Politique

Auteur: Khady Ndoye

Sortie de Sonko : El Hadji Mansour Diop et Marie Teuw Niane lui répondent par des messages cinglants

La sortie du président de PASTEF, Ousmane Sonko, suscite des réactions au sein de la mouvance présidentielle. Dans la foulée de sa prise de parole, deux responsables de Kiiraay, El Hadj Mansour Diop et Marie Teuw Niane, ont publié des messages critiques.

Directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec, El Hadj Mansour Diop s’est adressé aux militants de PASTEF à travers un message sans équivoque : « À tous les Patriotes républicains, mettez ces cartes dans la corbeille ». Il accompagne sa publication d’un slogan qui met en avant la poursuite du projet politique : « Le PROJET en marche avec la patrie d’abord ».

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De son côté, Marie Teuw Niane, directeur de cabinet du président de la République, a choisi une formule particulièrement critique pour commenter la situation. « La maladie infantile de la soif du pouvoir », a-t-il écrit.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - El Hadj Mansour Diop, directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec, a demandé aux militants de PASTEF de mettre leurs cartes dans la corbeille. - Il a accompagné son message du slogan « Le PROJET en marche avec la patrie d'abord ». - Marie Teuw Niane, directeur de cabinet du président de la République, a commenté la situation en écrivant « La maladie infantile de la soif du pouvoir ».