Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Thérèse Faye : « Les bourses familiales, c’est une question de survie »

Face aux critiques sur l’efficacité du dispositif des bourses de sécurité familiale, Thérèse Faye a récusé, en séance plénière ce mercredi 18 novembre 2026, l’idée selon laquelle elles devraient nécessairement permettre aux bénéficiaires de sortir de la pauvreté. Elle estime que leur finalité première est d’apporter un soutien aux ménages confrontés à des difficultés immédiates.

« Sortir de la pauvreté, ce n’est pas l’objectif d’une subvention, ce n’est pas l’objectif d’une bourse familiale », a-t-elle déclaré lors de l’examen du budget 2027 à l’Assemblée nationale. « Les bourses familiales, c’est une question de survie » ajoute le député. Elle estime que les sommes versées par l’État constituent une ressource attendue, notamment pour assurer les dépenses liées à la scolarisation des enfants.

Thérèse Faye a ainsi évoqué les retards de paiement enregistrés en octobre, affirmant que certaines femmes n’avaient pas reçu trois mois d’arriérés. Une situation qui, à ses yeux, pèse directement sur les familles au moment où elles doivent réunir les moyens nécessaires pour acheter les fournitures scolaires et procéder à l’inscription de leurs enfants.

Pour le député du groupe parlementaire de l’opposition (Takku Wallu), l’évaluation du dispositif ne peut donc se limiter à sa capacité à sortir durablement les bénéficiaires de la pauvreté. Elle doit également prendre en compte son utilité concrète pour les familles qui s’appuient sur ces transferts pour répondre à des besoins essentiels.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Thérèse Faye a déclaré lors de l'examen du budget 2027 à l'Assemblée nationale que sortir de la pauvreté n'est pas l'objectif d'une bourse familiale. - Elle a affirmé que les bourses familiales sont « une question de survie » et servent notamment aux dépenses liées à la scolarisation des enfants. - Elle a évoqué des retards de paiement en octobre, certaines femmes n'ayant pas reçu trois mois d'arriérés.