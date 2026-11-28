Politique

Auteur: Yandé DIOP

Vie chère et immigration : Madana Kane dénonce « des annonces nombreuses, mais des résultats très faibles »

Le deuxième numéro de « Wakhtane Ndieurigne », une série de conférences politiques initiée par Dundu, à été l'occasion pour le leader politique Madana Kane de pointer du doigts l'inefficacité des réponses gouvernementales face à la cherté de la vie et aux départs massifs de jeunes vers l'Europe. En conférence ce samedi, il a évoqué les annonces faites en Conseil des ministres depuis 2024, estimant que les urgences sociales perdurent faute de résultats concrets dans le quotidien des Sénégalais.

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‎La vie chère et l'émigration irrégulière étaient au cœur du deuxième numéro de « Wakhtane Ndieurigne », une série de conférences politiques initiée par Dundu. Après un premier rendez-vous consacré aux finances publiques, cette nouvelle rencontre a mis en lumière deux préoccupations majeures qui pèsent sur les ménages sénégalais : la dégradation du pouvoir d'achat et la multiplication des départs clandestins par voie maritime. Pour Madana Kane, le choix de ces sujets répond directement à l'actualité.

Le responsable politique dit avoir volontairement écarté le folklore politique pour se consacrer aux difficultés auxquelles les populations sont confrontées. « La priorité actuelle, c'est l'immigration clandestine et la vie chère. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai refusé le folklore politique. Je ne peux pas me permettre, pendant que nos frères meurent en mer, de verser dans ce registre », a-t-il introduit. Pour donner corps aux échanges, le conférencier a voulu partir des réalités vécues par différentes catégories sociales. Du père de famille à l'étudiant, en passant par la vendeuse de cacahuètes, la coiffeuse et des rescapés de l'émigration irrégulière, les témoignages ont permis de mettre en évidence une même réalité : les difficultés économiques et sociales qui fragilisent les ménages et nourrissent le désir de partir.

‎« Beaucoup d'annonces, très peu de résultats »

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‎Dans son intervention, Madana Kane a d'abord interpellé les autorités sur les engagements pris depuis 2024 pour lutter contre l'émigration irrégulière et favoriser l'emploi des jeunes. Il est notamment revenu sur le Conseil des ministres du 18 septembre 2024, organisé dans le contexte du drame de Mbour. À cette occasion, le président de la République avait demandé la tenue de concertations nationales sur la migration irrégulière et instruit le Premier ministre ainsi que le ministre des Finances de mettre en place un programme budgétaire spécial consacré à la prévention de ce phénomène. Deux ans après, le responsable politique s'interroge sur les résultats de cette initiative, alors que les départs en pirogue et les drames en mer continuent de faire l'actualité. « Est-ce que ce programme spécial a été mis en œuvre ou non ? En tout cas, même s'il a été mis en œuvre, ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas eu d'effet visible, puisque les gens continuent de partir », a-t-il relevé. La question de l'emploi des jeunes n'a pas échappé à sa critique. Selon lui, elle a été abordée à, au moins, neuf reprises en Conseil des ministres entre septembre 2024 et novembre 2026, sans que les annonces successives ne se traduisent par des changements suffisamment perceptibles. Il cite notamment les nouvelles instructions du président de la République, lors du Conseil des ministres du 18 novembre 2026, demandant au Premier ministre de lui proposer un programme spécial en faveur des jeunes ainsi qu'un programme prioritaire d'insertion et d'entrepreneuriat, en réponse à l'émigration irrégulière.

‎Pour Madana Kane, cette répétition des directives traduit un décalage entre les engagements officiels et les attentes des populations. Il a également rappelé que, dans son discours à la Nation du 31 décembre 2025, le chef de l'État avait annoncé que 2026 serait consacrée à la jeunesse. Une ambition qu'il juge aujourd'hui mise à rude épreuve par les départs massifs et les pertes en vies humaines enregistrées en mer. « 2026 a bien tenu ses promesses, malheureusement dans le mauvais sens », a-t-il ironisé, considérant que cette situation constitue une illustration de l'échec des politiques de jeunesse.

‎La vie chère, une urgence qui s'installe dans la durée

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‎Sur le front du pouvoir d'achat, le constat dressé par Madana Kane est tout aussi sévère. Il rappelle que, dès avril 2024, le président de la République avait demandé un plan d'urgence opérationnel, un contrôle permanent des prix et un mécanisme de suivi des approvisionnements. Depuis, d'autres instructions ont suivi, notamment sur la révision de la politique d'approvisionnement, la régulation des marchés et la mise en place de nouvelles mesures sectorielles. En 2026, l'annonce d'un observatoire permanent sur la vie chère est également venue s'ajouter à cette série d'initiatives. Mais pour le conférencier, les annonces se succèdent sans que les ménages en ressentent suffisamment les effets.

« Quand une urgence dure plus de deux ans, la question n'est plus celle de l'annonce, mais celle de l'efficacité des réponses apportées », a-t-il soutenu. Il s'interroge ainsi sur la capacité de l'État à apporter des solutions durables à une situation qui semble s'installer dans la normalité. « À chaque Conseil des ministres, on répète la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'une urgence dure aussi longtemps au point de devenir la normalité ? », s'est-il demandé, estimant que cette répétition des annonces donne l'impression d'un État qui a perdu le cap ou peine à mettre en œuvre des réponses concrètes.

Au-delà de la critique politique, Madana Kane a présenté cette rencontre comme un espace d'écoute et de réflexion collective. L'objectif était notamment de donner la parole aux citoyens pour comprendre les raisons qui poussent certains jeunes à risquer leur vie en mer, mais aussi mesurer les conséquences de la cherté de la vie sur les familles. Il a ainsi invité les participants à partager leurs expériences et à contribuer à la formulation de propositions susceptibles d'améliorer concrètement le quotidien des Sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Madana Kane a dénoncé l'inefficacité des réponses gouvernementales face à la cherté de la vie et à l'émigration irrégulière lors du deuxième numéro de « Wakhtane Ndieurigne », une série de conférences politiques initiée par Dundu. - Il a estimé que le programme budgétaire spécial demandé lors du Conseil des ministres du 18 septembre 2024 n'a pas eu d'effet visible, les départs en pirogue et les drames en mer continuant de faire l'actualité. - Sur la vie chère, il a affirmé que les annonces se succèdent sans que les ménages en ressentent suffisamment les effets, et s'est interrogé sur une urgence qui dure plus de deux ans.