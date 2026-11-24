Politique

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

« Une violation flagrante de la Constitution » : Thierno Alassane Sall sort la sulfateuse contre Diomaye après son décret

Thierno Alassane Sall monte au créneau contre la validation de la loi de finances rectificative (LFR) par décret présidentiel. Le député dénonce une « violation flagrante et incontestable de la Constitution » et met en garde contre les risques d'une marginalisation de l'Assemblée nationale.

Le parlementaire estime que le silence autour de cette décision pourrait ouvrir la voie à une mise à l'écart de l'institution parlementaire, sans même passer par sa dissolution.

« Se taire sur cette forfaiture, c'est donner le prétexte rêvé à Diomaye de mettre entre parenthèses l'Assemblée nationale sans la dissoudre, comme il se susurre dans certains cercles. Car le président, qui a une responsabilité énorme dans la situation actuelle, redoute manifestement les conséquences d'une dissolution », alerte-t-il.

Pour Thierno Alassane Sall, le président de la République porte une responsabilité importante dans la situation institutionnelle actuelle. « Tout comme il a eu peur d'engager la responsabilité du gouvernement, un des mécanismes prévus par la Constitution pour sortir du supposé blocage dont il est coresponsable, il a maintenant acquis la certitude qu'il peut enjamber la Constitution sans frais », a-t-il ajouté. Pour le député, cet épisode révèle que la Constitution a peu de défenseurs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Thierno Alassane Sall dénonce une « violation flagrante et incontestable de la Constitution » après la validation de la loi de finances rectificative par décret présidentiel. - Il met en garde contre une possible mise à l'écart de l'Assemblée nationale sans dissolution. - Il estime que le président de la République porte une responsabilité importante dans la situation institutionnelle actuelle.