Politique

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Tensions au Parti socialiste : Un responsable met en garde contre les compétitions de légitimité et appelle à l’unité

Alors que les débats sur l’avenir et la rénovation du Parti socialiste (PS) alimentent les discussions au sein de la formation politique, Louis Thomas Ciss appelle à préserver la cohésion de la famille socialiste le secrétaire général de l’Union départementale des Coordinations du PS de Thiès, membre du Bureau politique et du Secrétariat exécutif national, met en garde contre les postures de confrontation et les tentatives de monopolisation de l’héritage du PS.

Louis Thomas Ciss reconnaît la légitimité des préoccupations exprimées par les militants sur l’avenir de leur formation politique. Il estime que les appels à la rénovation, à une meilleure démocratie interne et à la revitalisation des structures doivent être entendus.

Toutefois, il met en garde contre les prises de position répétées qui, selon lui, risquent d’installer un climat de défiance envers les institutions du parti et d’affaiblir sa cohésion.

« Il existe une différence fondamentale entre contribuer à la rénovation du parti et installer durablement un climat de défiance à l’égard de ses institutions », souligne-t-il, estimant que les réformes ne sauraient se construire dans la suspicion permanente ou la confrontation systématique.

Pour le responsable socialiste, le PS demeure un patrimoine collectif, façonné par plusieurs générations de militants. Aucun responsable, aucune tendance et aucune génération ne saurait, à ses yeux, s’en arroger la propriété ou revendiquer le monopole de sa défense.

Un plaidoyer pour le respect des instances

Louis Thomas Ciss plaide pour une rénovation inscrite dans un cadre démocratique, statutaire et institutionnel. Il insiste notamment sur la nécessité de faire fonctionner pleinement les instances du parti et d’impliquer davantage les jeunes et les femmes dans les processus de décision.

Dans cette dynamique, il rappelle que la démocratie militante ne se limite pas à la liberté de dénonciation, mais implique également le respect des procédures, le débat contradictoire et l’acceptation des mécanismes de décision collective.

Le responsable socialiste réaffirme également son soutien à la secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, dont il défend l’autorité institutionnelle, tout en précisant que le respect de ses responsabilités n’exclut ni la critique ni le débat.

« Le respect de son autorité institutionnelle n'interdit ni la critique ni le débat. Il commande simplement que nos divergences soient exprimées et traitées dans le respect des textes, des instances et de la cohésion de notre famille politique », affirme-t-il.

« L’heure est au rassemblement »

Dans un contexte où les divergences internes peuvent nourrir des tensions, Louis Thomas Ciss appelle les militants à faire preuve de responsabilité et à privilégier la recherche de solutions plutôt que les procès réciproques.

Il estime que la rénovation du Parti socialiste ne doit pas devenir un prétexte à la division, mais plutôt le point de départ d’une nouvelle dynamique collective, fondée sur le dialogue, le fonctionnement régulier des instances et la relance de l’organisation.

« Ce n'est pas la victoire d'une tendance sur une autre qui sauvera le Parti socialiste. C'est notre capacité collective à rester fidèles à son histoire, à ses valeurs et à son idéal, tout en préparant son avenir », insiste-t-il.

Pour le responsable socialiste de Thiès, l’enjeu dépasse les querelles de leadership et les compétitions de légitimité. Il s’agit, selon lui, de préserver l’unité du parti et de créer les conditions de sa reconquête politique.

Son message se veut ainsi un appel à dépasser les postures, à renouer avec l’essentiel et à construire un Parti socialiste « uni, démocratique, vivant et tourné vers la reconquête ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Louis Thomas Ciss, secrétaire général de l’Union départementale des Coordinations du PS de Thiès, met en garde contre les postures de confrontation et les tentatives de monopolisation de l’héritage du PS. - Il plaide pour une rénovation inscrite dans un cadre démocratique, statutaire et institutionnel, et réaffirme son soutien à la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye. - Il appelle les militants à privilégier la recherche de solutions plutôt que les procès réciproques, afin de préserver l’unité du parti.