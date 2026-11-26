Portrait

Auteur: Awa DIOP

De la Chine à VFS Global : qui est Lamine Diagne, le successeur de Dame Mbodj à la tête de Sogip SA?

​Nommé ce mercredi 25 novembre 2026 en Conseil des ministres à la tête de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA), en remplacement de Dame Mbodj, Lamine Diagne affiche un profil taillé à l'international. De la Chine aux directions régionales de VFS Global, en passant par un militantisme actif de Pastef à Kiiraay, portrait d'un cadre aguerri.

​Né le 11 septembre 1987, Lamine Diagne s'est forgé un parcours professionnel marqué par la mobilité internationale, le leadership et la gestion des opérations. Son itinéraire débute en 2015 en Chine, au sein du groupe hôtelier Wyndham à Shenzhen, où il exerce comme directeur des relations publiques. Cette première immersion lui permet d'affûter ses compétences en communication institutionnelle et en gestion d'une clientèle internationale.

​De retour au Sénégal entre août 2016 et septembre 2018, il intègre l'entreprise Henan Chine Sénégal SA en qualité de coordinateur des travaux. Il y pilote la gestion des partenaires, l'allocation des ressources humaines et matérielles, ainsi que le suivi opérationnel en collaboration avec de grandes sociétés nationales telles que la SDE, la Senelec et la Sonatel.

​Une ascension dans le management des services consulaires

​C’est au sein de VFS Services Sénégal LLC, filiale du réseau VFS Global, que Lamine Diagne consolide sa carrière managériale. Nommé directeur adjoint des opérations en septembre 2018, il supervise les centres de demandes de visas pour la République populaire de Chine et devient l'interlocuteur privilégié de la structure auprès de l'ambassade de Chine à Dakar.

​En juillet 2021, il franchit un cap en devenant directeur des opérations pour l'Afrique de l'Ouest. Durant près de trois ans, il coordonne les activités multisites, veille au contrôle budgétaire et optimise les processus opérationnels. Sa progression se poursuit en février 2024 avec sa nomination au poste de Senior Manager et directeur adjoint pays, couvrant un périmètre stratégique englobant le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Sierra Leone et le Cap-Vert.

​À ce niveau de responsabilité, il pilote la rentabilité et la qualité des services consulaires, tout en dirigeant des projets d'envergure : ouverture de trois centres de dépôt de visas pour le Royaume-Uni (Gambie, Sierra Leone et Sénégal) fin 2024, mise en place du centre de visas pour l'Arabie saoudite à Dakar, et conduite de missions d'audit Schengen dans cinq pays de la sous-région.

​La Chine, socle de sa formation académique

​Ce parcours managérial s'appuie sur un solide cursus universitaire effectué en Chine. Après une formation en mandarin à l'Université des langues et cultures de Pékin (2009-2010), il obtient une licence en relations internationales à l'Université du Liaoning (2012-2014), puis un master en relations internationales et négociations stratégiques à l'Université d'économie et de commerce international de Pékin (UIBE) en 2016, complété par un certificat en leadership en 2020.

​De Pastef à Kiiraay : un engagement politique ancré à la base

​Parallèlement à ses fonctions de cadre dirigeant, le nouveau patron de la SOGIP SA cultive un engagement politique actif depuis 2018. D'abord militant au sein de Pastef-Les Patriotes, il s'illustre dans l'animation et la massification du parti à Keur Ndiaye Lo, où il coordonne la zone 4 entre 2022 et 2026, tout en siégeant au sein de la cellule MONCAP Affaires étrangères.

​Aujourd'hui inscrit dans une nouvelle dynamique politique, Lamine Diagne figure parmi les membres fondateurs du parti Kiiraay, dont il assure la coordination locale à Keur Ndiaye Lo et dans la commune de Sangalkam. Une double casquette de gestionnaire international et d'homme de terrain qu'il met désormais au service du pilotage stratégique des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Lamine Diagne a été nommé le 25 novembre 2026 en Conseil des ministres à la tête de la SOGIP SA, en remplacement de Dame Mbodj. - Il a été directeur adjoint pays chez VFS Services Sénégal LLC depuis février 2024, couvrant le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Sierra Leone et le Cap-Vert. - Il est membre fondateur du parti Kiiraay et assure la coordination locale à Keur Ndiaye Lo et dans la commune de Sangalkam.