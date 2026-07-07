Vente de cartes de membre de Pastef interrompue par les forces de l’ordre à Fann-Point E : Le CLPC crie à « l’entrave »

Politique

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

il y a 23 heures

Vente de cartes de membre de Pastef interrompue par les forces de l’ordre à Fann-Point E : Le CLPC crié à « l’entrave »

La tension est montée d’un cran lors d’un rassemblement de militants de Pastef au boulevard Mame Cheikh Ibra Fall. Ce dimanche 5 juillet, la section Fann-Point E-Amitié du parti Pastef affirme avoir été contrainte d’interrompre une opération de vente et d’activation de cartes de membre après l’intervention de la police. Le parti dénonce une « tentative d’interdiction illégale » et évoque une atteinte aux libertés politiques.

Dans un communiqué, la structure locale du parti indique que les forces de l’ordre se sont présentées sur les lieux pour mettre fin à l’activité, invoquant un « défaut d’autorisation préalable ».

Une situation que les responsables de Pastef contestent. Ils estiment qu’une telle exigence constitue une atteinte aux libertés démocratiques garanties par la Constitution sénégalaise. « L’exigence d’une autorisation pour une réunion de cette nature constitue une violation flagrante de nos libertés démocratiques », dénoncent-ils.

La commission locale de placement des cartes (CLPC) Fann-Point E-Amitié dit « protester vigoureusement » contre ce qu’elle qualifie de « tentative d’intimidation et d’entrave à l’expression politique légitime ». Les responsables locaux assurent que cet épisode ne remettra pas en cause leur mobilisation et leur campagne d’adhésion au sein du Pastef.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La police a interrompu une vente de cartes de membre de Pastef à Fann-Point E, invoquant un défaut d'autorisation préalable. - Le parti conteste cette exigence, la qualifiant de violation des libertés démocratiques garanties par la Constitution sénégalaise. - La CLPC Fann-Point E-Amitié proteste contre ce qu'elle appelle une « tentative d'intimidation et d'entrave à l'expression politique légitime ».