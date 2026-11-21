«Surtout pas de recours…» : Les consignes du député de Pastef Alioune Ndao, sur le décret du Président Diomaye
La passe d'armes institutionnelle autour de la mise en vigueur de la Loi de finances rectificative (LFR) de 2026 prend une nouvelle tournure. Sur les réseaux sociaux, le député Alioune Ndao a vivement réagi au décret pris par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il qualifie l'acte de « manifestement illégal et anticonstitutionnel ».
Dans sa publication, l'élu exhorte à ne pas saisir la haute juridiction : « Surtout pas de recours devant la Cour Suprême ». Selon lui, les chances de voir l'institution annuler ce texte sont minces, invoquant « des raisons que tout le monde connaît ».
Alioune Ndao met en garde contre le risque de créer un précédent juridique favorable à l'Exécutif :« Il faut absolument éviter de donner l'occasion au Président de disposer d'une jurisprudence qu'il va brandir chaque fois que de besoin, comme c'est le cas pour la date des élections locales. »
Pour le parlementaire, la responsabilité de cette décision incombe exclusivement au chef de l'État. Il estime qu'il convient de laisser Bassirou Diomaye Faye faire face « seul » aux retombées politiques et sociales de ce décret.
À l'inverse, Alioune Ndao défend l'action du pouvoir législatif, affirmant que « l'Assemblée Nationale a fait correctement son travail, conformément à la loi et à la Constitution ». « C'est l'essentiel. Restons en-là », conclut-il.
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Commentaires (15)
Au delà des ses collègues à la cour suprême, c'est toute la magistrature qui est ........
Si le décret peut tout faire pourquoi ne pas économiser le budget de l'assemblée puis qu'on est pauvre et endetté.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Merci président
Je ne suis pas un spécialiste du droit, je suis médecin et je maîtrise les subtilités de la langue française.
Pour vous éviter de vous torturer les neurones avec le capharnaüm des professeurs agrégés et spécialistes du droit constitutionnel aux mille et une interprétations différentes pour un article (article 68 de notre constitution), je vous l’explique d’une façon très très simple par la médecine obstétricale.
L’article 68 dit ceci :
Lorsque la grossesse (Loi de finances) arrive au delà du terme de 9 mois (dépassement de terme), équivalent à 60 jours dans le cas qui nous intéresse, et qu’il n’y a pas d’accouchement (vote définitif), alors l’obstétricien (le Président de la République) peut faire une césarienne (décret de mise en vigueur ) pour extraire le bébé (exécuter le budget).
Le problème c’est qu’il y a eu une IVG (interruption volontaire de grossesse) c’est à dire un avortement (les députés ont voté une motion de rejet préalable le 3 Novembre).
La LFR (grossesse) a été rejetée en session plénière aprés un vote pour l’adoption de la question préalable.
Par conséquent il n’y a plus de grossesse (LFR).
La grossesse n’existe plus de facto.
L’obstétricien (le Président de la République) a attendu patiemment le délai du terme de la grossesse (60 jours) et décide contre vents et marées de faire une césarienne.
Vous n’avez vraiment pas besoin d’être médecin pour savoir qu’il n’y a rien de plus grotesque que de vouloir faire une césarienne pour une grossesse interrompue depuis belle lurette.
Thiowli yép li késsé leu.
Professeur Meissa Diakhaté ak kilifam néna niou daniouy césarienne par la force.
Wa « Thiouraye-Les Poltrons » ak gni bagne Sonko di jubiler nane daniouy césarienne, nguenté dom
dji lék lakhou soow ak neuteuri par la force.
Sama xalaat moy bayi léne niou césarienne
Lou niou thi gaubé gar ko.
Épicétou !
Mamadou Mansour Diouf
La fin de cette secte est innéluctable !!!
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