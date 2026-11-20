Portrait

Auteur: Khady NDOYE

GIABA : Mam Cherno Jallow, un économiste gambien à la tête du Groupe

Le Gambien Mam Cherno Jallow a été nommé Directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), pour un mandat de quatre ans. Il remplace à ce poste Edwin W. HARRIS Jr, de nationalité Libérienne.

Fort de plus de 35 ans d’expérience dans les secteurs public et privé, ainsi que dans les institutions communautaires ouest-africaines, Mam Cherno Jallow prend les rênes de cet organisme régional avec un solide parcours en économie, finance et coopération.

Il a été porté à la tête du Groupe par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO lors de sa 69e session ordinaire, tenue le 19 juillet 2026 à Lungi, en Sierra Leone.

Sa nomination pour un mandat de quatre ans consacre un parcours professionnel marqué par une longue expérience au sein des institutions de la CEDEAO et dans la promotion du secteur privé en Afrique de l’Ouest.

Né le 10 juillet 1966 à Banjul, en Gambie, Mam Cherno Jallow est un économiste financier de formation. Il est titulaire d’un MBA en Banque et finances du Centre africain d’études supérieures en gestion (CESAG) de Dakar, avec une spécialisation en marchés financiers et finances d’entreprise. Il détient également une licence en sciences économiques de l’Université islamique internationale de Kuala Lumpur, en Malaisie.

Expert en lutte contre le blanchiment de capitaux, il totalise plus de 35 ans d’expérience dans les secteurs public et privé, les institutions sous-régionales et les questions liées au développement du secteur privé.

Un parcours au cœur des institutions communautaires

Avant sa nomination, Mam Cherno Jallow occupait, depuis janvier 2024, les fonctions de Directeur de l’Administration et des Finances par intérim du GIABA. Il assurait notamment la supervision administrative et financière de l’institution ainsi que du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre (CCDG).

Il avait rejoint le GIABA en janvier 2022 en qualité de Chef de la Planification stratégique et de la mobilisation des ressources, poste qu’il a occupé jusqu’en décembre 2023. À ce titre, il a contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique de l’institution, en cohérence avec les objectifs de la CEDEAO et la mission du GIABA, organisme régional de type GAFI.

Son expérience communautaire s’est également construite à la Commission de la CEDEAO, à Abuja, au Nigeria. De janvier 2019 à décembre 2021, il a été Chef de la Planification stratégique, du Suivi et de l’Évaluation au Cabinet de la Vice-présidente de la Commission. Il y supervisait la coordination et l’élaboration du cadre stratégique communautaire ainsi que des programmes de travail à moyen terme des institutions, départements et agences de la CEDEAO.

Entre octobre 2015 et janvier 2019, il a occupé les fonctions de Chef de la Coopération avec les marchés émergents et développés. Il a notamment travaillé au renforcement des relations de coopération entre la CEDEAO et des partenaires tels que la Turquie, la Chine et les pays du groupe des BRICS.

Un acteur de la promotion du secteur privé

De février 2010 à septembre 2015, Mam Cherno Jallow a dirigé la Fédération des Chambres de commerce et d’industrie d’Afrique de l’Ouest (FEWACCI). Son passage à la tête de cette organisation a été marqué par sa redynamisation et son retour comme interlocuteur privilégié dans les discussions sur les politiques économiques régionales.

Avant ses fonctions à la CEDEAO et au GIABA, il avait également occupé plusieurs postes à la Chambre de commerce et d’industrie de Gambie, qu’il a dirigée pendant six ans en qualité de Directeur exécutif.

Son engagement au service du développement économique de la Gambie lui a valu, en 2010, la distinction de Membre de l’Ordre de la République de Gambie (MRG), récompensant sa contribution au développement des secteurs public et privé ainsi qu’aux institutions nationales et régionales.

Marié et père de famille, le nouveau Directeur général du GIABA maîtrise parfaitement l’anglais et le français, possède une bonne connaissance de l’arabe et une connaissance professionnelle de l’espagnol.

Avec cette nomination, le GIABA se dote d’un dirigeant disposant d’une solide expérience institutionnelle, financière et stratégique, dans un contexte où la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme demeure un enjeu majeur pour la stabilité économique et financière de l’Afrique de l’Ouest.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Gambien Mam Cherno Jallow a été nommé Directeur général du GIABA pour un mandat de quatre ans, remplaçant le Libérien Edwin W. HARRIS Jr. - Il a été porté à la tête du Groupe par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO lors de sa 69e session ordinaire, tenue le 19 juillet 2026 à Lungi, en Sierra Leone. - Avant sa nomination, il occupait depuis janvier 2024 les fonctions de Directeur de l’Administration et des Finances par intérim du GIABA.