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Politique

Vente de cartes de membre de Pastef interrompue par les forces de l’ordre à Fann-Point E : Le CLPC crie à « l’entrave »

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

il y a 23 heures 22558 Lectures 46 Commentaires | English
Vente de cartes de membre de Pastef interrompue par les forces de l’ordre à Fann-Point E : Le CLPC crie à « l’entrave »

Vente de cartes de membre de Pastef interrompue par les forces de l’ordre à Fann-Point E : Le CLPC crié à « l’entrave »

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La tension est montée d’un cran lors d’un rassemblement de militants de Pastef au boulevard Mame Cheikh Ibra Fall. Ce dimanche 5 juillet, la section Fann-Point E-Amitié du parti Pastef affirme avoir été contrainte d’interrompre une opération de vente et d’activation de cartes de membre après l’intervention de la police. Le parti dénonce une « tentative d’interdiction illégale » et évoque une atteinte aux libertés politiques. 

Dans un communiqué, la structure locale du parti indique que les forces de l’ordre se sont présentées sur les lieux pour mettre fin à l’activité, invoquant un « défaut d’autorisation préalable ».

Une situation que les responsables de Pastef contestent. Ils estiment qu’une telle exigence constitue une atteinte aux libertés démocratiques garanties par la Constitution sénégalaise. « L’exigence d’une autorisation pour une réunion de cette nature constitue une violation flagrante de nos libertés démocratiques », dénoncent-ils.

La commission locale de placement des cartes (CLPC) Fann-Point E-Amitié dit « protester vigoureusement » contre ce qu’elle qualifie de « tentative d’intimidation et d’entrave à l’expression politique légitime ». Les responsables locaux assurent que cet épisode ne remettra pas en cause leur mobilisation et leur campagne d’adhésion au sein du Pastef.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La police a interrompu une vente de cartes de membre de Pastef à Fann-Point E, invoquant un défaut d'autorisation préalable. - Le parti conteste cette exigence, la qualifiant de violation des libertés démocratiques garanties par la Constitution sénégalaise. - La CLPC Fann-Point E-Amitié proteste contre ce qu'elle appelle une « tentative d'intimidation et d'entrave à l'expression politique légitime ».
Auteur: Laïka NZANGUILA BA
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (46)

Trier par :
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    Sofff ⭐ Top commentaire il y a 22 heures
    Bien fait pour eux. Même pas fichu de vendre 10000 bracelets, même pas capable d'avoir 150000 adhérents mais ils nous tympanisent avec ça. Le pastef est le parti le plus insipide actuellement au Sénégal. Dagno sof nit gni tellement avec leur impopularite. Niak khorom torop avec leurs cartes de membre
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    Boy Town il y a 21 heures
    Diomaye est jaloux, il ne peux même pas gagner son village Ndiagagnao .De plus le traitre a saboté notre coupe du monde pour des calculs politiques
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    annnoo il y a 20 heures
    @Boy Town  mais mome la Yalla deff Président!!!
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    Valere il y a 22 heures
    Le pastef nous fatigue on ne peut continuer à faire de la politique alors que leur reader a plongé le Sénégal dans la plus grave crise économique et sociale de son histoire Ou sont 37 milliards il faut éclairer la lanterne du peuple Vous nous emmerdez avec vos ventes de cartes alors que le peuple a faim Si vous pensez que la vente de cartes fait gagner un Scrutin vous vous trompez lourdement C’est la majorité silencieuse qui gagne une élection
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    Sénégalais il y a 22 heures
    Ils sont maîtres dans l'art de la manipulation ces péstiférés. Ils cherchent toujours l'occasion pour se victimiser
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    LA HONTE il y a 21 heures
    Ces gens la font la honte du pays. Deux ans au pouvoir et meme pas un dos d'ane. C'est comme s'ils prenaient les senegalais pour des gens sans vergogne. Pour quelle raison on defendrait un pseudo-projet qui a plonge le pays dans le chaos economique? C'est comme s'ils nous appelaient au suicide collectif. Honteux.
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    Babs2 il y a 21 heures
    dem election nou fal la lidienti wolen litax niou fal lla nguen beug enchaîné yeneni promesses vous nous faites chier vraiment qu allez vous dire à l heure du bilan ?on doit évaluer les 5ans mais c grave lifi xew politique toute une vie iisshh
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    Nandité il y a 21 heures
    Le nouveau ministre de l’Intérieur s’appelle Makhtar Akilee Cissé. C’est un éternel transhumant qui se cache derrière le casque d’un technocrate, alors qu’il est en réalité un politicien encagoulé. C’est un faiseur de sales besognes, comme Mimi. Macky l’avait chassé du pouvoir parce qu’il avait détourné plusieurs milliards. C’est la presse alimentaire qui a voulu nous le présenter comme un génie, alors qu’il a un bac littéraire avec la mention Assez Bien, là où d’autres Sénégalais ont obtenu la mention Très Bien. Pour le reste, c’est l’ENA, où l’on recrute les meilleurs étudiants parmi les moyens, qui deviennent ensuite des fonctionnaires milliardaires.
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    Bounkhatab il y a 20 heures
    On arête pas la mer 🌊 par les bras.
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    Nianthio il y a 20 heures
    PR Diomaye ne peut pas gagner son village? Il a gagné plus gros c'est-à-dire le Sénégal
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    Sounoukhalisse il y a 20 heures
    Diaye carte par force le pastef est fort ceux qui veulent interdire feraient d’aller interdire la caisse noire de 9 milliards qui est destiné aux fonds politiques alors que c’est l’argent du contribuable c’est sa qu’il faut interdire la caisse noire la caisse du peuple
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    Xeme il y a 20 heures
    Comme Macky Sall, ils sont mal conseillés. C'est la meilleure publicité qu'ils peuvent faire pour la vente des cartes Pastef. Avec ça, malgré eux, ils augmentent le nombre d'acheteurs.
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    Papis il y a 19 heures
    Ne pretez pas le flanc. Organisez vous.. Duomaye et qes nouveaux amis ne vous pardonneront rie. Solawoul xex. Diare len yone
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    Cultivateur il y a 20 heures
    Ah? Koon khekhouleen Vous êtes soumis ? Wala? Noumou demee après? Aah bon ?
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    Cultivateur il y a 20 heures
    Pourtant je fus une de vos sympathisants des 1ères heure deh... mais

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