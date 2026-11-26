Politique

Auteur: Yandé DIOP

Vente de cartes de membre : selon Ousmane Sonko, Pastef intègre le top 50 mondial des partis politiques

Le président de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, affirme que sa formation figure désormais parmi les cinquante plus grands partis politiques au monde en nombre de cartes de membre vendues — et même parmi les quarante premiers rapporté à la population nationale. Une performance qu’il attribue à la forte mobilisation des militants, à quelques jours du grand rassemblement prévu les 5 et 6 décembre 2026 à Thiès.

​Ousmane Sonko voit grand pour Pastef-Les Patriotes. Dans une déclaration adressée à ses compatriotes, le président de l’Assemblée nationale et chef de file des Patriotes a mis en avant les résultats de la campagne de vente des cartes de membre pour illustrer l'ampleur prise par son mouvement politique. « D'après les calculs et les statistiques que j'ai, ainsi que les recherches que nous avons faites sur les plus grands partis au monde, par rapport au nombre de cartes de membre vendues, Pastef fait partie des cinquante plus grands partis au monde », a-t-il déclaré.

​Selon lui, le classement serait encore plus favorable si le nombre d'adhérents était rapporté à la démographie du Sénégal. D’après ses estimations, Pastef figurerait alors parmi les quarante plus grands partis au monde en valeur relative.

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​Pour étayer cette performance, Ousmane Sonko met en avant deux paramètres qui, selon lui, permettent de relativiser la comparaison avec les grandes formations étrangères : le poids démographique de pays comme l'Inde, la Chine ou les États-Unis, mais aussi l'ancienneté de partis créés dès le XIXe siècle, alors que Pastef n'a pas encore treize ans d'existence. « Avec ce rapport, en peu de temps, nous rendons grâce à Dieu, mais surtout aux Sénégalais. Félicitations aux militants, merci aux Sénégalais pour leur confiance », a-t-il lancé.

​Le leader des Patriotes ne compte toutefois pas s'arrêter en si bon chemin. À l'approche du grand rendez-vous prévu les 5 et 6 décembre à Thiès, il entend maintenir cette dynamique et élargir davantage les rangs de sa formation. Il a ainsi annoncé le lancement d'un challenge entre les structures durant la dernière semaine précédant ce rassemblement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko affirme que Pastef figure parmi les cinquante plus grands partis politiques au monde en nombre de cartes de membre vendues. - Selon ses estimations, Pastef serait parmi les quarante premiers en valeur relative à la population du Sénégal. - Il attribue cette performance à la mobilisation des militants avant le rassemblement prévu les 5 et 6 décembre 2026 à Thiès.