Politique

Auteur: Yandé Diop

Sorties de Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko livré ses vérités

Interpellé sur de prétendus contacts souterrains avec le chef de l'État, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a mis les points sur les i. Dans une sortie ferme, il dément toute rencontre secrète, officialise une rupture politique totale et renvoie l'arbitrage final aux citoyens lors des prochaines échéances électorales.

Ousmane Sonko ferme la porte aux spéculations sur d'éventuelles retrouvailles discrètes avec Bassirou Diomaye Faye. Interpellé sur les informations faisant état de contacts souterrains entre les deux hommes, le leader de Pastef se montre catégorique : depuis son départ de la Primature, il n'a plus aucun contact avec le chef de l'État. Pour lui, la rupture politique est désormais consommée et son dénouement appartient aux Sénégalais, qui auront le dernier mot dans les urnes. « Je n'ai aucun contact avec Diomaye depuis mon limogeage », affirme-t-il sans détour. Une réponse directe aux interrogations et aux informations relayées notamment par le journaliste Cheikh Yérim Seck sur les relations entre les deux anciens compagnons de lutte.

​Le leader des Patriotes rejette également les allégations selon lesquelles les deux responsables continueraient à se rencontrer discrètement, loin des regards. « Ceux qui veulent faire croire aux Sénégalais que nous nous voyons en douce ont tout faux », tranche-t-il. Au-delà du démenti, Ousmane Sonko assume ouvertement la séparation politique avec Bassirou Diomaye Faye. « Politiquement, le divorce est consommé », déclare-t-il, renvoyant désormais l'arbitrage de cette confrontation aux électeurs. « Ce sont les Sénégalais qui nous départageront dans les urnes et nous n'avons pas peur des urnes », ajoute-t-il.

​Mise en garde contre les démarches clandestines

​Cette référence au verdict électoral donne une autre dimension à sa sortie. Sonko ne semble plus miser sur une réconciliation politique entre les deux hommes, mais sur une confrontation démocratique devant les citoyens. Il affiche ainsi sa disponibilité à soumettre le différend politique au suffrage populaire.

​Le Premier ministre déchu met également en garde contre ce qu'il considère comme des manœuvres destinées à sonder ses intentions et à tester sa position auprès de sa base militante. Il affirme ne pas participer à des démarches clandestines sur le dos des militants et avance même une hypothèse : certaines personnes qui prétendent faciliter des rapprochements pourraient agir pour le compte de ceux qui cherchent à connaître ses véritables intentions. « Je ne suis pas dans ces complots sur le dos des militants », insiste-t-il, laissant entendre que les initiatives présentées comme des tentatives de rapprochement pourraient relever d'une stratégie de renseignement politique.

​Ousmane Sonko lève ainsi toute ambiguïté sur l'état de ses relations avec le président de la République. Entre démenti de contacts secrets, affirmation d'une rupture politique et renvoi aux urnes, son message est clair : il ne reconnaît aucune négociation parallèle avec Bassirou Diomaye Faye et entend laisser le peuple trancher.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko affirme n'avoir aucun contact avec Bassirou Diomaye Faye depuis son limogeage de la Primature. - Il dément les allégations de rencontres discrètes et déclare que le divorce politique est consommé. - Il renvoie l'arbitrage de cette confrontation aux Sénégalais dans les urnes et met en garde contre des démarches clandestines.