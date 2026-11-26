Politique

Auteur: Mouhamed CAMARA

Sortie d'Ousmane Sonko : la pique de Seydina Oumar Touré

​Ancien proche de Pastef aujourd'hui dans la mouvance présidentielle, le DG des ASP n'a pas tardé à réagir à la déclaration du leader du principal parti de l'opposition.

​Sur le réseau social Facebook, Seydina Oumar Touré a évoqué l'invite d'Ousmane Sonko aux différentes sections de Pastef à faire adhérer le maximum de Sénégalais au sein du parti. « "Ouverture" est le terme qu'ils emploient pour accueillir leurs nouveaux adhérents au sein de leur parti politique. En revanche, ceux qui choisissent de rejoindre le président de la République sont aussitôt qualifiés de transhumants et de profiteurs. Ainsi, pour être considéré comme patriote, honnête, sincère et loyal, il faudrait nécessairement appartenir à leur ensemble. À en croire ces personnes... », a critiqué l'ex-capitaine de la gendarmerie aujourd'hui à la tête des ASP.

A lire aussi : "« Le 2 décembre à 00h 00, j’aurais signé le décret » : Ousmane Sonko met au défi Diomaye Faye"

​« Heureusement, la majorité des Sénégalais a compris ces manipulations. Dieu, dans Sa justice, arbitrera sûrement, et très bientôt », a ajouté Seydina Oumar Touré. Cet arbitrage pourrait survenir lors des prochains mois, avec les élections locales. Durant sa déclaration ce jeudi soir, Ousmane Sonko l'a d'ailleurs évoqué. « Il y aura forcément des élections en 2027 », a-t-il déclaré.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Seydina Oumar Touré, ancien proche de Pastef et DG des ASP, a réagi sur Facebook à la déclaration d'Ousmane Sonko appelant les sections de Pastef à faire adhérer le maximum de Sénégalais. - Il critique le fait que Pastef parle d'« ouverture » pour ses nouveaux adhérents tandis que ceux qui rejoignent le président de la République sont qualifiés de transhumants et de profiteurs. - Ousmane Sonko a évoqué lors de sa déclaration de jeudi soir qu'« il y aura forcément des élections en 2027 ».