Politique

Auteur: Lamine Ndiaye

Yang Yang : Le député Abdou Mbow dézingue le duo Diomaye -Sonko

Des militants et responsables de l’Alliance pour la République (APR) àYang- Yang, dans le département de Linguère, ont organisé samedi un « Sargal »à l’endroit du maire aperiste Birame Séne.Ce dernier est le seul maire de l’APR du département qui n’a pas rejoint le parti présidentiel.

La rencontre a enregistré la présence du ministre Abdoulaye Daouda Diallo et des députés Abdou Mbow, Aliou Dembérou Sow et tant d’autres personnalités de l'APR.

Pour les aperistes, « le maire de Yang- Yang a fait preuve de loyauté, de fidélité et de reconnaissance envers son mentor Macky Sall. C'est pourquoi nous avons senti le devoir de venir jusqu’ici pour participer à cette fête devant ses parents et militants » a indiqué le ministre Abdoulaye Diallo.

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Quant au député Abdou Mbow, il a violemment attaqué le régime incarné par le duo Diomaye-Sonko. « Ce gouvernement composé d’incompétents a fait ses preuves. Aucune réalisation n’a vu le jour depuis leur arrivée à la tête du pays et les Sénégalais sont aujourd’hui fatigués à cause de la cherté de la vie » a martelé l’honorable député qui demande toutefois aux Djoloff-Djoloff de sanctionner ce duo aux prochaines élections locales et à la Présidentielle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des militants et responsables de l'APR ont organisé samedi un « Sargal » à Yang-Yang, dans le département de Linguère, en l'honneur du maire Birame Séne, seul maire APR du département n'ayant pas rejoint le parti présidentiel. - La rencontre a enregistré la présence du ministre Abdoulaye Daouda Diallo et des députés Abdou Mbow, Aliou Dembérou Sow et d'autres personnalités de l'APR. - Le député Abdou Mbow a violemment attaqué le régime du duo Diomaye-Sonko, affirmant qu'aucune réalisation n'a vu le jour depuis leur arrivée et demandant aux Djoloff-Djoloff de les sanctionner aux prochaines élections locales et à la Présidentielle.