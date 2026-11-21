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Auteur: Seneweb-News

«Surtout pas de recours…» : Les consignes du député de Pastef Alioune Ndao, sur le décret du Président Diomaye

La passe d'armes institutionnelle autour de la mise en vigueur de la Loi de finances rectificative (LFR) de 2026 prend une nouvelle tournure. Sur les réseaux sociaux, le député Alioune Ndao a vivement réagi au décret pris par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il qualifie l'acte de « manifestement illégal et anticonstitutionnel ».

Dans sa publication, l'élu exhorte à ne pas saisir la haute juridiction : « Surtout pas de recours devant la Cour Suprême ». Selon lui, les chances de voir l'institution annuler ce texte sont minces, invoquant « des raisons que tout le monde connaît ».

Alioune Ndao met en garde contre le risque de créer un précédent juridique favorable à l'Exécutif :« Il faut absolument éviter de donner l'occasion au Président de disposer d'une jurisprudence qu'il va brandir chaque fois que de besoin, comme c'est le cas pour la date des élections locales. »

Pour le parlementaire, la responsabilité de cette décision incombe exclusivement au chef de l'État. Il estime qu'il convient de laisser Bassirou Diomaye Faye faire face « seul » aux retombées politiques et sociales de ce décret.

À l'inverse, Alioune Ndao défend l'action du pouvoir législatif, affirmant que « l'Assemblée Nationale a fait correctement son travail, conformément à la loi et à la Constitution ». « C'est l'essentiel. Restons en-là », conclut-il.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le député Alioune Ndao qualifie le décret du président Bassirou Diomaye Faye sur la LFR 2026 de « manifestement illégal et anticonstitutionnel ». - Il exhorte à ne pas saisir la Cour Suprême, jugeant minces les chances d'annulation et craignant de créer une jurisprudence favorable à l'Exécutif. - Il estime que la responsabilité incombe au chef de l'État et affirme que l'Assemblée Nationale a fait correctement son travail.