Yang Yang : Le député Abdou Mbow dézingue le duo Diomaye -Sonko
Des militants et responsables de l’Alliance pour la République (APR) àYang- Yang, dans le département de Linguère, ont organisé samedi un « Sargal »à l’endroit du maire aperiste Birame Séne.Ce dernier est le seul maire de l’APR du département qui n’a pas rejoint le parti présidentiel.
La rencontre a enregistré la présence du ministre Abdoulaye Daouda Diallo et des députés Abdou Mbow, Aliou Dembérou Sow et tant d’autres personnalités de l'APR.
Pour les aperistes, « le maire de Yang- Yang a fait preuve de loyauté, de fidélité et de reconnaissance envers son mentor Macky Sall. C'est pourquoi nous avons senti le devoir de venir jusqu’ici pour participer à cette fête devant ses parents et militants » a indiqué le ministre Abdoulaye Diallo.
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Quant au député Abdou Mbow, il a violemment attaqué le régime incarné par le duo Diomaye-Sonko. « Ce gouvernement composé d’incompétents a fait ses preuves. Aucune réalisation n’a vu le jour depuis leur arrivée à la tête du pays et les Sénégalais sont aujourd’hui fatigués à cause de la cherté de la vie » a martelé l’honorable député qui demande toutefois aux Djoloff-Djoloff de sanctionner ce duo aux prochaines élections locales et à la Présidentielle.
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