Politique

Auteur: Awa DIOP

Fatou Ndiaye Diop Blondin a annoncé ce jeudi 26 novembre 2026 sa démission de la plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, dirigée par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye

Fatou Ndiaye Diop Blondin a annoncé ce jeudi 26 novembre 2026 sa démission de la plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, dirigée par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye. Ancienne coordonnatrice du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), elle justifie son départ par la condamnation, au sein de sa formation, de l’attachement à Ousmane Sonko et à Pastef-Les Patriotes, dans le contexte de tensions au sommet de l’exécutif.

​Dans un visuel diffusé ce jeudi 26 novembre 2026, Fatou Ndiaye Diop Blondin officialise son départ d’Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, mouvement politique porté par Cheikh Tidiane Dieye, actuel ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. « Je démissionne de Avenir Sénégal Bii Ñu Bëgg », déclare-t-elle sur ce support où elle se présente comme « la voix(e) de la constance ».

​Pour motiver sa décision, elle dénonce le climat politique interne face aux divergences opposant Ousmane Sonko et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye : « Aujourd’hui, y élever la voix pour évoquer le devoir de constance dans ce qui nous unit à Ousmane Sonko ou Pastef ou y exprimer son désaccord avec la politique gouvernementale est condamné. Alors je ne m’y identifie plus et il devient impératif de choisir la voie qui reflète mes convictions. »

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— Fatou Ndiaye Diop-Blondin (@Fatoublondin1) Chargement du post X/Twitter...

​Cette rupture politique survient un mois après la fin de ses fonctions à la tête du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), une structure publique placée sous la tutelle du ministère des Télécommunications, dont elle avait pris la coordination le 5 juin 2024 avant son départ acté le 26 octobre 2026.

​En conclusion de son message, Fatou Ndiaye Diop Blondin réaffirme sa ligne de conduite : « Fidèle à mes valeurs, debout pour mes convictions ! »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fatou Ndiaye Diop Blondin a annoncé ce jeudi 26 novembre 2026 sa démission de la plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, dirigée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye. - Elle justifie son départ par la condamnation, au sein de sa formation, de l'attachement à Ousmane Sonko et à Pastef-Les Patriotes, dans le contexte de tensions au sommet de l'exécutif. - Cette rupture survient un mois après la fin de ses fonctions à la tête du FDSUT, qu'elle avait pris la coordination le 5 juin 2024 avant son départ acté le 26 octobre 2026.