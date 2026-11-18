Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Vote du budget 2027 : Aïssata Tall Sall justifie le choix de Takku Wallu et avertit contre les dangers d'un rejet

La présidente du groupe parlementaire minoritaire Takku Wallu, Aïssata Tall Sall, a justifié le vote favorable de son groupe au projet de loi de finances 2027 par les conséquences qu’elle juge potentiellement dangereuses d’un rejet du budget. Intervenant ce mercredi 18 novembre 2026 en séance plénière à l’Assemblée nationale, elle a notamment mis en garde contre un retour aux crédits de l’exercice 2026, qui pourrait affecter plusieurs programmes sociaux et les dépenses de santé. « Ne pas voter le budget est grave et porteur de danger », a-t-elle déclaré, estimant qu’en l’absence d’un nouveau budget, le gouvernement pourrait être contraint de recourir aux services votés, c’est-à-dire à la reconduction des crédits de l’année précédente.

​Une perspective qui, selon elle, entraînerait une baisse des ressources consacrées à certains programmes sociaux. Les bourses de sécurité familiale pourraient ainsi revenir à 36 milliards de FCFA, contre 140 milliards prévus dans le projet de budget 2027. Les crédits de la santé, actuellement portés à 341 milliards de FCFA contre 217 milliards auparavant, connaîtraient également un recul.

​Les risques liés aux financements extérieurs

​La députée a aussi évoqué les risques liés au financement de l’État, notamment les difficultés d’emprunt et les incertitudes entourant les ressources attendues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international (FMI). Elle a fait référence à une enveloppe de 124 milliards de FCFA, dont le pays attend le décaissement. « Qu’est-ce que ça nous coûte si nous n’avons pas de budget ? », s’est-elle interrogée, avant d’avertir sur les conséquences d’une telle situation pour les finances publiques.

​Aïssata Tall Sall a mis en avant les prévisions de recettes et l’affectation des dépenses. Elle a notamment relevé que les recettes hors hydrocarbures sont estimées à 5 000 milliards de FCFA, soit une hausse de 10 %, contre 31 % en 2026. Une évolution qu’elle considère comme un ajustement des prévisions à la réalité économique.

​Un soutien critique assorti d'une promesse de contrôle

​Sur la répartition des crédits, la présidente de Takku Wallu a salué les allocations destinées aux bourses de sécurité familiale, à la Couverture maladie universelle (CMU) et à la santé. Elle a également approuvé la reconduction de plusieurs programmes de développement territorial initiés sous le régime de Macky Sall, notamment le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).

​Toutefois, Aïssata Tall Sall a appelé le gouvernement à se concentrer sur les préoccupations des populations et à mettre fin aux querelles politiques. Car, précise-t-elle, ce vote ne constituait pas un blanc-seing accordé au gouvernement. « Nous allons contrôler l’usage qui va être fait de ce budget », a-t-elle prévenu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aïssata Tall Sall a justifié le vote favorable de Takku Wallu au budget 2027 par les dangers d'un rejet, notamment le retour aux crédits de 2026. - Elle a averti qu'un rejet ferait passer les bourses de sécurité familiale de 140 à 36 milliards FCFA et réduirait les crédits de la santé de 341 à 217 milliards FCFA. - Elle a affirmé que ce vote n'était pas un blanc-seing et que son groupe contrôlerait l'usage du budget.