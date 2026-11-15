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Politique

Sorties de Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko livré ses vérités

Auteur: Yandé Diop

6870 Lectures 14 Commentaires | English
Sorties de Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko livré ses vérités

Sorties de Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko livré ses vérités

Interpellé sur de prétendus contacts souterrains avec le chef de l'État, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a mis les points sur les i. Dans une sortie ferme, il dément toute rencontre secrète, officialise une rupture politique totale et renvoie l'arbitrage final aux citoyens lors des prochaines échéances électorales.

Ousmane Sonko ferme la porte aux spéculations sur d'éventuelles retrouvailles discrètes avec Bassirou Diomaye Faye. Interpellé sur les informations faisant état de contacts souterrains entre les deux hommes, le leader de Pastef se montre catégorique : depuis son départ de la Primature, il n'a plus aucun contact avec le chef de l'État. Pour lui, la rupture politique est désormais consommée et son dénouement appartient aux Sénégalais, qui auront le dernier mot dans les urnes. « Je n'ai aucun contact avec Diomaye depuis mon limogeage », affirme-t-il sans détour. Une réponse directe aux interrogations et aux informations relayées notamment par le journaliste Cheikh Yérim Seck sur les relations entre les deux anciens compagnons de lutte.

​Le leader des Patriotes rejette également les allégations selon lesquelles les deux responsables continueraient à se rencontrer discrètement, loin des regards. « Ceux qui veulent faire croire aux Sénégalais que nous nous voyons en douce ont tout faux », tranche-t-il. Au-delà du démenti, Ousmane Sonko assume ouvertement la séparation politique avec Bassirou Diomaye Faye. « Politiquement, le divorce est consommé », déclare-t-il, renvoyant désormais l'arbitrage de cette confrontation aux électeurs. « Ce sont les Sénégalais qui nous départageront dans les urnes et nous n'avons pas peur des urnes », ajoute-t-il.

​Mise en garde contre les démarches clandestines

​Cette référence au verdict électoral donne une autre dimension à sa sortie. Sonko ne semble plus miser sur une réconciliation politique entre les deux hommes, mais sur une confrontation démocratique devant les citoyens. Il affiche ainsi sa disponibilité à soumettre le différend politique au suffrage populaire.

​Le Premier ministre déchu met également en garde contre ce qu'il considère comme des manœuvres destinées à sonder ses intentions et à tester sa position auprès de sa base militante. Il affirme ne pas participer à des démarches clandestines sur le dos des militants et avance même une hypothèse : certaines personnes qui prétendent faciliter des rapprochements pourraient agir pour le compte de ceux qui cherchent à connaître ses véritables intentions. « Je ne suis pas dans ces complots sur le dos des militants », insiste-t-il, laissant entendre que les initiatives présentées comme des tentatives de rapprochement pourraient relever d'une stratégie de renseignement politique.

​Ousmane Sonko lève ainsi toute ambiguïté sur l'état de ses relations avec le président de la République. Entre démenti de contacts secrets, affirmation d'une rupture politique et renvoi aux urnes, son message est clair : il ne reconnaît aucune négociation parallèle avec Bassirou Diomaye Faye et entend laisser le peuple trancher.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Ousmane Sonko affirme n'avoir aucun contact avec Bassirou Diomaye Faye depuis son limogeage de la Primature. - Il dément les allégations de rencontres discrètes et déclare que le divorce politique est consommé. - Il renvoie l'arbitrage de cette confrontation aux Sénégalais dans les urnes et met en garde contre des démarches clandestines.
Auteur: Yandé Diop
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Commentaires (14)

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    Senegalais ⭐ Top commentaire il y a 6 heures
    Dem si adji sarr nieuw di doul nann 10min la la mayy! Kou meusseu guiss malade bouy may docteur temps. Dans un pays normal vigile super marché sakh meunoko fa nekk. Tchimmm kou beugg lou bonne rek moyy topp kiiii
  • avatar
    Avis il y a 6 heures
    Seneweb depuis quelque temps votre francais laisse a desirer, c'est quoi dans le titre "...livré ses vérités..."
  • avatar
    Sénégalais il y a 3 heures
    Merci Madiambal de tes analyses.

    Sonko te confirme

    D'ailleurs il ne parle pas de tes accusations
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    Luno il y a 6 heures
    La parenthèse Diomaye va bientôt se refermer In Sha Allah! Tenons bon rek
  • avatar
    Mike il y a 6 heures
    Oooooh
    Ooooooh
    Oooooooh
    Reponds d'abord à Madiambal
  • avatar
    Hhh il y a 6 heures
    madiambal dé cheikh bara késsé doynaa si momme, monguikoyy beugu rayy, sonko ne se rabaissera jamais à répondre à un déchet pareil 🤣
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    Jean-le-fou il y a 6 heures
    « Je n'ai aucun contact avec Diomaye depuis mon limogeage » Oyé oyé. L'aveu est la mère des preuves. Si cette phrase est sortie de la bouche de Sonko, on peut siffler la fin du match. Est-ce que Sonko sait ce que signifie "limoger" qui signifie remercié pour incapacité ? Le mot vient de la ville de Limoges où étaient parqués et mis en réclusion les officiers jugés incapables par avoir perdu des batailles et des troupes lors de la 2e guerre mondiale. Sonko avoue son incapacité et c'est lui-même qui l'a affirmée et confirmée. Clap de fin.
  • avatar
    Thieyy il y a 6 heures
    J'avoue, tu es réellement fou et tu n'as pas de vie on dirait, jean yow je te trouve dans tous les commentaires, khanaa amoo khaarit ou de la famille, une amoureuse momme diaaroul saakh laadj 🤣
  • avatar
    Jean-le-fou il y a 6 heures
    @Thieyy  Comment tu as fait pour me voir dans tous les commentaires ? Apparemment toi aussi tu ne dois pas avoir une vie. Moi au moins je suis un retraité qui ai fait sa vie et qui vis très très bien.
  • avatar
    Jean-le-fou il y a 5 heures
    @Jean-le-fou  J'ai oublier d'ajouter que comme je n'ai plus rien à foutre, je continuerai à vous €mm€rder jusqu'à l'extinction de pastef qui va se produire à très court terme.
  • avatar
    compassion il y a 5 heures
    mais on se connecte chaque jour pour lire les infos mais on ne passe pas notre temps à tout commenter, il faut avoir du temps pour ça, beaucoup saakh, toi, dans chaque article il y a au moins minimum un commentaire de jean le fou, même si tu es retraité tu n'as pas une autre activité dans la vie, rien pour t'occuper, c'est triste de se dire que toute ta vie se résume à ce site, je compatis sincèrement
  • avatar
    Jean-le-fou il y a 5 heures
    @compassion  Ma mission actuelle c'est de prier Dieu et combattre Pastef and belonging. Xeex pastef ci jaamu Yalla la bokk.
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    Comme c&apos;est bizarre il y a 5 heures
    Quand ce qui est dit est faux, habituellement on parle de diffamation, d'avocats venu de la lune, de procureur. Or la comme par hasard il n'y a rien. Donc il y a un des deux qui ment encore.
  • avatar
    Save il y a 5 heures
    Madiable et yeuremko (yerim) doivent se taire...vivre sur le dos des gens á un temps🔥

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