d'un lutteur qu'« un avocaillon raté qui mange à tous les râteliers d'un pouvoir usurpé finissant ».