Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Soutien à Bassirou Diomaye Faye : Amdy Faye dément toute adhésion au parti Kiiraay

Amdy Moustapha Faye dément son adhésion à Kiiraay, la formation politique associée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Selon Senego qui a donné l’information ce mardi 17 novembre 2026, l’ancien international sénégalais affirme n’avoir jamais appartenu à une formation politique. « Je ne suis membre d’aucun parti politique et je n’ai jamais eu de carte de membre. Je ne suis obnubilé que par le développement du Sénégal, pas par le fait d’être catalogué dans une formation politique », a-t-il déclaré.

Il dénonce ainsi une communication qu’il juge trompeuse et refuse que sa rencontre avec Abib Diop, illustrée par une photographie, soit présentée comme un engagement politique.« Se photographier avec moi et faire circuler l’information selon laquelle j’ai rejoint un parti, c’est malhonnête. Il ne faut pas abuser de la confiance que la personne vous a donnée », a-t-il dénoncé.

Cependant, Amdy Faye précise ne pas être opposé à Bassirou Diomaye Faye, qu’il considère comme un président qui mérite d’être soutenu. Mais, insiste-t-il, ce soutien ne signifie pas nécessairement un engagement partisan. « Je ne suis pas contre Diomaye. C’est un jeune qui mérite d’être soutenu. Mais soutenir quelqu’un ne veut pas dire entrer dans son parti », a-t-il précisé. Il estime par ailleurs que cette annonce pourrait desservir le président de la République.

Reconnaissant avoir déjà apporté son soutien à certaines personnalités, notamment dans l’environnement de Pastef, Amdy Faye revendique toutefois son indépendance politique. « J’ai toujours été libre dans mes positions. Je suis apolitique. Je veux être patriote, mais pas rallier un parti », a-t-il insisté.

Cette mise au point intervient après la diffusion, dans les médias et sur les réseaux sociaux, d’une annonce attribuée à Abib Diop, directeur général de la Société africaine de raffinage (SAR), faisant état de son ralliement au parti présidentiel à la suite d’une rencontre avec l’ancien footballeur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Amdy Moustapha Faye dément son adhésion à Kiiraay et affirme n'avoir jamais appartenu à une formation politique. - Il dénonce comme malhonnête la diffusion d'une photo de sa rencontre avec Abib Diop présentée comme un engagement politique. - Il précise ne pas être opposé à Bassirou Diomaye Faye, qu'il juge digne de soutien, mais refuse tout engagement partisan.