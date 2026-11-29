Visite présidentielle à Tambacounda : Diomaye Faye inaugure un centre horticole de 2,2 milliards CFA
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a consacré ce dimanche 29 novembre la deuxième journée de sa visite dans la région de Tambacounda à l'agriculture, avec l'inauguration du Centre de formation professionnelle en horticulture de Neteboulou.
Construit et équipé pour un coût de plus de 2,2 milliards de francs CFA, l'établissement s'étend sur 10 hectares et dispose d'une capacité d'accueil de 270 apprenants, dont 156 pourront être hébergés sur place. Il propose plusieurs formations, notamment le CAP en horticulture, le BT de chef de culture horticole, le certificat professionnel spécialisé (CPS) de producteur horticole et le BTS en conduite et gestion d'une exploitation agricole.
Pour compléter les enseignements théoriques, les apprenants auront accès à un champ d'application, une unité de conditionnement et une unité de fertilisation. Ces installations seront alimentées par un forage et un château d'eau.
Cette inauguration intervient au lendemain de plusieurs annonces présidentielles en faveur du secteur agricole. Le chef de l'État avait notamment annoncé une enveloppe de 3 milliards de francs CFA que la DER/FJ prévoit d'investir dans la région en 2027. Il avait également posé la première pierre d'une infrastructure frigorifique destinée à faciliter le stockage et la conservation des récoltes.
À travers ces investissements, la formation, le financement et les infrastructures de conservation, l'État renforce la chaîne de valeur agricole dans le Sénégal oriental.
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