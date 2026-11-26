Sortie d'Ousmane Sonko : la pique de Seydina Oumar Touré
Ancien proche de Pastef aujourd'hui dans la mouvance présidentielle, le DG des ASP n'a pas tardé à réagir à la déclaration du leader du principal parti de l'opposition.
Sur le réseau social Facebook, Seydina Oumar Touré a évoqué l'invite d'Ousmane Sonko aux différentes sections de Pastef à faire adhérer le maximum de Sénégalais au sein du parti. « "Ouverture" est le terme qu'ils emploient pour accueillir leurs nouveaux adhérents au sein de leur parti politique. En revanche, ceux qui choisissent de rejoindre le président de la République sont aussitôt qualifiés de transhumants et de profiteurs. Ainsi, pour être considéré comme patriote, honnête, sincère et loyal, il faudrait nécessairement appartenir à leur ensemble. À en croire ces personnes... », a critiqué l'ex-capitaine de la gendarmerie aujourd'hui à la tête des ASP.
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« Heureusement, la majorité des Sénégalais a compris ces manipulations. Dieu, dans Sa justice, arbitrera sûrement, et très bientôt », a ajouté Seydina Oumar Touré. Cet arbitrage pourrait survenir lors des prochains mois, avec les élections locales. Durant sa déclaration ce jeudi soir, Ousmane Sonko l'a d'ailleurs évoqué. « Il y aura forcément des élections en 2027 », a-t-il déclaré.
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