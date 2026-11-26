Politique

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Tournée économique à Kédougou : mines, santé, éducation… le programme chargé de Bassirou Diomaye Faye

​Dans le cadre de sa tournée économique au Sénégal oriental, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, séjourne à Kédougou du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2026. Au menu de ce déplacement de trois jours : inauguration d'infrastructures minières, lancement de nouveaux projets aurifères, formalisation de l'orpaillage artisanal et pose de premières pierres d'établissements sanitaires et scolaires.

​Le séjour présidentiel dans la région de Kédougou s'annonce particulièrement dense, marqué par une série d’activités touchant plusieurs secteurs stratégiques du développement local.

​Dès son arrivée, ce jeudi 26 novembre, le chef de l’État entame son programme par l’inauguration du projet aurifère de Boto. Il procédera ensuite à la pose de la première pierre du projet de Koudekourou, porté par la Société des mines de fer du Sénégal oriental (MIFERSO), avant de présider celle du projet minier de Diamba Sud, développé par BOYA.

​Cette première journée est également consacrée à une étape majeure dans la structuration de l’exploitation artisanale de l’or, avec le lancement du Programme national d’enrôlement et de formalisation des orpailleurs. Une initiative qui intervient dans un contexte marqué par les enjeux de sécurisation des sites, de lutte contre l’exploitation clandestine et d’amélioration des conditions d’exercice de cette activité dans la région. Le président de la République effectuera également une visite à l’hôpital militaire de campagne.

​Le vendredi 27 novembre, deuxième journée du séjour, sera placé sous le signe du renforcement des infrastructures sanitaires et de la promotion des investissements miniers. Le programme prévoit la pose de la première pierre du centre de santé de Salémata, suivie de celle du pôle mère-enfant au Centre hospitalier régional de Kédougou.

​Le chef de l’État prendra ensuite part à la prière du vendredi, avant de procéder à l’inauguration de la grande mosquée de Kédougou. Dans l’après-midi, le programme se poursuivra dans le département de Saraya avec la pose de la première pierre du projet aurifère de Douta.

​La dernière journée, samedi 28 novembre, sera consacrée à l’éducation. Le président de la République procédera à la pose de la première pierre du nouveau lycée d’Afia Dandé Mayo, dans la commune de Dimboli, marquant une étape clé pour le renforcement de l’offre éducative dans cette zone. À l’issue de cette activité, Bassirou Diomaye Faye quittera Kédougou pour rallier Tambacounda.

​À travers cet agenda soutenu, la visite présidentielle met en lumière les priorités de la région : valorisation du potentiel minier, encadrement de l’orpaillage artisanal, amélioration de l’accès aux soins et développement des infrastructures scolaires. Pour les populations de ce territoire frontalier, riche en ressources naturelles mais confronté à d’importants défis de désenclavement, l’enjeu sera désormais de voir ces chantiers se traduire en retombées concrètes et durables.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye séjourne à Kédougou du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2026 pour une tournée économique. - Le programme comprend l'inauguration du projet aurifère de Boto, des poses de premières pierres de projets miniers (Koudekourou, Diamba Sud, Douta) et le lancement du Programme national d'enrôlement et de formalisation des orpailleurs. - Il prévoit aussi la pose de premières pierres d'infrastructures sanitaires (centre de santé de Salémata, pôle mère-enfant du CHR de Kédougou) et scolaires (nouveau lycée d'Afia Dandé Mayo à Dimboli).