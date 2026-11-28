Politique

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

UEMOA : les ministres misent sur une formation professionnelle tournée vers l’avenir pour répondre aux attentes des jeunes

La 17ᵉ session de la Conférence ministérielle du Cadre de concertation de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), consacrée à l’emploi et à la formation professionnelle, s’est achevée au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. À l’issue des travaux, les ministres ont adopté une feuille de route ambitieuse destinée à renforcer les compétences des jeunes et à améliorer leur insertion sur le marché du travail.

Durant plusieurs jours, les représentants des pays membres ont échangé sur les défis liés à l’emploi des jeunes et à l’adaptation des systèmes de formation aux nouvelles réalités économiques.

Parmi les décisions majeures prises lors de cette rencontre figure l’adoption d’un document de référence établissant des normes et standards de qualité pour la formation technique et professionnelle dans l’espace UEMOA.

La conférence a également marqué un élargissement du cadre de coopération avec l’adhésion officielle de la République de Djibouti à la plateforme régionale de mutualisation des ressources et des outils dédiés à la formation et à l’emploi.

Sur le plan institutionnel, le Professeur Zoungrana a été confirmé à la présidence du Cadre de concertation, tandis qu’Amidou Bancé a été nommé Secrétaire permanent.

Pour transformer ces engagements en actions concrètes, le Secrétariat permanent a reçu plusieurs missions prioritaires. Il devra notamment mettre en place un groupe consultatif regroupant les partenaires techniques et financiers et organiser, à partir de 2027, une grande table ronde des bailleurs afin de mobiliser les ressources nécessaires au financement du programme communautaire d’insertion des jeunes.

Le Secrétariat sera également chargé de travailler à l’harmonisation des systèmes de formation professionnelle au niveau régional, d’encourager le partage des compétences entre États membres et de plaider auprès des autorités de la région pour faire de la formation professionnelle une priorité stratégique.

Les participants ont formulé plusieurs recommandations à l’endroit de la Commission de l’UEMOA. Ils préconisent notamment la création de centres d’excellence régionaux en partenariat avec le secteur privé, la réalisation d’études adaptées aux besoins économiques locaux et le démarrage rapide du programme mené avec le Bureau international du travail (BIT), qui vise à faciliter l’insertion de 100 000 jeunes.

Les États membres sont, quant à eux, invités à renforcer la formation en alternance et l’apprentissage, à généraliser les mécanismes d’assurance qualité, à accorder davantage d’autonomie aux établissements de formation et à développer des programmes de proximité destinés aux femmes rurales et aux acteurs du secteur informel, notamment dans les langues nationales.

« Les jeunes attendent des résultats concrets »

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre sénégalais de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Idrissa Samb, a salué la qualité des échanges et l’importance des décisions prises à Diamniadio.

« Notre jeunesse ne nous demande pas seulement des discours. Elle attend des perspectives, des compétences, des opportunités et surtout des résultats concrets. Il nous appartient de répondre à cette attente », a déclaré le ministre.

Il a également souligné que les politiques d’emploi doivent désormais tenir compte des défis liés à l’intelligence artificielle, à la transformation numérique et à la transition écologique.

Pour lui, les engagements pris lors de cette conférence devront rapidement se traduire par des actions visibles et efficaces au bénéfice des jeunes de l’espace UEMOA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 17ᵉ session de la Conférence ministérielle de l'UEMOA sur l'emploi et la formation professionnelle s'est achevée au CICAD de Diamniadio avec l'adoption d'une feuille de route pour renforcer les compétences des jeunes et leur insertion professionnelle. - Les ministres ont adopté un document établissant des normes et standards de qualité pour la formation technique et professionnelle dans l'espace UEMOA, et Djibouti a adhéré à la plateforme régionale de mutualisation des ressources. - Le Secrétariat permanent devra mettre en place un groupe consultatif des partenaires techniques et financiers et organiser à partir de 2027 une table ronde des bailleurs pour financer le programme communautaire d'insertion des jeunes.